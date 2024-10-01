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Украина способна производить 4 млн дронов ежегодно, уже законтрактовано 1,5 млн, - Зеленский

Зеленський на другому Міжнародному форумі оборонних індустрій.

В условиях войны Украина смогли построить фактически новую оборонную промышленность.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время выступления на втором Международном форуме оборонных индустрий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Только за первое полугодие этого года в Украине произвели в 25 раз больше боеприпасов для артиллерии и минометов, чем за весь 22-й год.

Общее количество дронов, которые мы сейчас в Украине способны производить ежегодно, - 4 миллиона, и уже более чем полтора миллиона законтрактовано. Уже применяем совершенно новый класс украинского оружия - дальнобойную ракету-дрон "Паляница". Работают и другие виды наших дальнобойных дронов. Работают морские дроны на защиту Украины. Прошла успешно летные испытания наша новая баллистическая ракета.

Каждый может увидеть, как срабатывают и наши "Нептуны". Делаем артиллерию - мы делаем наши "Богданы", полтора десятка ежемесячно, бывает 20.

Читайте также: Украина готова увеличивать производство оружия, просим партнеров помочь с финансированием, - Зеленский

В Украине создали новую ремонтную базу для нашей техники, и в частности в июне этого года уже сошла с конвейера первая отремонтированная в Украине БМП "Мардер". Работаем над тем, чтобы мы могли в Украине на сто процентов обеспечивать все необходимое для наших "брэдли" и других видов техники, которая помогает нашим воинам держать фронт и выполнять жизненно важные задачи для всего государства", - рассказал Зеленский.

Президент выразил убеждение, что благодаря оборонным индустриям Украине предстоит стать сильным игроком на глобальном рынке оружия и оборонных технологий.

Автор: 

военно-промышленный комплекс (248) Зеленский Владимир (20511) дроны (3986)


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Топ комментарии
+46
3,14здюк неголегий, ти казав у січне 1 000 000
Де вони? А зарпз ти, смердючка, по вухах треш вже за якісь 4 000 000.
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01.10.2024 21:08
+24
зелений 3.14здун..
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01.10.2024 21:09
+24
******** і шмаркля брехлива...
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01.10.2024 21:10
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Правила форума Совет форумчан
3,14здюк неголегий, ти казав у січне 1 000 000
Де вони? А зарпз ти, смердючка, по вухах треш вже за якісь 4 000 000.
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01.10.2024 21:08 Ответить
Вони з ****** змагаються в хто кого перекіздить. Учень не дає спуску вчителю!
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01.10.2024 21:13 Ответить
Зольдат, ну чего ты возмущается? Диктор читает те новости, какие ему принесли. И никакой отсебятины, а то накажут.
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01.10.2024 21:51 Ответить
Ну да - перші два роки не тим займався Камишін .Хоча мільйонобіцяв на кінець 2023-го . І Зерно олігархату вивозив ,Ой а де цей міністр стратегічних галузей зараз аааа ... В Палаті ПРедставників Кремля в опозажОПУ з шефом Єрмаком .
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01.10.2024 22:23 Ответить
За місяць в Україні виробляють близько 15 самохідних артилерійських установок "Богдана".

Про це президент Володимир Зеленський https://t.me/V_Zelenskiy_official/11900 заявив на відкритті Другого міжнародного Форуму оборонних індустрій.

«Ми робимо артилерію, робимо наші «Богдани», півтора десятка щомісячно. Буває двадцять», - сказав Зеленський.

Зараз ми в Україні виробили у 25 разів більше *********** для артилерії та мінометів, ніж за весь 22-й рік. Загальна кількість дронів, які ми зараз в Україні здатні виробляти щорічно, - 4 мільйони, і вже більш ніж півтора мільйона законтрактовано".

Як писала "http://novynarnia.com/ Новинарня ", у вересні https://novynarnia.com/2024/09/15/zsu-otrymaly-18-sau-bogdana-************-vyrobnycztva-yaki-profinansuvala-daniya/ ЗСУ отримали 18 САУ "Богдана" українського виробництва , які профінансувала Данія.

А історія БОГДАНИ ЯКА ? - замазана бітумом від бацьки з Великим крадівництвом вови?
ВОНО КОЛИСЬ ВИБАЧИТЬСЯ?
А якщо ні- то нехай переформатує коаліцію й вишвирне голосувальщиків з ОПЗЖ у ВР. Пороха в міністра ЗС, Залужного в Прем"єри,
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01.10.2024 22:27 Ответить
А про мільярд дерев він сьогодні нічого не казав?
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01.10.2024 23:24 Ответить
пнх
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01.10.2024 21:08 Ответить
злн пнх
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01.10.2024 21:20 Ответить
зелений 3.14здун..
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01.10.2024 21:09 Ответить
Странно, ЗЕ-ШАВКА Шмыгаль сказал, что будет выпущено до конца года 1,5 млн. дронов, а тут только "заказано". Вопрос - кто из Вас обкурился?
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01.10.2024 21:09 Ответить
А москалі тим часом,напротязі 3х років по 50 шахедів щоденно запускають((а в нашого плани перемоги((й по дронах також((
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01.10.2024 21:10 Ответить
******** і шмаркля брехлива...
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01.10.2024 21:10 Ответить
Може трахнеш 5-6 менеджерів , станеш Чоловіком !
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01.10.2024 21:11 Ответить
Вони йому місця для мозку трахають
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01.10.2024 21:15 Ответить
Як щодо масового виробництва вітчизняних балістичних ракет і перестати питати дозволу на удари вглиб території противника?
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01.10.2024 21:11 Ответить
Законтрактовано і поставлено - це абсолютно різні речі. І ті дрони, від Зєлєнского - не якісні. Про що говорить зокрема Дана Ярова.
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01.10.2024 21:11 Ответить
Наволоч брехлива...Можливо він мав на увазі що він має можливість розпиляти-освоїти бюджет 4 міліонів безпілотників?
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01.10.2024 21:11 Ответить
Саме так.
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01.10.2024 21:17 Ответить
Як ти, жалюгідний мегаломан, вже дістав зі своїми віртуальними мільйонами та мільярдами...
Йди вже звідси - десь ближче до тюрячки...
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01.10.2024 21:11 Ответить
Здатна -- це все на перспективу - а потрібно на завтра
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01.10.2024 21:12 Ответить
Здавалося б - нащо 3,14zдіти, робіть мовчки?!
А насправді в народі поширюються настрої "давайте закінчимо війну, поступки кацапам це краще за продовження війни, яку не виграти". Цікаво, що те саме кажуть і самі кацапи, і Трамп (так, падли трампістські - зараз втоплю вас у посиланнях на Цензор, будете жерти, аж поки не вдавитесь).
Ось для цього, щоб вгамувати паніку, робиться весь цей цирк відосиків.
Де наші балістичні ракети, навіть питати не буду. Іран дуже яскраво продемонстрував, що масований удар не відіб'є жодна ПРО, і він же вже поставив кацапам сотні ракет.
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01.10.2024 21:12 Ответить
Шоб ти, г.ндон тріперний, зі своїм корінням, мамамирімамипапамисашами, зі своїм насінням, скумбрією згинув навіки! Скількі ж, падло, на тобі українських кривавих сліз! Чи не печуть вони вас всіх?!
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01.10.2024 21:15 Ответить
Звісно, про Вугледар - ти собака зелена будешь мовчати!
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01.10.2024 21:16 Ответить
чому???
скаже!!!!
скаже що вирівняв лінію фронту
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01.10.2024 21:29 Ответить
Не скаже. Ще не разу він нічого не признався про втрату якогось міста.
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01.10.2024 22:15 Ответить
а хто слухав вчорашній ефір Богдани Ярової у Борислава Берези? Ну, хто слухав, тому не смішно...
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01.10.2024 21:16 Ответить
Дурак думкою багатіє..
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01.10.2024 21:17 Ответить
Ішак не дає дупля, навіть, в термінах. Гіпотетично, може виробляти і виробляє - речі не співставні.
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01.10.2024 21:17 Ответить
Бляха, оно вообще без мозгов.
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01.10.2024 21:18 Ответить
Судячи зі спічів найвеличнішого, країну врятує виключно фатальний передоз самого найвеличнішого.
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01.10.2024 21:18 Ответить
Знов "законтрактовано" мільйони дронів, а на фронті - ДУЛЯ без маку!
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01.10.2024 21:19 Ответить
.вже зійшла з конвеєра перша відремонтована в Україні БМП "Мардер". Джерело: . Скільки ще всілякий брєд будут розказувати.
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01.10.2024 21:19 Ответить
що означає законтрактвано?
І чи можна літати на контрактах?
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01.10.2024 21:19 Ответить
Тіки зараз неначасі!
Спочатку мільярд дерев !!!!
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01.10.2024 21:22 Ответить
Україна здатна виробляти набагато більше, до 100млн дронів на рік, тому потрібно посилювати виробницство в цьому напрямку!
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01.10.2024 21:22 Ответить
Він як нюхне так йому мільйони видяться якісь ,їх ніхто небачив а він баче
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01.10.2024 21:23 Ответить
О цЕ пятілетка за два дні....
А що там з Математикою??
Це одну за годину 453 дрони,без вихідних та цілодобово ☝️☝️☝️
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01.10.2024 21:24 Ответить
Законтрактовано 1.5млн дронів

https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_08AUG2024.pdf це як USAI , контракти на 15.8млрд з 2022 року
та 6 батарей Насамс обіцяють в кінці 2025 року
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01.10.2024 21:25 Ответить
Мільярд дерев, мільйони дронів; видатний стратег масштабно мислить.
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01.10.2024 21:26 Ответить
А ще гігават електроенергії
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01.10.2024 21:47 Ответить
Треба ці відосіки показувати рашистам - шоб вони сцялися та тікали світ за очі.
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01.10.2024 21:29 Ответить
Дайош пятілєтку за два года ! Як вже задовбав зєля своєю маєчнею .
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01.10.2024 21:29 Ответить
Патужність просто така що різьбу зриває! 1 мільон дронів! 4 мільйони дронів буде! 8 мільонів дронів буде!
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01.10.2024 21:32 Ответить
Брехло обісране... Не має слів....
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01.10.2024 21:36 Ответить
Если китайцы не подведут.
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01.10.2024 21:36 Ответить
Але заважають яйця по 17 гривень та мільярд дерев на асфальті з травневими шашликами.
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01.10.2024 21:42 Ответить
Дрони летять зараз бомбить будем!
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01.10.2024 21:45 Ответить
-"Лише за перше півріччя цього року в Україні виробили у 25 разів більше *********** для артилерії та мінометів, ніж за весь 22-й рік"...
О,як потужно звучить..!!)))
А скільки кур&а ми виробили снарядів у 2022...?!!!
0...*25...ось так...0000...
А він звиздить на всю країну...
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01.10.2024 21:47 Ответить
Чому тоді Порошенко що тижня возить сотні дронів і не тільки на фронт?Чи ці дрони,про які мовить найвеличніший,призначені для мадяра і йому подібних сраколизів?
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01.10.2024 21:49 Ответить
кога у нас будет наша баллистика или ОТРК?
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01.10.2024 21:51 Ответить
"Лише за перше півріччя цього року в Україні виробили у 25 разів більше *********** для артилерії та мінометів, ніж за весь 22-й рік.» Ніх@я * 25 = ніх@я.
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01.10.2024 21:52 Ответить
Що ці йолопи верзуть? Півтора мільйона на рік, це 4110 на день, максимум запускають в 50 разів менше. Вже ця брехня остогидла.
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01.10.2024 21:59 Ответить
Здатна дофіга чого, але у нас при владі невігласи, які навіть не хочуть навчитись керувати країною. Єдине, що вони вміють, і прагнуть - це побільше вкрасти поки не викинули.
Україна здатна виробляти 4 млн дронів щорічно, вже законтрактовано 1,5 млн, а зроблять може тисячу?
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01.10.2024 22:00 Ответить
Ой рятуйте, я вже не можу чути звуки з писка цього громадянина. І всі в майбутньому часі : буде, здатна, як би тощо. Коли вже з'явиться щось в минулому часі ? (******)
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01.10.2024 22:02 Ответить
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01.10.2024 22:04 Ответить
гигаВатный жжёт
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01.10.2024 22:07 Ответить
мілярд дронів!
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01.10.2024 22:18 Ответить
а ще ми можемо посадити мільярд дерев!! підоре зелений, я не помилився?
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01.10.2024 22:23 Ответить
Все, що каже ця істота, можна множити на нуль
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01.10.2024 22:37 Ответить
саме після оману зелений мародер вигнав богдана і привів єрмака який і керує країною. вірити неголеному лідору - себе не поважати
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01.10.2024 22:49 Ответить
Я думаю, що війна дійшла до такої стадії, що вже потрібно півести риску і відсьогодні лозунг такий:

ТРЕБА ПРОСТО ПЕРЕСТАТИ ПИЗ@ІТИ

Цифри вже до сраки, і треба робити потрібну для перемоги кількість/якість.
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01.10.2024 23:07 Ответить
Информационно пытается перебить тему Угледара.... Курской области.....
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01.10.2024 23:17 Ответить
Якась гігантоманія у цього маленького пуцьвірка...
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01.10.2024 23:47 Ответить
******! Это ты про контракт США с Китаем на 1,5 милллиона дронов для Украины...!
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02.10.2024 00:20 Ответить
А обРезников казав, що то весільні і забороняв дрони у ЗСУ
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02.10.2024 00:33 Ответить
Вже немає сили всю ту бздуру слухати.
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02.10.2024 01:04 Ответить
Наш уйобок завжди як не @издить то бреше....як він вже &аїбав....
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02.10.2024 05:43 Ответить
Та поки ж ти пиз,ітимеш?
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02.10.2024 07:39 Ответить
вофка, що там з 1 мільйоном дерев ??? га ???



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02.10.2024 08:32 Ответить
Брехлива, злодюжна, продажна камарілья.
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02.10.2024 08:55 Ответить
4 мільйонів дронів, це мабуть теж саме, що 4 тисячі доларів зарплата вчителів?
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02.10.2024 09:04 Ответить
"...главнає пірістать стрілять...", "...мір в глазах путіна...", "...у моєму мозку я вже закінчив війну...", "...я нікаму нічіво нє должєн...", "...діджеталізація...", "...мільярд дерев...", абыр, абыр, абырвалг...
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02.10.2024 09:22 Ответить
 
 