Украина способна производить 4 млн дронов ежегодно, уже законтрактовано 1,5 млн, - Зеленский
В условиях войны Украина смогли построить фактически новую оборонную промышленность.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время выступления на втором Международном форуме оборонных индустрий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Только за первое полугодие этого года в Украине произвели в 25 раз больше боеприпасов для артиллерии и минометов, чем за весь 22-й год.
Общее количество дронов, которые мы сейчас в Украине способны производить ежегодно, - 4 миллиона, и уже более чем полтора миллиона законтрактовано. Уже применяем совершенно новый класс украинского оружия - дальнобойную ракету-дрон "Паляница". Работают и другие виды наших дальнобойных дронов. Работают морские дроны на защиту Украины. Прошла успешно летные испытания наша новая баллистическая ракета.
Каждый может увидеть, как срабатывают и наши "Нептуны". Делаем артиллерию - мы делаем наши "Богданы", полтора десятка ежемесячно, бывает 20.
В Украине создали новую ремонтную базу для нашей техники, и в частности в июне этого года уже сошла с конвейера первая отремонтированная в Украине БМП "Мардер". Работаем над тем, чтобы мы могли в Украине на сто процентов обеспечивать все необходимое для наших "брэдли" и других видов техники, которая помогает нашим воинам держать фронт и выполнять жизненно важные задачи для всего государства", - рассказал Зеленский.
Президент выразил убеждение, что благодаря оборонным индустриям Украине предстоит стать сильным игроком на глобальном рынке оружия и оборонных технологий.
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Де вони? А зарпз ти, смердючка, по вухах треш вже за якісь 4 000 000.
Про це президент Володимир Зеленський https://t.me/V_Zelenskiy_official/11900 заявив на відкритті Другого міжнародного Форуму оборонних індустрій.
«Ми робимо артилерію, робимо наші «Богдани», півтора десятка щомісячно. Буває двадцять», - сказав Зеленський.
Зараз ми в Україні виробили у 25 разів більше *********** для артилерії та мінометів, ніж за весь 22-й рік. Загальна кількість дронів, які ми зараз в Україні здатні виробляти щорічно, - 4 мільйони, і вже більш ніж півтора мільйона законтрактовано".
Як писала "http://novynarnia.com/ Новинарня ", у вересні https://novynarnia.com/2024/09/15/zsu-otrymaly-18-sau-bogdana-************-vyrobnycztva-yaki-profinansuvala-daniya/ ЗСУ отримали 18 САУ "Богдана" українського виробництва , які профінансувала Данія.
А історія БОГДАНИ ЯКА ? - замазана бітумом від бацьки з Великим крадівництвом вови?
ВОНО КОЛИСЬ ВИБАЧИТЬСЯ?
А якщо ні- то нехай переформатує коаліцію й вишвирне голосувальщиків з ОПЗЖ у ВР. Пороха в міністра ЗС, Залужного в Прем"єри,
Йди вже звідси - десь ближче до тюрячки...
А насправді в народі поширюються настрої "давайте закінчимо війну, поступки кацапам це краще за продовження війни, яку не виграти". Цікаво, що те саме кажуть і самі кацапи, і Трамп (так, падли трампістські - зараз втоплю вас у посиланнях на Цензор, будете жерти, аж поки не вдавитесь).
Ось для цього, щоб вгамувати паніку, робиться весь цей цирк відосиків.
Де наші балістичні ракети, навіть питати не буду. Іран дуже яскраво продемонстрував, що масований удар не відіб'є жодна ПРО, і він же вже поставив кацапам сотні ракет.
скаже!!!!
скаже що вирівняв лінію фронту
І чи можна літати на контрактах?
Спочатку мільярд дерев !!!!
А що там з Математикою??
Це одну за годину 453 дрони,без вихідних та цілодобово ☝️☝️☝️
https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_08AUG2024.pdf це як USAI , контракти на 15.8млрд з 2022 року
та 6 батарей Насамс обіцяють в кінці 2025 року
О,як потужно звучить..!!)))
А скільки кур&а ми виробили снарядів у 2022...?!!!
0...*25...ось так...0000...
А він звиздить на всю країну...
Україна здатна виробляти 4 млн дронів щорічно, вже законтрактовано 1,5 млн, а зроблять може тисячу?
ТРЕБА ПРОСТО ПЕРЕСТАТИ ПИЗ@ІТИ
Цифри вже до сраки, і треба робити потрібну для перемоги кількість/якість.