Україна здатна виробляти 4 млн дронів щорічно, вже законтрактовано 1,5 млн, - Зеленський

В умовах війни Україна змогла побудувати фактично нову оборонну промисловість.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на другому Міжнародному форумі оборонних індустрій, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Лише за перше півріччя цього року в Україні виробили у 25 разів більше боєприпасів для артилерії та мінометів, ніж за весь 22-й рік.

Загальна кількість дронів, які ми зараз в Україні здатні виробляти щорічно, – 4 мільйони, і вже більш ніж півтора мільйона законтрактовано. Вже застосовуємо абсолютно новий клас української зброї – далекобійну ракету-дрон "Паляниця". Працюють і інші види наших далекобійних дронів. Працюють морські дрони на захист України. Пройшла успішно льотні випробування наша нова балістична ракета.

Кожен може побачити, як спрацьовують і наші "нептуни". Робимо артилерію – ми робимо наші "богдани", півтора десятка щомісячно, буває 20.

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В Україні створили нову ремонтну базу для нашої техніки, і зокрема в червні цього року вже зійшла з конвеєра перша відремонтована в Україні БМП "Мардер". Працюємо над тим, щоб ми могли в Україні на сто відсотків забезпечувати все необхідне для наших "бредлі" та інших видів техніки, яка допомагає нашим воїнам тримати фронт і виконувати життєво важливі завдання для всієї держави", - розповів Зеленський.

Президент висловив переконання, що завдяки оборонним індустріям Україні належить стати сильним гравцем на глобальному ринку зброї та оборонних технологій.