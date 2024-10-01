Україна здатна виробляти 4 млн дронів щорічно, вже законтрактовано 1,5 млн, - Зеленський
В умовах війни Україна змогла побудувати фактично нову оборонну промисловість.
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на другому Міжнародному форумі оборонних індустрій, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Лише за перше півріччя цього року в Україні виробили у 25 разів більше боєприпасів для артилерії та мінометів, ніж за весь 22-й рік.
Загальна кількість дронів, які ми зараз в Україні здатні виробляти щорічно, – 4 мільйони, і вже більш ніж півтора мільйона законтрактовано. Вже застосовуємо абсолютно новий клас української зброї – далекобійну ракету-дрон "Паляниця". Працюють і інші види наших далекобійних дронів. Працюють морські дрони на захист України. Пройшла успішно льотні випробування наша нова балістична ракета.
Кожен може побачити, як спрацьовують і наші "нептуни". Робимо артилерію – ми робимо наші "богдани", півтора десятка щомісячно, буває 20.
В Україні створили нову ремонтну базу для нашої техніки, і зокрема в червні цього року вже зійшла з конвеєра перша відремонтована в Україні БМП "Мардер". Працюємо над тим, щоб ми могли в Україні на сто відсотків забезпечувати все необхідне для наших "бредлі" та інших видів техніки, яка допомагає нашим воїнам тримати фронт і виконувати життєво важливі завдання для всієї держави", - розповів Зеленський.
Президент висловив переконання, що завдяки оборонним індустріям Україні належить стати сильним гравцем на глобальному ринку зброї та оборонних технологій.
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Де вони? А зарпз ти, смердючка, по вухах треш вже за якісь 4 000 000.
Про це президент Володимир Зеленський https://t.me/V_Zelenskiy_official/11900 заявив на відкритті Другого міжнародного Форуму оборонних індустрій.
«Ми робимо артилерію, робимо наші «Богдани», півтора десятка щомісячно. Буває двадцять», - сказав Зеленський.
Зараз ми в Україні виробили у 25 разів більше *********** для артилерії та мінометів, ніж за весь 22-й рік. Загальна кількість дронів, які ми зараз в Україні здатні виробляти щорічно, - 4 мільйони, і вже більш ніж півтора мільйона законтрактовано".
Як писала "http://novynarnia.com/ Новинарня ", у вересні https://novynarnia.com/2024/09/15/zsu-otrymaly-18-sau-bogdana-************-vyrobnycztva-yaki-profinansuvala-daniya/ ЗСУ отримали 18 САУ "Богдана" українського виробництва , які профінансувала Данія.
А історія БОГДАНИ ЯКА ? - замазана бітумом від бацьки з Великим крадівництвом вови?
ВОНО КОЛИСЬ ВИБАЧИТЬСЯ?
А якщо ні- то нехай переформатує коаліцію й вишвирне голосувальщиків з ОПЗЖ у ВР. Пороха в міністра ЗС, Залужного в Прем"єри,
Йди вже звідси - десь ближче до тюрячки...
А насправді в народі поширюються настрої "давайте закінчимо війну, поступки кацапам це краще за продовження війни, яку не виграти". Цікаво, що те саме кажуть і самі кацапи, і Трамп (так, падли трампістські - зараз втоплю вас у посиланнях на Цензор, будете жерти, аж поки не вдавитесь).
Ось для цього, щоб вгамувати паніку, робиться весь цей цирк відосиків.
Де наші балістичні ракети, навіть питати не буду. Іран дуже яскраво продемонстрував, що масований удар не відіб'є жодна ПРО, і він же вже поставив кацапам сотні ракет.
скаже!!!!
скаже що вирівняв лінію фронту
І чи можна літати на контрактах?
Спочатку мільярд дерев !!!!
А що там з Математикою??
Це одну за годину 453 дрони,без вихідних та цілодобово ☝️☝️☝️
https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_08AUG2024.pdf це як USAI , контракти на 15.8млрд з 2022 року
та 6 батарей Насамс обіцяють в кінці 2025 року
О,як потужно звучить..!!)))
А скільки кур&а ми виробили снарядів у 2022...?!!!
0...*25...ось так...0000...
А він звиздить на всю країну...
Україна здатна виробляти 4 млн дронів щорічно, вже законтрактовано 1,5 млн, а зроблять може тисячу?
ТРЕБА ПРОСТО ПЕРЕСТАТИ ПИЗ@ІТИ
Цифри вже до сраки, і треба робити потрібну для перемоги кількість/якість.