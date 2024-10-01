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Україна здатна виробляти 4 млн дронів щорічно, вже законтрактовано 1,5 млн, - Зеленський

Зеленський на другому Міжнародному форумі оборонних індустрій.

В умовах війни Україна змогла побудувати фактично нову оборонну промисловість.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на другому Міжнародному форумі оборонних індустрій, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Лише за перше півріччя цього року в Україні виробили у 25 разів більше боєприпасів для артилерії та мінометів, ніж за весь 22-й рік.

Загальна кількість дронів, які ми зараз в Україні здатні виробляти щорічно, – 4 мільйони, і вже більш ніж півтора мільйона законтрактовано. Вже застосовуємо абсолютно новий клас української зброї – далекобійну ракету-дрон "Паляниця". Працюють і інші види наших далекобійних дронів. Працюють морські дрони на захист України. Пройшла успішно льотні випробування наша нова балістична ракета.

Кожен може побачити, як спрацьовують і наші "нептуни". Робимо артилерію – ми робимо наші "богдани", півтора десятка щомісячно, буває 20.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна готова збільшувати виробництво зброї, просимо партнерів допомогти з фінансуванням, - Зеленський

В Україні створили нову ремонтну базу для нашої техніки, і зокрема в червні цього року вже зійшла з конвеєра перша відремонтована в Україні БМП "Мардер". Працюємо над тим, щоб ми могли в Україні на сто відсотків забезпечувати все необхідне для наших "бредлі" та інших видів техніки, яка допомагає нашим воїнам тримати фронт і виконувати життєво важливі завдання для всієї держави", - розповів Зеленський.

Президент висловив переконання, що завдяки оборонним індустріям Україні належить стати сильним гравцем на глобальному ринку зброї та оборонних технологій.

Автор: 

військово-промисловий комплекс (284) Зеленський Володимир (24004) дрони (4780)


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Топ коментарі
+46
3,14здюк неголегий, ти казав у січне 1 000 000
Де вони? А зарпз ти, смердючка, по вухах треш вже за якісь 4 000 000.
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01.10.2024 21:08
+24
зелений 3.14здун..
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01.10.2024 21:09
+24
******** і шмаркля брехлива...
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01.10.2024 21:10
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3,14здюк неголегий, ти казав у січне 1 000 000
Де вони? А зарпз ти, смердючка, по вухах треш вже за якісь 4 000 000.
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01.10.2024 21:08 Відповісти
Вони з ****** змагаються в хто кого перекіздить. Учень не дає спуску вчителю!
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01.10.2024 21:13 Відповісти
Зольдат, ну чего ты возмущается? Диктор читает те новости, какие ему принесли. И никакой отсебятины, а то накажут.
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01.10.2024 21:51 Відповісти
Ну да - перші два роки не тим займався Камишін .Хоча мільйонобіцяв на кінець 2023-го . І Зерно олігархату вивозив ,Ой а де цей міністр стратегічних галузей зараз аааа ... В Палаті ПРедставників Кремля в опозажОПУ з шефом Єрмаком .
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01.10.2024 22:23 Відповісти
За місяць в Україні виробляють близько 15 самохідних артилерійських установок "Богдана".

Про це президент Володимир Зеленський https://t.me/V_Zelenskiy_official/11900 заявив на відкритті Другого міжнародного Форуму оборонних індустрій.

«Ми робимо артилерію, робимо наші «Богдани», півтора десятка щомісячно. Буває двадцять», - сказав Зеленський.

Зараз ми в Україні виробили у 25 разів більше *********** для артилерії та мінометів, ніж за весь 22-й рік. Загальна кількість дронів, які ми зараз в Україні здатні виробляти щорічно, - 4 мільйони, і вже більш ніж півтора мільйона законтрактовано".

Як писала "http://novynarnia.com/ Новинарня ", у вересні https://novynarnia.com/2024/09/15/zsu-otrymaly-18-sau-bogdana-************-vyrobnycztva-yaki-profinansuvala-daniya/ ЗСУ отримали 18 САУ "Богдана" українського виробництва , які профінансувала Данія.

А історія БОГДАНИ ЯКА ? - замазана бітумом від бацьки з Великим крадівництвом вови?
ВОНО КОЛИСЬ ВИБАЧИТЬСЯ?
А якщо ні- то нехай переформатує коаліцію й вишвирне голосувальщиків з ОПЗЖ у ВР. Пороха в міністра ЗС, Залужного в Прем"єри,
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01.10.2024 22:27 Відповісти
А про мільярд дерев він сьогодні нічого не казав?
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01.10.2024 23:24 Відповісти
пнх
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01.10.2024 21:08 Відповісти
злн пнх
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01.10.2024 21:20 Відповісти
зелений 3.14здун..
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01.10.2024 21:09 Відповісти
Странно, ЗЕ-ШАВКА Шмыгаль сказал, что будет выпущено до конца года 1,5 млн. дронов, а тут только "заказано". Вопрос - кто из Вас обкурился?
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01.10.2024 21:09 Відповісти
А москалі тим часом,напротязі 3х років по 50 шахедів щоденно запускають((а в нашого плани перемоги((й по дронах також((
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01.10.2024 21:10 Відповісти
******** і шмаркля брехлива...
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01.10.2024 21:10 Відповісти
Може трахнеш 5-6 менеджерів , станеш Чоловіком !
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01.10.2024 21:11 Відповісти
Вони йому місця для мозку трахають
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01.10.2024 21:15 Відповісти
Як щодо масового виробництва вітчизняних балістичних ракет і перестати питати дозволу на удари вглиб території противника?
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01.10.2024 21:11 Відповісти
Законтрактовано і поставлено - це абсолютно різні речі. І ті дрони, від Зєлєнского - не якісні. Про що говорить зокрема Дана Ярова.
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01.10.2024 21:11 Відповісти
Наволоч брехлива...Можливо він мав на увазі що він має можливість розпиляти-освоїти бюджет 4 міліонів безпілотників?
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01.10.2024 21:11 Відповісти
Саме так.
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01.10.2024 21:17 Відповісти
Як ти, жалюгідний мегаломан, вже дістав зі своїми віртуальними мільйонами та мільярдами...
Йди вже звідси - десь ближче до тюрячки...
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01.10.2024 21:11 Відповісти
Здатна -- це все на перспективу - а потрібно на завтра
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01.10.2024 21:12 Відповісти
Здавалося б - нащо 3,14zдіти, робіть мовчки?!
А насправді в народі поширюються настрої "давайте закінчимо війну, поступки кацапам це краще за продовження війни, яку не виграти". Цікаво, що те саме кажуть і самі кацапи, і Трамп (так, падли трампістські - зараз втоплю вас у посиланнях на Цензор, будете жерти, аж поки не вдавитесь).
Ось для цього, щоб вгамувати паніку, робиться весь цей цирк відосиків.
Де наші балістичні ракети, навіть питати не буду. Іран дуже яскраво продемонстрував, що масований удар не відіб'є жодна ПРО, і він же вже поставив кацапам сотні ракет.
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01.10.2024 21:12 Відповісти
Шоб ти, г.ндон тріперний, зі своїм корінням, мамамирімамипапамисашами, зі своїм насінням, скумбрією згинув навіки! Скількі ж, падло, на тобі українських кривавих сліз! Чи не печуть вони вас всіх?!
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01.10.2024 21:15 Відповісти
Звісно, про Вугледар - ти собака зелена будешь мовчати!
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01.10.2024 21:16 Відповісти
чому???
скаже!!!!
скаже що вирівняв лінію фронту
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01.10.2024 21:29 Відповісти
Не скаже. Ще не разу він нічого не признався про втрату якогось міста.
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01.10.2024 22:15 Відповісти
а хто слухав вчорашній ефір Богдани Ярової у Борислава Берези? Ну, хто слухав, тому не смішно...
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01.10.2024 21:16 Відповісти
Дурак думкою багатіє..
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01.10.2024 21:17 Відповісти
Ішак не дає дупля, навіть, в термінах. Гіпотетично, може виробляти і виробляє - речі не співставні.
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01.10.2024 21:17 Відповісти
Бляха, оно вообще без мозгов.
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01.10.2024 21:18 Відповісти
Судячи зі спічів найвеличнішого, країну врятує виключно фатальний передоз самого найвеличнішого.
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01.10.2024 21:18 Відповісти
Знов "законтрактовано" мільйони дронів, а на фронті - ДУЛЯ без маку!
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01.10.2024 21:19 Відповісти
.вже зійшла з конвеєра перша відремонтована в Україні БМП "Мардер". Джерело: . Скільки ще всілякий брєд будут розказувати.
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01.10.2024 21:19 Відповісти
що означає законтрактвано?
І чи можна літати на контрактах?
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01.10.2024 21:19 Відповісти
Тіки зараз неначасі!
Спочатку мільярд дерев !!!!
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01.10.2024 21:22 Відповісти
Україна здатна виробляти набагато більше, до 100млн дронів на рік, тому потрібно посилювати виробницство в цьому напрямку!
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01.10.2024 21:22 Відповісти
Він як нюхне так йому мільйони видяться якісь ,їх ніхто небачив а він баче
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01.10.2024 21:23 Відповісти
О цЕ пятілетка за два дні....
А що там з Математикою??
Це одну за годину 453 дрони,без вихідних та цілодобово ☝️☝️☝️
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01.10.2024 21:24 Відповісти
Законтрактовано 1.5млн дронів

https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_08AUG2024.pdf це як USAI , контракти на 15.8млрд з 2022 року
та 6 батарей Насамс обіцяють в кінці 2025 року
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01.10.2024 21:25 Відповісти
Мільярд дерев, мільйони дронів; видатний стратег масштабно мислить.
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01.10.2024 21:26 Відповісти
А ще гігават електроенергії
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01.10.2024 21:47 Відповісти
Треба ці відосіки показувати рашистам - шоб вони сцялися та тікали світ за очі.
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01.10.2024 21:29 Відповісти
Дайош пятілєтку за два года ! Як вже задовбав зєля своєю маєчнею .
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01.10.2024 21:29 Відповісти
Патужність просто така що різьбу зриває! 1 мільон дронів! 4 мільйони дронів буде! 8 мільонів дронів буде!
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01.10.2024 21:32 Відповісти
Брехло обісране... Не має слів....
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01.10.2024 21:36 Відповісти
Если китайцы не подведут.
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01.10.2024 21:36 Відповісти
Але заважають яйця по 17 гривень та мільярд дерев на асфальті з травневими шашликами.
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01.10.2024 21:42 Відповісти
Дрони летять зараз бомбить будем!
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01.10.2024 21:45 Відповісти
-"Лише за перше півріччя цього року в Україні виробили у 25 разів більше *********** для артилерії та мінометів, ніж за весь 22-й рік"...
О,як потужно звучить..!!)))
А скільки кур&а ми виробили снарядів у 2022...?!!!
0...*25...ось так...0000...
А він звиздить на всю країну...
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01.10.2024 21:47 Відповісти
Чому тоді Порошенко що тижня возить сотні дронів і не тільки на фронт?Чи ці дрони,про які мовить найвеличніший,призначені для мадяра і йому подібних сраколизів?
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01.10.2024 21:49 Відповісти
кога у нас будет наша баллистика или ОТРК?
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01.10.2024 21:51 Відповісти
"Лише за перше півріччя цього року в Україні виробили у 25 разів більше *********** для артилерії та мінометів, ніж за весь 22-й рік.» Ніх@я * 25 = ніх@я.
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01.10.2024 21:52 Відповісти
Що ці йолопи верзуть? Півтора мільйона на рік, це 4110 на день, максимум запускають в 50 разів менше. Вже ця брехня остогидла.
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01.10.2024 21:59 Відповісти
Здатна дофіга чого, але у нас при владі невігласи, які навіть не хочуть навчитись керувати країною. Єдине, що вони вміють, і прагнуть - це побільше вкрасти поки не викинули.
Україна здатна виробляти 4 млн дронів щорічно, вже законтрактовано 1,5 млн, а зроблять може тисячу?
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01.10.2024 22:00 Відповісти
Ой рятуйте, я вже не можу чути звуки з писка цього громадянина. І всі в майбутньому часі : буде, здатна, як би тощо. Коли вже з'явиться щось в минулому часі ? (******)
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01.10.2024 22:02 Відповісти
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01.10.2024 22:04 Відповісти
гигаВатный жжёт
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01.10.2024 22:07 Відповісти
мілярд дронів!
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01.10.2024 22:18 Відповісти
а ще ми можемо посадити мільярд дерев!! підоре зелений, я не помилився?
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01.10.2024 22:23 Відповісти
Все, що каже ця істота, можна множити на нуль
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01.10.2024 22:37 Відповісти
саме після оману зелений мародер вигнав богдана і привів єрмака який і керує країною. вірити неголеному лідору - себе не поважати
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01.10.2024 22:49 Відповісти
Я думаю, що війна дійшла до такої стадії, що вже потрібно півести риску і відсьогодні лозунг такий:

ТРЕБА ПРОСТО ПЕРЕСТАТИ ПИЗ@ІТИ

Цифри вже до сраки, і треба робити потрібну для перемоги кількість/якість.
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01.10.2024 23:07 Відповісти
Информационно пытается перебить тему Угледара.... Курской области.....
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01.10.2024 23:17 Відповісти
Якась гігантоманія у цього маленького пуцьвірка...
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01.10.2024 23:47 Відповісти
******! Это ты про контракт США с Китаем на 1,5 милллиона дронов для Украины...!
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02.10.2024 00:20 Відповісти
А обРезников казав, що то весільні і забороняв дрони у ЗСУ
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02.10.2024 00:33 Відповісти
Вже немає сили всю ту бздуру слухати.
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02.10.2024 01:04 Відповісти
Наш уйобок завжди як не @издить то бреше....як він вже &аїбав....
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02.10.2024 05:43 Відповісти
Та поки ж ти пиз,ітимеш?
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02.10.2024 07:39 Відповісти
вофка, що там з 1 мільйоном дерев ??? га ???



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02.10.2024 08:32 Відповісти
Брехлива, злодюжна, продажна камарілья.
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02.10.2024 08:55 Відповісти
4 мільйонів дронів, це мабуть теж саме, що 4 тисячі доларів зарплата вчителів?
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02.10.2024 09:04 Відповісти
"...главнає пірістать стрілять...", "...мір в глазах путіна...", "...у моєму мозку я вже закінчив війну...", "...я нікаму нічіво нє должєн...", "...діджеталізація...", "...мільярд дерев...", абыр, абыр, абырвалг...
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02.10.2024 09:22 Відповісти
 
 