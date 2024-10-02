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Новини Оборона
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У 2025 році Україна збільшить власне виробництво дронів, далекобійної зброї та балістичних ракет, - Умєров

Умєров розповів про розвиток оборонки у 2025 році

Міністерство оборони України активно працює над залученням іноземних партнерів до створення спільних підприємств для розвитку оборонної індустрії.

Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров під час виступу на Міжнародному форумі оборонних індустрій (DFNC2) у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОУ.

"Ми вже інвестували 4 мільярди доларів у розвиток української промисловості, а наступного року плануємо збільшити фінансування. Наш пріоритет — розробка вітчизняних дронів та далекобійної зброї, включно з балістичними ракетами", - наголосив Умєров.

Міністр зазначив, що Міноборони активно працює над залученням іноземних партнерів до створення спільних підприємств для розвитку оборонної індустрії.

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За його словами, важливими елементами співпраці є укладення багаторічних контрактів на виробництво, постачання та технічне обслуговування озброєння, що дозволить задовольняти потреби українських Сил оборони на довгострокову перспективу.

Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що нова українська балістична ракета пройшла успішно льотні випробування.

Автор: 

військово-промисловий комплекс (284) Міноборони (7421) оборона (4800) ракети (4033) Умєров Рустем (618)


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Топ коментарі
+17
у зелених недоумків усе в майбутньому....Ти давай звіт падлюко скільки за цей рік ВИРОБЛЕНО
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02.10.2024 10:56
+10
не розумію для кого ці анонси? я розумію новини коли кажуть по русні було нанесено удар балістикою, здохло стільки то. а усі ці казки про 4 млн дронів, про 5 млн балістичних ракет в 2025р не мають ніякого сенсу, окрім купи запитань.
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02.10.2024 11:02
+9
Угу, будуть повишать процент жиров у маслі, як колись Подерв'янський писав.
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02.10.2024 10:54
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Умєров такии бодрячок
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02.10.2024 10:53 Відповісти
Не звертайте уваги, то він цитує гороскоп на 2025 рік. 😊
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02.10.2024 11:04 Відповісти
Угу, будуть повишать процент жиров у маслі, як колись Подерв'янський писав.
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02.10.2024 10:54 Відповісти
"збільшить","зробить"....скільки вже заяв таких було.Де результат?Але нічого,населення хаває і "чекає" перемоги.А за це час зсу платить.
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02.10.2024 10:54 Відповісти
Остапа понєсло.
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02.10.2024 10:56 Відповісти
справи робляться в тишині, а брешуть для того, щоб оббирати Україну і її народ на "розі кожного будинку"
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02.10.2024 10:56 Відповісти
у зелених недоумків усе в майбутньому....Ти давай звіт падлюко скільки за цей рік ВИРОБЛЕНО
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02.10.2024 10:56 Відповісти
"Наконец-то появился свет в конце туннеля, вот только туннель, ****, не заканчивается."
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02.10.2024 11:33 Відповісти
Щось зарано він в костюм "Санта Клауса" одягнувся.
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02.10.2024 10:57 Відповісти
Збільшете виробництво ? Це як ? Невже паскуди красти перестанете ?
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02.10.2024 10:58 Відповісти
Ні. Наймуть кращого спічрайтера.
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02.10.2024 11:36 Відповісти
Австраліиські вертольоти "*******" ми профукали -- утилізують - продають частникам за 113 тис дол
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02.10.2024 10:58 Відповісти
Вертолеты могли бы создать проблемы кацапам, поэтому о них "ЗАБЫЛИ".
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02.10.2024 14:21 Відповісти
І все в наступному часі. Краще розповіси що вже зроблено. Скільки виготовлено "Вільх", "Нептунів", "Богдан" та дронів. Бо військові більше опираються на волонтерів по дронах, ніж на обіцянки Зеленського-Умерова
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02.10.2024 10:59 Відповісти
в 2025 році вже будеш в батальоні "монако" разом з "льохою-фаберже по 17"
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02.10.2024 10:59 Відповісти
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02.10.2024 11:00 Відповісти
не розумію для кого ці анонси? я розумію новини коли кажуть по русні було нанесено удар балістикою, здохло стільки то. а усі ці казки про 4 млн дронів, про 5 млн балістичних ракет в 2025р не мають ніякого сенсу, окрім купи запитань.
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02.10.2024 11:02 Відповісти
з 2 до 3 прискоряться
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02.10.2024 11:02 Відповісти
І саме тому 90% дронів поставляють вулантери.
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02.10.2024 11:05 Відповісти
Лиев уже пролез в разминирование , и там пилит бюджет.
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02.10.2024 11:10 Відповісти
Це повинно було бути уже в 2022,але ж міноборони це мільйони, які повинні освоїти кишені урядовців
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02.10.2024 11:10 Відповісти
Ти у цьому розі зробив замовлень на виробництво снарядів на 25% меньше, ніж було замовлено у минулому. Чому ми тобі, зелений підар, повинні вірити?

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02.10.2024 11:10 Відповісти
Забалакують здачу Вугледару.
Гагарін долітався, а зелені допиз***ся, скоро, дуже скоро! Ідіть вже! Не доводьте українців до майдану, бо буде лихо!
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02.10.2024 11:13 Відповісти
все вірно пишете, пане. На 100 відсотків праві.
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02.10.2024 11:18 Відповісти
https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-october-1-2024 @ "Українські офіційні особи продовжують наголошувати на тому, як Україна зменшує перевагу росії в артилерійських *********** на полі бою, ймовірно, частково через нещодавні українські удари по російських складах ***********. Перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк 1 жовтня заявив, що співвідношення *********** російської та української артилерії зменшилося з 8 до 1 на користь російських військ взимку 2024 року до 3 до 1 на початок жовтня 2024 року. [14] Російський мілблогер, який часто критикує російську владу, заявив 30 вересня, що російські війська на різних ділянках фронту страждають від нестачі артилерійських ***********, можливо, через недавні українські удари по російських складах ***********, включаючи удар 18 вересня по Російське сховище ракет і *********** біля Торопця Тверської області та удар 21 вересня по Тихорецькому арсеналу в Краснодарському краї.[15]
Milblogger поскаржився, що російські оборонно-промислові заводи, які працюють щодня, все ще повинні мати можливість виробляти та доставляти ********** російським військовим, але, схоже, не роблять цього.
Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський 5 вересня заявив, що російські сили випустили на 2-2,5 артилерії більше, ніж українські сили, але українські сили скорочують розрив [16]. Президент України Володимир Зеленський 13 вересня також заявив, що співвідношення *********** російської та української артилерії на Покровському напрямку знизилося з 12 до 1 на користь російських військ до 2,5 до 1 після початку українського вторгнення на Курськ. Область у серпні 2024 року.[17]
Заяви українських офіційних осіб на початку вересня 2024 року про зменшення переваги росії в артилерійських *********** свідчать про те, що хоча нещодавні українські удари по російських складах *********** і зменшили постачання російської артилерії, ці удари, ймовірно, не єдиний внесок у нібито скорочення російських поставок снарядів. Військова допомога Заходу та збільшення українського внутрішнього виробництва *********** також могли дозволити Україні збільшити використання ***********.[18]".
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02.10.2024 11:15 Відповісти
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02.10.2024 11:16 Відповісти
В 2025 році може й наробите ракет, дронів... А в 2026-му ще буде кому ними стріляти, керувати?
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02.10.2024 11:17 Відповісти
"Зброї буде більше"-а як же, ми це вже 2 роки чуємо!
У вас, уроди, всього буде більше, тільки коли і на скільки більше, ніхто не каже!
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02.10.2024 11:17 Відповісти
Єдине що ви можете збільшити-це кількість локшини на вуха зенеофітів. Бо нормальні українці вам вже не вірять зовсім. Ви вже брешете більше за *уйла.
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02.10.2024 11:17 Відповісти
я не розумію, чому люди не читають що і Умєров, і цей заявляли це на під час виступу на Міжнародному форумі оборонних індустрій (DFNC2)
в тексті ж написано.
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02.10.2024 11:18 Відповісти
Трошки різочки для профілактикии не заважає
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02.10.2024 11:24 Відповісти
Йди в дупу, рустємчік.
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02.10.2024 11:19 Відповісти
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02.10.2024 11:22 Відповісти
широкі плечі
вузький лоб
тьфу нах уй,
довбой об (Лесь))
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02.10.2024 11:25 Відповісти
Всі Зельоні з одного міністерства. З Міністерства Відволікання Уваги.
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02.10.2024 11:25 Відповісти
іще одна зелена прокладка штопана
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02.10.2024 11:26 Відповісти
Чимось ''важким'' з ОПи поділилися
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02.10.2024 11:27 Відповісти
Бабченко-аааа, почему США помогает Израилю сбивать ракеты, а нам нет! Байден зассал! Запад говно!
Ну, даже не знаю, почему...
Может, потому, что Израиль является Основным союзником США вне НАТО?
Википедия: в 2017 году, при проклятом барыге, Верховная Рада Украины большинством в 232 голоса отправила в Конгресс США обращение о получении статуса Украины как основного союзника США вне НАТО. Первого июня 2019 года Палата представителей Конгресса США представила законопроект, предусматривающий усиление поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, расширение оборонной помощи и предоставление Украине статуса нового главного военно-политического союзника США.
А ПОТОМ ***** ВЫ САМИ ВЫБРАЛИ ЛЮДЕЙ КОТОРЫЕ ЧЕРЕЗ ДВА ГОДА ОТКАЗАЛИСЬ ***** ПРОСИТЬ КОНГРЕСС ОБ ЭТОМ, А????
Нет? Ничего в голове не скрипит? Никакие шестеренки?
*******, инфантилы долбаные.
Сами просрали, ****, все, а теперь им все всё должны заткнуться и за них делать.
Читать уже этот долбанный инфантильный идиотизм не могу.
Извините.
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02.10.2024 11:29 Відповісти
Законопроект внесли ще в 2019, але до сих пір не прийняли саме в американському Конгресі. Вини української влади тут немає.
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02.10.2024 12:28 Відповісти
А, чем, вы, ЗЕленые ***** с 2022 по 2024гг. занимались??? Макароны крутили для ТЕЛЕПОМОЙКИ???
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02.10.2024 11:30 Відповісти
кацап зеленский позвал войну и пол страны разбили, а пол страны разворовал
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02.10.2024 11:54 Відповісти
як же тоді дефективні бариги-манагери дермака зможуть класти асфальт Вэлыкага Зеленівництва?..
ви, мародери Зеленськага, ще скажіть, що телелайнофон закривається і фінанси з нього передаються на оборону України....
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02.10.2024 12:04 Відповісти
з однієї ракети до двох в два рази перемога
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02.10.2024 12:27 Відповісти
В Волчанске впервые была применена вакуумная бомба ОДАБ-9000, - рос военкоры

Это один из самых мощных неядерных боеприпасов в мире.

Видео https://t.me/insiderUKR/84115
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02.10.2024 12:31 Відповісти
ще один працівник ротом...
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02.10.2024 12:41 Відповісти
Показуйте оті заяви рашистам - вони будуть сцятись та тікати геть з України.
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02.10.2024 12:45 Відповісти
Позитив лише в часі майбутньому. В часі теперішньому -повний пшик.
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02.10.2024 12:54 Відповісти
Поки Україна щось почне виробляти під керівництвом зелених, рашисти захоплять Донбас і підуть на інші області. І будуть ці ваші ракети і дрони, як мертвому припарки.
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02.10.2024 13:38 Відповісти
Чим ви займались три роки, зелені уроди?
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02.10.2024 13:43 Відповісти
дрони на 2024 рік не треба, бо зелень оманська хоче у цьому році здати пуйлу усю Україну.
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02.10.2024 14:08 Відповісти
І саме тому ми пройобуємо території зі швидкістю світла 🤦🤦🤦
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02.10.2024 16:45 Відповісти
Це фсбешник ермак для своїх керівників анонсує.
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04.10.2024 02:43 Відповісти
 
 