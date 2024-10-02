У 2025 році Україна збільшить власне виробництво дронів, далекобійної зброї та балістичних ракет, - Умєров

Міністерство оборони України активно працює над залученням іноземних партнерів до створення спільних підприємств для розвитку оборонної індустрії.

Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров під час виступу на Міжнародному форумі оборонних індустрій (DFNC2) у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОУ.

"Ми вже інвестували 4 мільярди доларів у розвиток української промисловості, а наступного року плануємо збільшити фінансування. Наш пріоритет — розробка вітчизняних дронів та далекобійної зброї, включно з балістичними ракетами", - наголосив Умєров.

Міністр зазначив, що Міноборони активно працює над залученням іноземних партнерів до створення спільних підприємств для розвитку оборонної індустрії.

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За його словами, важливими елементами співпраці є укладення багаторічних контрактів на виробництво, постачання та технічне обслуговування озброєння, що дозволить задовольняти потреби українських Сил оборони на довгострокову перспективу.

Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що нова українська балістична ракета пройшла успішно льотні випробування.