Умєров про збільшення видатків на оборону: Кошти підуть на виплати військовим і закупівлю зброї

Глава Міноборони Рустем Умєров розповів, куди підуть майже 500 млрд грн підвищених видатків на оборону.

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

За словами міністра, Рада збільшила видатки на оборону у 2024 році на 495.3 мільярда гривень.

"Це дозволить не тільки краще підтримувати наших військових, але й посилити оборонні можливості країни. З цих коштів 274.4 мільярда гривень підуть на виплати нашим захисникам та їх сімʼям.

Ще 76.2 мільярда буде витрачено на озброєння та техніку, що допоможе модернізувати армію і підвищити її боєздатність. Важливо, що пріоритет у закупівлях надаватиметься саме українським виробникам озброєння", - пояснив Умєров.

Нагадаємо, 18 вересня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №11417 про збільшення на 500 млрд грн бюджету на військові потреби.

Читайте: Нідерланди планують збільшити витрати на оборону до 24 млрд євро через загрозу з боку Росії