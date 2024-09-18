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Новини Оборона
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Міноборони (6995) оборона (4685) Умєров Рустем (465)

Умєров про збільшення видатків на оборону: Кошти підуть на виплати військовим і закупівлю зброї

500 млрд грн на оборону: Умєров розповів, на що підуть кошти

Глава Міноборони Рустем Умєров розповів, куди підуть майже 500 млрд грн підвищених видатків на оборону.

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

За словами міністра, Рада збільшила видатки на оборону у 2024 році на 495.3 мільярда гривень.

"Це дозволить не тільки краще підтримувати наших військових, але й посилити оборонні можливості країни. З цих коштів 274.4 мільярда гривень підуть на виплати нашим захисникам та їх сімʼям.

Ще 76.2 мільярда буде витрачено на озброєння та техніку, що допоможе модернізувати армію і підвищити її боєздатність. Важливо, що пріоритет у закупівлях надаватиметься саме українським виробникам озброєння", - пояснив Умєров.

Нагадаємо, 18 вересня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №11417 про збільшення на 500 млрд грн бюджету на військові потреби.

Читайте: Нідерланди планують збільшити витрати на оборону до 24 млрд євро через загрозу з боку Росії

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Топ коментарі
+6
Умєров, на тебе вже Безугла зуб точить. Готуйся 😂
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18.09.2024 17:06
+6
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18.09.2024 17:09
+5
А у депутатов и у чиновников забрать не пробовали? А по ТЦК пошерстить? Там хватит с лихвой.
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18.09.2024 17:07
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Умєров, на тебе вже Безугла зуб точить. Готуйся 😂
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18.09.2024 17:06 Відповісти
Умерова сім"я вже частково (дітки) громадяни США, бізнеси там мають, податки сплачують , а Безугла тільки МАЙБУТНЯ ЧЛЕНКИНЯ комітету ВР з міжнаодних відношень...
Маємо надію , що США Умєрова тики перевербували... Не даремно ж він там не викисає вже й без Єрмака останнім часом .
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18.09.2024 17:13 Відповісти
БОЛЬНО МНЕ | Нова пісня від Богдана Процишина!

https://www.youtube.com/watch?v=5tBZjGqbm3Q

https://www.youtube.com/redirect?event=endscreen&redir_token=QUFFLUhqbGhNMXZiZ2V2QW5oR3pBRnZhREN2bDA3OGJwUXxBQ3Jtc0trLTBfTWp5MWtrTGxGLVFta0doZk93ajdaa2VnR2hzYWRZYVgtbjEtdFdITVhSUDNMTUJoU3BhVlhFdTMwOHhreGVqVHpEYklsRjA5ekhqRVhsVW1uTldQYmRBcWNxd1UyRDJYWHdIN1FTNWJ4cXVsOA&q=https%3A%2F%2Fwww.patreon.com%2FProtsyshyn_Official
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18.09.2024 17:15 Відповісти
Умєров вже встиг "прославитися" на переговорах з кацапами, йому довіри - нуль. Просто слухняна маріонетка "слуг".
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18.09.2024 17:17 Відповісти
а я би посперечалася !!!Так Єрмак завів на нього справу в переддень призначення на місце золотояєчного... Єрмаку потрібні усі з компроматом... а це було по роботі Умерова керівником ще держрезерву... так, він людина Ахмєтова, батька війни та братії ПР , так , він з Єрмаком в тьорках... Але! Невже за це США приютили сім"ю Умерова? А звідки пішов виток з перемовин -здачею делегації України у Стамбулі на початку війни? А чому пожарно вирішив Джонсонюк за заявою абрамовичохамії , "саврачіваться і ваєвать"?
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18.09.2024 17:24 Відповісти
А звідки пішов виток з перемовин -здачею делегації України у Стамбулі на початку війни?

Здається ***** щось таке белькотів...
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18.09.2024 17:50 Відповісти
а меня пам"ятається - що в унісон з західними змії- але какая разніца.... ***** говорив бо не вийшло по його й значно пізніше . А Джонсонюк примчав бо знав все це саме в "живом ефіре"
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18.09.2024 18:20 Відповісти
А у депутатов и у чиновников забрать не пробовали? А по ТЦК пошерстить? Там хватит с лихвой.
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18.09.2024 17:07 Відповісти
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18.09.2024 17:09 Відповісти
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18.09.2024 17:10 Відповісти
Кошти підуть на виплати військовим і закупівлю зброї
А также на комбижир вместо масла и на яйца по 17.
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18.09.2024 17:09 Відповісти
вироблено за сприянням голови ОВА ковбасника Андруші?
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18.09.2024 19:45 Відповісти
Не бреши. Ви все вкрадете.
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18.09.2024 17:10 Відповісти
Головне не промахнутись карманами
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18.09.2024 17:11 Відповісти
З кілька разовою переплатою та відкатами! Най би вас шляк трафив!
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18.09.2024 17:13 Відповісти
Не вірю
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18.09.2024 17:14 Відповісти
ВР постановила збільшити видатки на ЗСУ за рахунок збільшення податків для українців.ЗСУ вас утримують звичайні українці,не держава і не чиновники Запам'ятайте це.
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18.09.2024 17:14 Відповісти
Може я вас здивую, але держава та чиновники фінансуються з податків звичайних українців.
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18.09.2024 17:56 Відповісти
шо ви починаєте?
умеров чесний, білий та пушистий.
то все зами, та попєрєднікі.
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18.09.2024 17:24 Відповісти
Асфальт розберіть -- і будуть вам гроші!



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18.09.2024 17:53 Відповісти
Як і завжди, гроші підуть до ЗСУ!
Зеленський-
Сирський-
Умєров
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18.09.2024 17:55 Відповісти
Умеров, где 61 млрд. долларов, за который прогосовал Конгресс и подписал Байден?? Вроде, получили около1-2 млрд ...
Проср...ли Ленд-Лиз в начале 2022г. ,который был проголосован Конгрессом и подписан Байденом, теперь очередь за 61 млрд?
30 сентября заканчивается финансовый год в США, не потраченные средства возвращаются в бюджет США!
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18.09.2024 18:15 Відповісти
Так як на ЗСУ (не) пішли забрані кошти міських бюджетів.
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18.09.2024 18:23 Відповісти
Ловкость рук - выделяется 495,3 млрд. На выплаты военным 274.4 76.2 на оружие
274.4 + 76.2 = 350, 6 Умеров, а где еще 145 млрд., бессребрянный ты наш?!
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18.09.2024 19:02 Відповісти
Умєров про збільшення видатків на оборону: Кошти підуть на виплати військовим і закупівлю зброї Джерело: Тобто зараз кошти не йдуть на озроєння і на зарплати в повному обсязі, а куди йдуть ?,- на відкати в багажники автомобілів в тому числі Глиняної. Щоб зупинити ворога на Покровському напрямку нехватає елементарного,- мін і фортифікаційних спроруд , як це було у росіян на лінії "Суровікіна", не кажучі про ППО без хоча б одного блукакючого Петриота українських захисників вбивають, просто закидуючи КАБами чи ППО в рахунок Будапештсбкого меморандуму по якому український народ знищив 1,4 тис. боєголовок бувшого СРСР націлених на США і 0,7 тис. на ЕС це чеввоні лінії ? чи не так рахує українська влада , якщо ні то чому мавчать?. Питання риторичне - бо крадуть.
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18.09.2024 19:56 Відповісти
крали крали гниди зеленого просроченого клоуна а тепер на армію не вистачає, треба останні копійки у бюджетників відняти і хто працює по білому...
всіх паскуд давно вішать пора...
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19.09.2024 06:39 Відповісти
 
 