Умєров про збільшення видатків на оборону: Кошти підуть на виплати військовим і закупівлю зброї
Глава Міноборони Рустем Умєров розповів, куди підуть майже 500 млрд грн підвищених видатків на оборону.
Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
За словами міністра, Рада збільшила видатки на оборону у 2024 році на 495.3 мільярда гривень.
"Це дозволить не тільки краще підтримувати наших військових, але й посилити оборонні можливості країни. З цих коштів 274.4 мільярда гривень підуть на виплати нашим захисникам та їх сімʼям.
Ще 76.2 мільярда буде витрачено на озброєння та техніку, що допоможе модернізувати армію і підвищити її боєздатність. Важливо, що пріоритет у закупівлях надаватиметься саме українським виробникам озброєння", - пояснив Умєров.
Нагадаємо, 18 вересня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №11417 про збільшення на 500 млрд грн бюджету на військові потреби.
Будь ласка, зачекайте...
Маємо надію , що США Умєрова тики перевербували... Не даремно ж він там не викисає вже й без Єрмака останнім часом .
https://www.youtube.com/watch?v=5tBZjGqbm3Q
https://www.youtube.com/redirect?event=endscreen&redir_token=QUFFLUhqbGhNMXZiZ2V2QW5oR3pBRnZhREN2bDA3OGJwUXxBQ3Jtc0trLTBfTWp5MWtrTGxGLVFta0doZk93ajdaa2VnR2hzYWRZYVgtbjEtdFdITVhSUDNMTUJoU3BhVlhFdTMwOHhreGVqVHpEYklsRjA5ekhqRVhsVW1uTldQYmRBcWNxd1UyRDJYWHdIN1FTNWJ4cXVsOA&q=https%3A%2F%2Fwww.patreon.com%2FProtsyshyn_Official
Здається ***** щось таке белькотів...
А также на комбижир вместо масла и на яйца по 17.
умеров чесний, білий та пушистий.
то все зами, та попєрєднікі.
Зеленський-
Сирський-
Умєров
Проср...ли Ленд-Лиз в начале 2022г. ,который был проголосован Конгрессом и подписан Байденом, теперь очередь за 61 млрд?
30 сентября заканчивается финансовый год в США, не потраченные средства возвращаются в бюджет США!
274.4 + 76.2 = 350, 6 Умеров, а где еще 145 млрд., бессребрянный ты наш?!
всіх паскуд давно вішать пора...