ВР підтримала збільшення видатків на оборону на 500 млрд грн
Верховна Рада ухвалила законопроєкт №11417 про збільшення на 500 млрд грн бюджету на військові потреби.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.
Рішення підтримали 298 нардепів.
За словами Железняка, видатки цього року становлять рекордні для України 3,73 трлн грн.
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Таким чином штатна чисельність працівників виконавчих органі Львівської міської ради зросла з 1471 осіб до 1601 штатної одиниці
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А у Львові садовий штат дармоїдів збільшує! Суперові зарплати, надбавки, підльги, бронь...
Це ще сікльки чиновників дарсоїдів годувати ?!