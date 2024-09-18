ВР підтримала збільшення видатків на оборону на 500 млрд грн

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №11417 про збільшення на 500 млрд грн бюджету на військові потреби.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

Рішення підтримали 298 нардепів.

За словами Железняка, видатки цього року становлять рекордні для України 3,73 трлн грн.

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