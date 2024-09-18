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ВР (14812) держбюджет (2356) оборона (4685)

ВР підтримала збільшення видатків на оборону на 500 млрд грн

Рада збільшила видатки на оборону на 500 млрд грн

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №11417 про збільшення на 500 млрд грн бюджету на військові потреби.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

Рішення підтримали 298 нардепів. 

За словами Железняка, видатки цього року становлять рекордні для України 3,73 трлн грн.

Читайте: Кабмін заклав у держбюджет на 2025 рік запуск економічного бронювання, – Гетманцев

Рада збільшила видатки на оборону на 500 млрд грн

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https://4studio.com.ua/novyny/sadovyj-zbilshyv-shtat-chynovnykiv-lvivskoyi-miskrady-na-130-osib/ Садовий збільшив штат чиновників Львівської міськради на 130 осіб

Таким чином штатна чисельність працівників виконавчих органі Львівської міської ради зросла з 1471 осіб до 1601 штатної одиниці
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А у Львові садовий штат дармоїдів збільшує! Суперові зарплати, надбавки, підльги, бронь...
Це ще сікльки чиновників дарсоїдів годувати ?!
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18.09.2024 11:07 Відповісти
Знову пограбили простолюд. А буржуїв ніззя, ні ні.
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18.09.2024 11:18 Відповісти
Коли вони у ВРУ, за Україну ПРАВДУ казали, у 2019 році чи у 2024 році!?!?
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18.09.2024 11:36 Відповісти
 
 