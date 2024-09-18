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Новости Война
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ВР поддержала увеличение расходов на оборону на 500 млрд грн

Рада збільшила видатки на оборону на 500 млрд грн

Верховная Рада приняла законопроект №11417 об увеличении на 500 млрд грн бюджета на военные нужды.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Решение поддержали 298 нардепов.

По словам Железняка, расходы в этом году составляют рекордные для Украины 3,73 трлн грн.

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Рада збільшила видатки на оборону на 500 млрд грн

Автор: 

ВР (29247) госбюджет (1186) оборона (5206)


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https://4studio.com.ua/novyny/sadovyj-zbilshyv-shtat-chynovnykiv-lvivskoyi-miskrady-na-130-osib/ Садовий збільшив штат чиновників Львівської міськради на 130 осіб

Таким чином штатна чисельність працівників виконавчих органі Львівської міської ради зросла з 1471 осіб до 1601 штатної одиниці
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А у Львові садовий штат дармоїдів збільшує! Суперові зарплати, надбавки, підльги, бронь...
Це ще сікльки чиновників дарсоїдів годувати ?!
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18.09.2024 11:07 Ответить
Знову пограбили простолюд. А буржуїв ніззя, ні ні.
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18.09.2024 11:18 Ответить
Коли вони у ВРУ, за Україну ПРАВДУ казали, у 2019 році чи у 2024 році!?!?
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18.09.2024 11:36 Ответить
 
 