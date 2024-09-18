ВР поддержала увеличение расходов на оборону на 500 млрд грн
Верховная Рада приняла законопроект №11417 об увеличении на 500 млрд грн бюджета на военные нужды.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
Решение поддержали 298 нардепов.
По словам Железняка, расходы в этом году составляют рекордные для Украины 3,73 трлн грн.
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Таким чином штатна чисельність працівників виконавчих органі Львівської міської ради зросла з 1471 осіб до 1601 штатної одиниці
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А у Львові садовий штат дармоїдів збільшує! Суперові зарплати, надбавки, підльги, бронь...
Це ще сікльки чиновників дарсоїдів годувати ?!