ВР поддержала увеличение расходов на оборону на 500 млрд грн

Верховная Рада приняла законопроект №11417 об увеличении на 500 млрд грн бюджета на военные нужды.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Решение поддержали 298 нардепов.

По словам Железняка, расходы в этом году составляют рекордные для Украины 3,73 трлн грн.

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