Кабмин подал в ВР проект госбюджета на 2025 год
Сегодня, 14 сентября, Кабмин подал в Верховную Раду проект госбюджета на 2025 год.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Рады.
Как отмечается, проект бюджета передан на рассмотрение руководству.
Сам текст документа на сайте Рады на эту минуту отсутствует.
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Чи виходячи з того, що ЗЄ набудував мілтйон гігават енергопотужностей?
Чи виходячи з того, що ЗЄ виконав хоч щось, крім балачків та відосиків?
Гроші ж, не їм у кишені??
За > 100 млрд грн, які у ТУРБОРЕЖИМІ вивів резніков у 2022-23 рока з Міноборони за кордон, сором'язливо, тільки лупають очима, згідно з РИГламентом КМУ !?!? Держсекретарю КМУ, із купою замів з секретаріату КМУ, теж,якось неловко в очі Українцям лупати очима!?!?
Кабмін подав до ВР проєкт держбюджету на 2025 рік
коли все вирішує єрмак???
І всі на шашлики!