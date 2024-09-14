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ВР (27373) госбюджет (1185) Кабмин (13507)

Кабмин подал в ВР проект госбюджета на 2025 год

Проєкт бюджету на 2025 рік

Сегодня, 14 сентября, Кабмин подал в Верховную Раду проект госбюджета на 2025 год.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Рады.

Как отмечается, проект бюджета передан на рассмотрение руководству.

Сам текст документа на сайте Рады на эту минуту отсутствует.

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Топ комментарии
+6
І шо там, коли війна закінчується згідно з цим бюджетом? Адже згідно зі словами Шмигаля, саме бюджет у нас визначає, коли перемога. Так?
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14.09.2024 14:02
+2
Долар по 50 чи по 150?
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14.09.2024 14:21
+1
Цей бюджет було сформовано, виходячи з того, що війна закінчилася?

Чи виходячи з того, що ЗЄ набудував мілтйон гігават енергопотужностей?

Чи виходячи з того, що ЗЄ виконав хоч щось, крім балачків та відосиків?
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14.09.2024 14:13
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Правила форума Совет форумчан
І шо там, коли війна закінчується згідно з цим бюджетом? Адже згідно зі словами Шмигаля, саме бюджет у нас визначає, коли перемога. Так?
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14.09.2024 14:02 Ответить
Цей бюджет було сформовано, виходячи з того, що війна закінчилася?

Чи виходячи з того, що ЗЄ набудував мілтйон гігават енергопотужностей?

Чи виходячи з того, що ЗЄ виконав хоч щось, крім балачків та відосиків?
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14.09.2024 14:13 Ответить
Долар по 50 чи по 150?
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14.09.2024 14:21 Ответить
45
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14.09.2024 14:24 Ответить
піздять
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14.09.2024 15:07 Ответить
Можливо, оті «НЕЗЛАМНІ» члЄНи, із шмигалем «ПОТУЖНИМ», не вляпалися у лайно щодо виділення грошей на ЗАХИСТ УКРАЇНИ, як у Бюджеті на 2024 рік!?!?
Гроші ж, не їм у кишені??
За > 100 млрд грн, які у ТУРБОРЕЖИМІ вивів резніков у 2022-23 рока з Міноборони за кордон, сором'язливо, тільки лупають очима, згідно з РИГламентом КМУ !?!? Держсекретарю КМУ, із купою замів з секретаріату КМУ, теж,якось неловко в очі Українцям лупати очима!?!?
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14.09.2024 14:36 Ответить
А на ''відкати'' скільки там відсотків передбачено?
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14.09.2024 14:49 Ответить
НАЩО???
Кабмін подав до ВР проєкт держбюджету на 2025 рік
коли все вирішує єрмак???
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14.09.2024 15:06 Ответить
Вже заклали, коли війна закінчиться? Проста пєрєстать стрєлять коли там у Зельоних намічається? А то з літом 2024 прорахувались.
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14.09.2024 15:40 Ответить
на грудень 2024 року запланували, мабуть...
І всі на шашлики!
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14.09.2024 18:46 Ответить
А ще хочуть щоб люди повертались з-за кордону в цей концтабір Зеля-Єрмак..
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14.09.2024 19:11 Ответить
 
 