Кабмин подал в ВР проект госбюджета на 2025 год

Сегодня, 14 сентября, Кабмин подал в Верховную Раду проект госбюджета на 2025 год.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Рады.

Как отмечается, проект бюджета передан на рассмотрение руководству.

Сам текст документа на сайте Рады на эту минуту отсутствует.

Читайте также: Госбюджет-2025: Кабмин прогнозирует девальвацию гривны и повышение зарплат