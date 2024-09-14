Кабмін подав до ВР проєкт держбюджету на 2025 рік
Сьогодні, 14 вересня, Кабмін подав до Верховної Ради проєкт держбюджету на 2025 рік.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Ради.
Як зазначається, проєкт бюджету передано на розгляд керівництву.
Сам текст документа на сайті Ради на цю хвилину відсутній.
Топ коментарі
+6 Andrey Matuzkov
показати весь коментар14.09.2024 14:02
+2 olko11 olko
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+1 Герхард
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Будь ласка, зачекайте...
Чи виходячи з того, що ЗЄ набудував мілтйон гігават енергопотужностей?
Чи виходячи з того, що ЗЄ виконав хоч щось, крім балачків та відосиків?
Гроші ж, не їм у кишені??
За > 100 млрд грн, які у ТУРБОРЕЖИМІ вивів резніков у 2022-23 рока з Міноборони за кордон, сором'язливо, тільки лупають очима, згідно з РИГламентом КМУ !?!? Держсекретарю КМУ, із купою замів з секретаріату КМУ, теж,якось неловко в очі Українцям лупати очима!?!?
Кабмін подав до ВР проєкт держбюджету на 2025 рік
коли все вирішує єрмак???
І всі на шашлики!