Кабмін подав до ВР проєкт держбюджету на 2025 рік

Сьогодні, 14 вересня, Кабмін подав до Верховної Ради проєкт держбюджету на 2025 рік.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Ради.

Як зазначається, проєкт бюджету передано на розгляд керівництву.

Сам текст документа на сайті Ради на цю хвилину відсутній.

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