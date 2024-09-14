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ВР (14814) держбюджет (2359) Кабмін (13943)

Кабмін подав до ВР проєкт держбюджету на 2025 рік

Проєкт бюджету на 2025 рік

Сьогодні, 14 вересня, Кабмін подав до Верховної Ради проєкт держбюджету на 2025 рік.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Ради.

Як зазначається, проєкт бюджету передано на розгляд керівництву.

Сам текст документа на сайті Ради на цю хвилину відсутній.

Читайте також: Держбюджет-2025: Кабмін прогнозує девальвацію гривні і підвищення зарплат

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Топ коментарі
+6
І шо там, коли війна закінчується згідно з цим бюджетом? Адже згідно зі словами Шмигаля, саме бюджет у нас визначає, коли перемога. Так?
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14.09.2024 14:02
+2
Долар по 50 чи по 150?
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14.09.2024 14:21
+1
Цей бюджет було сформовано, виходячи з того, що війна закінчилася?

Чи виходячи з того, що ЗЄ набудував мілтйон гігават енергопотужностей?

Чи виходячи з того, що ЗЄ виконав хоч щось, крім балачків та відосиків?
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14.09.2024 14:13
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І шо там, коли війна закінчується згідно з цим бюджетом? Адже згідно зі словами Шмигаля, саме бюджет у нас визначає, коли перемога. Так?
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14.09.2024 14:02 Відповісти
Цей бюджет було сформовано, виходячи з того, що війна закінчилася?

Чи виходячи з того, що ЗЄ набудував мілтйон гігават енергопотужностей?

Чи виходячи з того, що ЗЄ виконав хоч щось, крім балачків та відосиків?
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14.09.2024 14:13 Відповісти
Долар по 50 чи по 150?
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14.09.2024 14:21 Відповісти
45
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14.09.2024 14:24 Відповісти
піздять
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14.09.2024 15:07 Відповісти
Можливо, оті «НЕЗЛАМНІ» члЄНи, із шмигалем «ПОТУЖНИМ», не вляпалися у лайно щодо виділення грошей на ЗАХИСТ УКРАЇНИ, як у Бюджеті на 2024 рік!?!?
Гроші ж, не їм у кишені??
За > 100 млрд грн, які у ТУРБОРЕЖИМІ вивів резніков у 2022-23 рока з Міноборони за кордон, сором'язливо, тільки лупають очима, згідно з РИГламентом КМУ !?!? Держсекретарю КМУ, із купою замів з секретаріату КМУ, теж,якось неловко в очі Українцям лупати очима!?!?
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14.09.2024 14:36 Відповісти
А на ''відкати'' скільки там відсотків передбачено?
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14.09.2024 14:49 Відповісти
НАЩО???
Кабмін подав до ВР проєкт держбюджету на 2025 рік
коли все вирішує єрмак???
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14.09.2024 15:06 Відповісти
Вже заклали, коли війна закінчиться? Проста пєрєстать стрєлять коли там у Зельоних намічається? А то з літом 2024 прорахувались.
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14.09.2024 15:40 Відповісти
на грудень 2024 року запланували, мабуть...
І всі на шашлики!
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14.09.2024 18:46 Відповісти
А ще хочуть щоб люди повертались з-за кордону в цей концтабір Зеля-Єрмак..
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14.09.2024 19:11 Відповісти
 
 