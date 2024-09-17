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Новини
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Кабмін заклав у держбюджет на 2025 рік запуск економічного бронювання, – Гетманцев

бронювання

Передбачене урядовим законопроєктом про держбюджет на 2025 рік значне збільшення показника середньої зарплати без підвищення мінімальних зарплат свідчить про плани запровадити так зване "економічне бронювання".

Про це голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив у Telegram.

Він зауважив, що планові податкові надходження у проєкті держбюджету на 2025 рік збільшені на 18,2%.

"Таке збільшення значно перевищує дефлятор ВВП та прогнозну інфляцію і пояснюється детінізацією, передусім зарплат. Набільше підвищення заплановане з ПДФО – на 45%, що на тлі практично незмінного безробіття (17,7%) може пояснюватись виключно детінізацією у звʼязку з економічним бронюванням", – пояснив Гетманцев.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів передбачає у 2025 році зростання середньої зарплати з 20 581 грн до 24 389 гривень на місяць. При цьому розмір мінімальної зарплати залишиться незмінним – 8000 грн.

При цьому власні доходи загального фонду держбюджету мають зрости на 410,8 млрд грн – до 2 007,4 млрд грн. Таке зростання доходів планується переважно за рахунок збільшення надходжень від сплати ПДВ з імпортних товарів (на 94,9 млрд грн – до 594,8 млрд грн) та податку на доходи фізичних осіб (ПДФО, на 150,1 млрд грн – до 354,1 млрд грн).

Детальніше читайте у матеріалі: Держбюджет-2025: ключові цифри

Що відомо про економічне бронювання?

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль анонсував впровадження принципу "воюй або працюй".

"Це допоможе збільшити кількість робочих місць та рівень середньої зарплати, а також наповнити бюджет", – пояснював голова уряду, не уточнивши, у чому полягає ідея.

Нагадаємо, раніше голова комітету ВР з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха разом з низкою інших депутатів від "Слуги народу" зареєстрував у Верховній Раді низку законопроєктів про "економічне бронювання", які передбачають різні варіанти бронювання від мобілізації в обмін на збільшені податки.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Як працюватиме економічне бронювання. Усе, що треба знати

Автор: 

держбюджет (1572) Кабмін (7749) бронювання (200) мобілізація (469)


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Топ коментарі
+7
тепер є чітке розуміння що війна для бідних
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17.09.2024 14:58
+5
Порадився з Сівковичем.
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17.09.2024 15:02
+4
А потом ТЦК будет ловить уже забронированных и вымогуть деньги, как обычно.
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17.09.2024 15:07
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тепер є чітке розуміння що війна для бідних
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17.09.2024 14:58 Відповісти
Бідному не пощастило два рази:Він бідни,і він здохне зап богатого,при чому богати отримае зарплатню з бюджету за податок бідного.
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17.09.2024 15:09 Відповісти
Те що ви кажете правда. Але, як би це не було прикро, треба дивитись на це об'єктивно. Я спілкуюсь з людьми, які були готові платити по 15тис$ усілякім мудакам. Хтось платить. Там малюють якісь документи, а за пів року, коли хутро трошки відросте, вигадують черговий "закон" і стрижуть їх знов. Всі ці гроші оминають бюджет, оминають ЗСУ, а йдуть по кишенях та Іспанських віллах.
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18.09.2024 11:22 Відповісти
Порадився з Сівковичем.
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17.09.2024 15:02 Відповісти
Да щакладаєте ви курви там добре
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17.09.2024 15:03 Відповісти
900 тис. Вже заброньовано. 500 тис. Силовиків- пенсіонерів не призивають бо на всіх немає посад за званням.
Плюс ще десь 1 млн. Будуть економічно заброньовані.
Мальчікаф до 25 теж не можна.
Більше 1 млн. вже у війську.

Кого будуть призивати? Можливо збільшать вік до 70 років?
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17.09.2024 15:03 Відповісти
Та еще миллионов 6 по самым скромным подсчетам есть. Те кто может платить 20к в месяц они и так на фронт бы не пошли, это средний класс если так можно сказать. Те кто богаче - у них давно уже все порешано, бедные уже или воюют или в подвале сидят, доедают запасы. А так 20 тысяч гривен в месяц это 6000 долларов в год, куда дешевле чем любые незаконные действия для получения отсрочки.
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17.09.2024 15:24 Відповісти
свідчить це лише про недолугість та відсутність злорового глузду у реформ-аматорів, ще одна шкура неспійманого ведмедя, проте вже дев'ята з лисого гуся...
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17.09.2024 15:05 Відповісти
ЗЄвиродки в черговий раз підтираються Конституцією (((
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17.09.2024 15:05 Відповісти
А потом ТЦК будет ловить уже забронированных и вымогуть деньги, как обычно.
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17.09.2024 15:07 Відповісти
Ловити будуть лише економічно заброньованих, бо з них є що здерти
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17.09.2024 15:12 Відповісти
чому кріт №6, Гетьманцев, досі не у СІЗО СБУ?
мабуть тому, що центральний офіс СБУ "постійно на дроті" з кротом №1 з ОПи Зєлєнскага..
- і, скажіть, нафіга тій ******** кротівні імені Зєлєнскага Перемога України?!
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17.09.2024 15:19 Відповісти
Ласкаво просимо до каси бажаючим відкосити офіційно! - Гетьманцев.
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17.09.2024 15:23 Відповісти
Риг Гетманцев і його "справедливість".

https://x.com/voiceofdnepr Dnipro(petro)

Гетманцев пояснив, чому податок на РОЗКІШ - це погано, а підвищений військовий збор який заплатять ВСІ - це добре.

ТОМУ ЩО ТАК СПРАВЕДЛИВО
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17.09.2024 15:27 Відповісти
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17.09.2024 15:28 Відповісти
Тобто кого не можна чіпати, ми йому піднімем зарплату на Х, щоб він міг платити податок, що дорівнює Х.
А кого треба бусифікувати, залишимо йому 8ооо грн, бо деж холопу з цього мінімуму Х заплатити? І все чікі-пікі. Все "по чесному" . Воюй або працюй!
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17.09.2024 15:38 Відповісти
...патужний радник сівковича, гетьманцев.
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17.09.2024 16:19 Відповісти
красота, цієї інфи в тому, що кабмін, написав чітку цифру, яку планує отримати!
так, шо, навіть, к що хтось не планував платити за бронь, заплатить, аж бігом!

гетманцев, організатор та керівник ********* голодомору україни!
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17.09.2024 17:21 Відповісти
Війна для бідних, багаті і далі можуть ''жирувати''! ****** зробили українців ще раз!
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18.09.2024 10:11 Відповісти

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