Кабмін заклав у держбюджет на 2025 рік запуск економічного бронювання, – Гетманцев
Передбачене урядовим законопроєктом про держбюджет на 2025 рік значне збільшення показника середньої зарплати без підвищення мінімальних зарплат свідчить про плани запровадити так зване "економічне бронювання".
Про це голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив у Telegram.
Він зауважив, що планові податкові надходження у проєкті держбюджету на 2025 рік збільшені на 18,2%.
"Таке збільшення значно перевищує дефлятор ВВП та прогнозну інфляцію і пояснюється детінізацією, передусім зарплат. Набільше підвищення заплановане з ПДФО – на 45%, що на тлі практично незмінного безробіття (17,7%) може пояснюватись виключно детінізацією у звʼязку з економічним бронюванням", – пояснив Гетманцев.
Як повідомлялося, Кабінет Міністрів передбачає у 2025 році зростання середньої зарплати з 20 581 грн до 24 389 гривень на місяць. При цьому розмір мінімальної зарплати залишиться незмінним – 8000 грн.
При цьому власні доходи загального фонду держбюджету мають зрости на 410,8 млрд грн – до 2 007,4 млрд грн. Таке зростання доходів планується переважно за рахунок збільшення надходжень від сплати ПДВ з імпортних товарів (на 94,9 млрд грн – до 594,8 млрд грн) та податку на доходи фізичних осіб (ПДФО, на 150,1 млрд грн – до 354,1 млрд грн).
Детальніше читайте у матеріалі: Держбюджет-2025: ключові цифри
Що відомо про економічне бронювання?
Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль анонсував впровадження принципу "воюй або працюй".
"Це допоможе збільшити кількість робочих місць та рівень середньої зарплати, а також наповнити бюджет", – пояснював голова уряду, не уточнивши, у чому полягає ідея.
Нагадаємо, раніше голова комітету ВР з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха разом з низкою інших депутатів від "Слуги народу" зареєстрував у Верховній Раді низку законопроєктів про "економічне бронювання", які передбачають різні варіанти бронювання від мобілізації в обмін на збільшені податки.
Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Як працюватиме економічне бронювання. Усе, що треба знати
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Плюс ще десь 1 млн. Будуть економічно заброньовані.
Мальчікаф до 25 теж не можна.
Більше 1 млн. вже у війську.
Кого будуть призивати? Можливо збільшать вік до 70 років?
мабуть тому, що центральний офіс СБУ "постійно на дроті" з кротом №1 з ОПи Зєлєнскага..
- і, скажіть, нафіга тій ******** кротівні імені Зєлєнскага Перемога України?!
https://x.com/voiceofdnepr Dnipro(petro)
Гетманцев пояснив, чому податок на РОЗКІШ - це погано, а підвищений військовий збор який заплатять ВСІ - це добре.
ТОМУ ЩО ТАК СПРАВЕДЛИВО
А кого треба бусифікувати, залишимо йому 8ооо грн, бо деж холопу з цього мінімуму Х заплатити? І все чікі-пікі. Все "по чесному" . Воюй або працюй!
так, шо, навіть, к що хтось не планував платити за бронь, заплатить, аж бігом!
гетманцев, організатор та керівник ********* голодомору україни!