Умеров об увеличении расходов на оборону: Средства пойдут на выплаты военным и закупку оружия

Глава Минобороны Рустем Умеров рассказал, куда пойдут почти 500 млрд грн повышенных расходов на оборону.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По словам министра, Рада увеличила расходы на оборону в 2024 году на 495,3 миллиарда гривен.

"Это позволит не только лучше поддерживать наших военных, но и усилить оборонные возможности страны. Из этих средств 274,4 миллиарда гривен пойдут на выплаты нашим защитникам и их семьям.

Еще 76,2 миллиарда будет потрачено на вооружение и технику, что поможет модернизировать армию и повысить ее боеспособность. Важно, что приоритет в закупках будет предоставляться именно украинским производителям вооружения", - сказал Умеров.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла законопроект №11417 об увеличении на 500 млрд грн бюджета на военные нужды.

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