Умеров об увеличении расходов на оборону: Средства пойдут на выплаты военным и закупку оружия
Глава Минобороны Рустем Умеров рассказал, куда пойдут почти 500 млрд грн повышенных расходов на оборону.
Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
По словам министра, Рада увеличила расходы на оборону в 2024 году на 495,3 миллиарда гривен.
"Это позволит не только лучше поддерживать наших военных, но и усилить оборонные возможности страны. Из этих средств 274,4 миллиарда гривен пойдут на выплаты нашим защитникам и их семьям.
Еще 76,2 миллиарда будет потрачено на вооружение и технику, что поможет модернизировать армию и повысить ее боеспособность. Важно, что приоритет в закупках будет предоставляться именно украинским производителям вооружения", - сказал Умеров.
Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла законопроект №11417 об увеличении на 500 млрд грн бюджета на военные нужды.
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Маємо надію , що США Умєрова тики перевербували... Не даремно ж він там не викисає вже й без Єрмака останнім часом .
https://www.youtube.com/watch?v=5tBZjGqbm3Q
https://www.youtube.com/redirect?event=endscreen&redir_token=QUFFLUhqbGhNMXZiZ2V2QW5oR3pBRnZhREN2bDA3OGJwUXxBQ3Jtc0trLTBfTWp5MWtrTGxGLVFta0doZk93ajdaa2VnR2hzYWRZYVgtbjEtdFdITVhSUDNMTUJoU3BhVlhFdTMwOHhreGVqVHpEYklsRjA5ekhqRVhsVW1uTldQYmRBcWNxd1UyRDJYWHdIN1FTNWJ4cXVsOA&q=https%3A%2F%2Fwww.patreon.com%2FProtsyshyn_Official
Здається ***** щось таке белькотів...
А также на комбижир вместо масла и на яйца по 17.
умеров чесний, білий та пушистий.
то все зами, та попєрєднікі.
Зеленський-
Сирський-
Умєров
Проср...ли Ленд-Лиз в начале 2022г. ,который был проголосован Конгрессом и подписан Байденом, теперь очередь за 61 млрд?
30 сентября заканчивается финансовый год в США, не потраченные средства возвращаются в бюджет США!
274.4 + 76.2 = 350, 6 Умеров, а где еще 145 млрд., бессребрянный ты наш?!
всіх паскуд давно вішать пора...