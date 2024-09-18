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Новости Оборона
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Умеров об увеличении расходов на оборону: Средства пойдут на выплаты военным и закупку оружия

500 млрд грн на оборону: Умєров розповів, на що підуть кошти

Глава Минобороны Рустем Умеров рассказал, куда пойдут почти 500 млрд грн повышенных расходов на оборону.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По словам министра, Рада увеличила расходы на оборону в 2024 году на 495,3 миллиарда гривен.

"Это позволит не только лучше поддерживать наших военных, но и усилить оборонные возможности страны. Из этих средств 274,4 миллиарда гривен пойдут на выплаты нашим защитникам и их семьям.

Еще 76,2 миллиарда будет потрачено на вооружение и технику, что поможет модернизировать армию и повысить ее боеспособность. Важно, что приоритет в закупках будет предоставляться именно украинским производителям вооружения", - сказал Умеров.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла законопроект №11417 об увеличении на 500 млрд грн бюджета на военные нужды.

Также читайте: Умеров и Остин обсудили критические потребности Украины

Автор: 

Минобороны (9333) оборона (5206) Умеров Рустем (530)


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Топ комментарии
+6
Умєров, на тебе вже Безугла зуб точить. Готуйся 😂
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18.09.2024 17:06
+6
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18.09.2024 17:09
+5
А у депутатов и у чиновников забрать не пробовали? А по ТЦК пошерстить? Там хватит с лихвой.
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18.09.2024 17:07
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Умєров, на тебе вже Безугла зуб точить. Готуйся 😂
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18.09.2024 17:06 Ответить
Умерова сім"я вже частково (дітки) громадяни США, бізнеси там мають, податки сплачують , а Безугла тільки МАЙБУТНЯ ЧЛЕНКИНЯ комітету ВР з міжнаодних відношень...
Маємо надію , що США Умєрова тики перевербували... Не даремно ж він там не викисає вже й без Єрмака останнім часом .
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18.09.2024 17:13 Ответить
БОЛЬНО МНЕ | Нова пісня від Богдана Процишина!

https://www.youtube.com/watch?v=5tBZjGqbm3Q

https://www.youtube.com/redirect?event=endscreen&redir_token=QUFFLUhqbGhNMXZiZ2V2QW5oR3pBRnZhREN2bDA3OGJwUXxBQ3Jtc0trLTBfTWp5MWtrTGxGLVFta0doZk93ajdaa2VnR2hzYWRZYVgtbjEtdFdITVhSUDNMTUJoU3BhVlhFdTMwOHhreGVqVHpEYklsRjA5ekhqRVhsVW1uTldQYmRBcWNxd1UyRDJYWHdIN1FTNWJ4cXVsOA&q=https%3A%2F%2Fwww.patreon.com%2FProtsyshyn_Official
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18.09.2024 17:15 Ответить
Умєров вже встиг "прославитися" на переговорах з кацапами, йому довіри - нуль. Просто слухняна маріонетка "слуг".
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18.09.2024 17:17 Ответить
а я би посперечалася !!!Так Єрмак завів на нього справу в переддень призначення на місце золотояєчного... Єрмаку потрібні усі з компроматом... а це було по роботі Умерова керівником ще держрезерву... так, він людина Ахмєтова, батька війни та братії ПР , так , він з Єрмаком в тьорках... Але! Невже за це США приютили сім"ю Умерова? А звідки пішов виток з перемовин -здачею делегації України у Стамбулі на початку війни? А чому пожарно вирішив Джонсонюк за заявою абрамовичохамії , "саврачіваться і ваєвать"?
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18.09.2024 17:24 Ответить
А звідки пішов виток з перемовин -здачею делегації України у Стамбулі на початку війни?

Здається ***** щось таке белькотів...
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18.09.2024 17:50 Ответить
а меня пам"ятається - що в унісон з західними змії- але какая разніца.... ***** говорив бо не вийшло по його й значно пізніше . А Джонсонюк примчав бо знав все це саме в "живом ефіре"
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18.09.2024 18:20 Ответить
А у депутатов и у чиновников забрать не пробовали? А по ТЦК пошерстить? Там хватит с лихвой.
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18.09.2024 17:07 Ответить
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18.09.2024 17:09 Ответить
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18.09.2024 17:10 Ответить
Кошти підуть на виплати військовим і закупівлю зброї
А также на комбижир вместо масла и на яйца по 17.
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18.09.2024 17:09 Ответить
вироблено за сприянням голови ОВА ковбасника Андруші?
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18.09.2024 19:45 Ответить
Не бреши. Ви все вкрадете.
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18.09.2024 17:10 Ответить
Головне не промахнутись карманами
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18.09.2024 17:11 Ответить
З кілька разовою переплатою та відкатами! Най би вас шляк трафив!
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18.09.2024 17:13 Ответить
Не вірю
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18.09.2024 17:14 Ответить
ВР постановила збільшити видатки на ЗСУ за рахунок збільшення податків для українців.ЗСУ вас утримують звичайні українці,не держава і не чиновники Запам'ятайте це.
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18.09.2024 17:14 Ответить
Може я вас здивую, але держава та чиновники фінансуються з податків звичайних українців.
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18.09.2024 17:56 Ответить
шо ви починаєте?
умеров чесний, білий та пушистий.
то все зами, та попєрєднікі.
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18.09.2024 17:24 Ответить
Асфальт розберіть -- і будуть вам гроші!



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18.09.2024 17:53 Ответить
Як і завжди, гроші підуть до ЗСУ!
Зеленський-
Сирський-
Умєров
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18.09.2024 17:55 Ответить
Умеров, где 61 млрд. долларов, за который прогосовал Конгресс и подписал Байден?? Вроде, получили около1-2 млрд ...
Проср...ли Ленд-Лиз в начале 2022г. ,который был проголосован Конгрессом и подписан Байденом, теперь очередь за 61 млрд?
30 сентября заканчивается финансовый год в США, не потраченные средства возвращаются в бюджет США!
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18.09.2024 18:15 Ответить
Так як на ЗСУ (не) пішли забрані кошти міських бюджетів.
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18.09.2024 18:23 Ответить
Ловкость рук - выделяется 495,3 млрд. На выплаты военным 274.4 76.2 на оружие
274.4 + 76.2 = 350, 6 Умеров, а где еще 145 млрд., бессребрянный ты наш?!
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18.09.2024 19:02 Ответить
Умєров про збільшення видатків на оборону: Кошти підуть на виплати військовим і закупівлю зброї Джерело: Тобто зараз кошти не йдуть на озроєння і на зарплати в повному обсязі, а куди йдуть ?,- на відкати в багажники автомобілів в тому числі Глиняної. Щоб зупинити ворога на Покровському напрямку нехватає елементарного,- мін і фортифікаційних спроруд , як це було у росіян на лінії "Суровікіна", не кажучі про ППО без хоча б одного блукакючого Петриота українських захисників вбивають, просто закидуючи КАБами чи ППО в рахунок Будапештсбкого меморандуму по якому український народ знищив 1,4 тис. боєголовок бувшого СРСР націлених на США і 0,7 тис. на ЕС це чеввоні лінії ? чи не так рахує українська влада , якщо ні то чому мавчать?. Питання риторичне - бо крадуть.
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18.09.2024 19:56 Ответить
крали крали гниди зеленого просроченого клоуна а тепер на армію не вистачає, треба останні копійки у бюджетників відняти і хто працює по білому...
всіх паскуд давно вішать пора...
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19.09.2024 06:39 Ответить
 
 