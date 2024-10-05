УКР
Україна поділилась досвідом боротьби з дронами на навчаннях НАТО, - Міноборони

навчання НАТО з антидронової боротьби

Українська бойова система DELTA успішно дебютувала на навчаннях НАТО у сфері антидронової боротьби. Захід проходив у Нідерландах, зібравши понад 450 учасників з 22 країн.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України, інформує Цензор.НЕТ.

На навчаннях випробували понад 60 різноманітних систем та технологій боротьби з безпілотниками. Центр інновацій Міністерства оборони України, що розробляє перспективні концепції протидії ворожим БпЛА, продемонстрував бойовий досвід використання DELTA.

DELTA виступила однією з ключових платформ планування навчань та відображення поточної локації "ворожих" та "своїх" дронів. Фахівці Центру інновацій Міноборони продемонстрували ідентифікацію дружніх БпЛА за допомогою протоколу UA DRONE ID. Цей спільний проєкт Міністерства оборони, компанії Cossack Labs, ГО "Аеророзвідка" та Міністерства цифрової трансформації забезпечує захищений обмін даними між безпілотниками та бойовими системами, зокрема DELTA.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У 2025 році Україна збільшить власне виробництво дронів, далекобійної зброї та балістичних ракет, - Умєров

Протягом навчань розвідувальний дрон VECTOR виробництва німецької компанії Quantum-Systems щодня здійснював по шість польотів, успішно інтегруючись через UA DRONE ID.

Як зазначається, НАТО врахувало пропозиції Центру інновацій Міноборони, включивши до програми навчань використання FPV-дронів, сценарії з дружніми безпілотниками та масованими атаками дронів.

Автор: 

Міноборони (7633) НАТО (6718) дрони (5293)
А Ната в глазах Венгрії і Туреччини і інших друзів х*йла напевно вже поділилось цим досвідом з кацапами
показати весь коментар
05.10.2024 01:37 Відповісти
ну так, угорці швидше встигли відправити протокол UA DRONE ID на Дубнянський завод "Кронштадт" для вивчення.
показати весь коментар
05.10.2024 02:19 Відповісти
А ще до цього все розказали полонені та пасивна агентура рашки.
показати весь коментар
05.10.2024 04:15 Відповісти
і все це нічим москалям не допоможе.
показати весь коментар
05.10.2024 08:35 Відповісти
Вже допомогло.
показати весь коментар
05.10.2024 13:47 Відповісти
Самое меньшее что может сделать Украина за тотальную помощь в борьбе против агрессии.
показати весь коментар
05.10.2024 06:19 Відповісти
Для чого? З такою допомогою від НАТи, українцям ще воювати з НАТОю доведеться!
показати весь коментар
05.10.2024 07:21 Відповісти
Треба ділитися досвідом з Південною Кореєю, хай с¥чонка кім-чен-ина поковбасить.
показати весь коментар
05.10.2024 09:25 Відповісти
 
 