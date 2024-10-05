Україна поділилась досвідом боротьби з дронами на навчаннях НАТО, - Міноборони

Українська бойова система DELTA успішно дебютувала на навчаннях НАТО у сфері антидронової боротьби. Захід проходив у Нідерландах, зібравши понад 450 учасників з 22 країн.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України, інформує Цензор.НЕТ.

На навчаннях випробували понад 60 різноманітних систем та технологій боротьби з безпілотниками. Центр інновацій Міністерства оборони України, що розробляє перспективні концепції протидії ворожим БпЛА, продемонстрував бойовий досвід використання DELTA.

DELTA виступила однією з ключових платформ планування навчань та відображення поточної локації "ворожих" та "своїх" дронів. Фахівці Центру інновацій Міноборони продемонстрували ідентифікацію дружніх БпЛА за допомогою протоколу UA DRONE ID. Цей спільний проєкт Міністерства оборони, компанії Cossack Labs, ГО "Аеророзвідка" та Міністерства цифрової трансформації забезпечує захищений обмін даними між безпілотниками та бойовими системами, зокрема DELTA.

Протягом навчань розвідувальний дрон VECTOR виробництва німецької компанії Quantum-Systems щодня здійснював по шість польотів, успішно інтегруючись через UA DRONE ID.

Як зазначається, НАТО врахувало пропозиції Центру інновацій Міноборони, включивши до програми навчань використання FPV-дронів, сценарії з дружніми безпілотниками та масованими атаками дронів.