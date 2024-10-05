УКР
Новини
Крім "шахедів", росіяни все частіше використовують дешеві дрони невстановленого типу, - Повітряні сили

Дрони

Російські військові під час атак на Україну, крім "шахедів", дедалі частіше використовують дрони невстановленого типу, які часто падають внаслідок роботи українських засобів радіоелектронної боротьби.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі Українській правді розповів т.в.о. начальника управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат.

За його словами, 10 дронів з 13, які були локаційно втрачені в ніч проти 5 жовтня, з високою ймовірністю були інших типів. Ідентифікація таких безпілотників проводиться вже після їх падіння на землю.

Зокрема росіяни часто запускають дешеві БПЛА Гербера. Окупанти виробляють їх у трьох варіантах — дрон радіоелектронної розвідки, камікадзе або хибна ціль.

Як писало видання Defence Express, це дрон, який має фюзеляж із пінопласту та зібраний з доволі низькою культурою виробництва, тому може "припиняти своє існування" самостійно, тобто падати.

Водночас Повітряні сили нагадують, що будь-яка повітряна ціль ворога – лише точка, маркер на моніторах ППО, точно з’ясувати, що саме летіло і яке було корисне навантаження, можна лише по уламках на землі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна поділилась досвідом боротьби з дронами на навчаннях НАТО, - Міноборони

дрони (5311) Повітряні сили (2955) Ігнат Юрій (825) Шахед (1397)
+3
Як писало видання Defence Express, це дрон, який має фюзеляж із пінопласту та зібраний з доволі низькою культурою виробництва Джерело:

Фюзеляж поятно, а крыло и оперение из говна и палок.
показати весь коментар
05.10.2024 16:27 Відповісти
Новии тип - фуфло
показати весь коментар
05.10.2024 16:17 Відповісти
Помнится у нас тоже обещали завалить рашку сотнями тысяч дешовых фанерных дронов. На том все и заглохло.
показати весь коментар
05.10.2024 16:25 Відповісти
Як писало видання Defence Express, це дрон, який має фюзеляж із пінопласту та зібраний з доволі низькою культурою виробництва Джерело:

Фюзеляж поятно, а крыло и оперение из говна и палок.
показати весь коментар
05.10.2024 16:27 Відповісти
тип дрону "сам склепав. держава не давала"
показати весь коментар
05.10.2024 16:37 Відповісти
Потихеньку виснажується піттторашка.
показати весь коментар
05.10.2024 17:01 Відповісти
Вони нас виснажують. Дрони дешеві, а наша ППО на них витрачає такі ж **********, як на "золоті". І запаси до ППО закінчуються вже і в поставщиків.
показати весь коментар
05.10.2024 17:10 Відповісти
Лохи! От у нас дорогущі дрони!

показати весь коментар
05.10.2024 17:08 Відповісти
Мейд ін Єлабуга.
показати весь коментар
05.10.2024 17:24 Відповісти
****** можуть, а наша влада тіки пиздаболить.
показати весь коментар
05.10.2024 23:05 Відповісти
Нам давно было нужно наладить массовое производство фальшивых целей!
показати весь коментар
06.10.2024 12:26 Відповісти
 
 