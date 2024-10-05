Крім "шахедів", росіяни все частіше використовують дешеві дрони невстановленого типу, - Повітряні сили
Російські військові під час атак на Україну, крім "шахедів", дедалі частіше використовують дрони невстановленого типу, які часто падають внаслідок роботи українських засобів радіоелектронної боротьби.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі Українській правді розповів т.в.о. начальника управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат.
За його словами, 10 дронів з 13, які були локаційно втрачені в ніч проти 5 жовтня, з високою ймовірністю були інших типів. Ідентифікація таких безпілотників проводиться вже після їх падіння на землю.
Зокрема росіяни часто запускають дешеві БПЛА Гербера. Окупанти виробляють їх у трьох варіантах — дрон радіоелектронної розвідки, камікадзе або хибна ціль.
Як писало видання Defence Express, це дрон, який має фюзеляж із пінопласту та зібраний з доволі низькою культурою виробництва, тому може "припиняти своє існування" самостійно, тобто падати.
Водночас Повітряні сили нагадують, що будь-яка повітряна ціль ворога – лише точка, маркер на моніторах ППО, точно з’ясувати, що саме летіло і яке було корисне навантаження, можна лише по уламках на землі.
