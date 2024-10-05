Крім "шахедів", росіяни все частіше використовують дешеві дрони невстановленого типу, - Повітряні сили

Російські військові під час атак на Україну, крім "шахедів", дедалі частіше використовують дрони невстановленого типу, які часто падають внаслідок роботи українських засобів радіоелектронної боротьби.

про це в коментарі Українській правді розповів т.в.о. начальника управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат.

За його словами, 10 дронів з 13, які були локаційно втрачені в ніч проти 5 жовтня, з високою ймовірністю були інших типів. Ідентифікація таких безпілотників проводиться вже після їх падіння на землю.

Зокрема росіяни часто запускають дешеві БПЛА Гербера. Окупанти виробляють їх у трьох варіантах — дрон радіоелектронної розвідки, камікадзе або хибна ціль.

Як писало видання Defence Express, це дрон, який має фюзеляж із пінопласту та зібраний з доволі низькою культурою виробництва, тому може "припиняти своє існування" самостійно, тобто падати.

Водночас Повітряні сили нагадують, що будь-яка повітряна ціль ворога – лише точка, маркер на моніторах ППО, точно з’ясувати, що саме летіло і яке було корисне навантаження, можна лише по уламках на землі.

