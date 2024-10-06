Росіяни атакували Україну "Шахедами" з різних напрямків, - Повітряні сили (доповнено)
У суботу ввечері з північного напрямку зафіксовано рух російських ударних безпілотників.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
О 20:34 Повітряні сили повідомили про загрозу ударних БпЛА на Сумщині.
Згодом стало відомо, що ударні БпЛА перебувають на межі Сумської та Чернігівської областей і рухаються західним курсом.
О 20:54 Повітряні сили повідомили про рух ударних БпЛА:
- БпЛА в південній частині Сумщини, курс південний.
- БпЛА в центральній частині Сумщини, курс південно-західний.
- БпЛА в східній частині Чернігівщини, курс західний.
- БпЛА на Харківщині, курс південний.
Оновлена інформація щодо рху ворожих БпЛА
"Херсонська, Миколаївська області - загроза ударних БпЛА", - повідомили ПС о 21:30.
Через 7 хвилин Повітряні сили повідомили про:
- БпЛА з Херсонщини, курсом на Миколаївщину;
- БпЛА з Харківщини, курсом на Дніпропетровщину;
- БпЛА в східній частині Чернігівщини, курс південно-західний;
- БпЛА південніше Чернігова, курс західний.БпЛА в центральній частині Полтавщини, курс південно-західний;
- БпЛА на межі Полтавщини та Харківщини, курс південний.
О 22:07 Повітряні сили повідомили про рух "шахедів":
- БпЛА в південній частині Чернігівщини, курс західний.
- БпЛА на півночі Київщини, курс західний.
- БпЛА на Сумщині, курс південно-західний.
- БпЛА в північній та південній частинах Полтавщини, курс південно-західний.
- БпЛА в західній та південній частинах Харківщини, курс південний.
- БпЛА на межі Миколаївщини та Одещини, курс північно-західний.
- БпЛА в західній та східній частинах Дніпропетровщини.
О 22:17 Повітряні сили повідомили про БпЛА в напрямку Києва з східного напрямку.
Також повідомляється про ворожі БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку півдня Одещини (Ізмаїл).
О 23:02 Повітряні сили повідомили про БпЛА в напрямку Одеси з північно-західного напрямку.
О 23:15 ПС повідомили про:
- БпЛА в напрямку Одеси з півночі.
- БпЛА в південній частині Одещини, курс північний.
- БпЛА на Харковом.
- БпЛА в південній та західній частинах Харківщини, курс південний.
- БпЛА в південній частині Сумщини, курс південний.
- БпЛА на межі Сумщини та Чернігівщини, курс західний.
- БпЛА в районі Миргорода, курс південно-західний.
- БпЛА в північній частині Полтавщини, курс південно-західний.
- БпЛА в південній частині Чернігівщини, курс західний.
- БпЛА на Полтавщині, курсом на Кременчук.
- БпЛА в північній частині Черкащини, курс південно-західний.
- БпЛА в східній частині Кіровоградщини, курс західний.
- БпЛА в північній частині Дніпропетровщини, курс південний.
О 00:20 6 жовтня Повітряні сили повідомили:
Рух ударних БпЛА:
- БпЛА на межі Одещини та Миколаївщини, курс північний.
- БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину.
- БпЛА в північній частині Миколаївщини, курс північний.
- БпЛА в центральній та південній частинах Черкащини, курс західний.
- БпЛА в північній та південній частинах Житомирщини, курс західний.
- БпЛА в північній та західній частинах Дніпропетровщини, курс західний.
- БпЛА в центральній та східній частинах Чернігівщини, курс західний.
- БпЛА в центральній частині Сумщини, курс західний.
- БпЛА в північній частині Полтавщини, курс південно-західний.
- БпЛА в північній та південній частинах Харківщини, курс західний.
О 01:11 Повітряні сили повідомили:
Рух ударних БпЛА:
- БпЛА в південній частині Чернігівщини, курс західний.
- БпЛА на Сумщині, курс західний.
- БпЛА в центральній частині Черкащини, курс західний.
- БпЛА в центральній та південній частинах Полтавщини, курс південно-західний.
- БпЛА в східній частині Дніпропетровщини, курс південний.
- БпЛА на межі Миколаївщини та Кіровоградщини, курс північно-західний.
- БпЛА в східній частині Кіровоградщини, курс північний.
- БпЛА з Херсонщини, курсом на Миколаївщину.
О 2:09 Повітряні Сили повідомили:
Рух ударних БпЛА:
- БпЛА південніше Києва, постійно змінюють курс.
- БпЛА на межі Київщини та Полтавщини, курс західний.
- БпЛА в південній частині Вінниччини, курс західний.
- БпЛА в західній частині частині Черкащини, курс західний.
- БпЛА в центральній частині Кіровоградщини, курс західний.
- БпЛА західніше Кременчука, курс західний.
- БпЛА південніше Полтави, постійно змінює курс.
- БпЛА на півдні Сумщини, курс південний.
- БпЛА з Херсонщини, курсом на Миколаївщину.
О 2:53 Повітряні Сили повідомили:
Рух ударних БпЛА:
- БпЛА в напрямку Києва з південного напрямку.
- БпЛА на Полтавщині, курсом на Миргород.
- БпЛА на Сумщині, курсом на Полтавщину.
- БпЛА в південній та західній частинах Чернігівщини, курс західний.
- БпЛА в східній частині Київщини, курс східний.
- БпЛА в західній та центральній частинах Кіровоградщини, курс північний/північно-західний.
- БпЛА в північній частині Черкащини, курс північний.
О 3:47 Повітряні Сили повідомили:
Рух ударних БпЛА:
- БпЛА в східній частині Вінниччини, курс західний.
- БпЛА в південній частині Чернігівщини, курс західний.
- БпЛА в південно-східній частині Київщини, курс південно-східний.
- БпЛА в східній частині Сумщини, курс південно-західний.
- БпЛА в північній частині Черкащини, курс північно-східний.
О 5:05 Повітряні Сили повідомили:
Рух ударних БпЛА:
- БпЛА на межі Київської та Черкаської областей, курс південно-західний.
- БпЛА на півночі Київщини, курс східний.
- БпЛА східніше Борисполя, курс західний.
- БпЛА на Сумщині, курс південно-західний.
- БпЛА південніше Чернігова, курсом на північ.
О 7:25 Повітряні сили повідомили:
Щодо ударних БпЛА:
- БпЛА на межі Київської та Черкаської областей.
- БпЛА на півдні Чернігівської області.
- БпЛА на півночі Полтавської області.
- БпЛА на сході Сумської області.
О 8:20 Повітряні сили повідомили:
Щодо ударних БпЛА:
- БпЛА на межі Київської та Черкаської областей, курс південно-західний.
- БпЛА на півночі Київщини, курс північний.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Один летит над Алексевкой отходим от окон ⚠️⚠️⚠️
https://t.me/tlknewsua/27374 21:10
https://t.me/rdsprostir Що до нетипового звуку роботи двигуна шахеда.
Була інформація про те, що ці …….. пробують конструктивно змінити шахед. А саме перенести систему вихлопа на верх. Можливо щось у них вийшло і тому такий нетиповий і тихіший звук роботи двигуна.