Росіяни атакували Україну "Шахедами" з різних напрямків, - Повітряні сили (доповнено)

У суботу ввечері з північного напрямку зафіксовано рух російських ударних безпілотників.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

О 20:34 Повітряні сили повідомили про загрозу ударних БпЛА на Сумщині.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Крім "шахедів", росіяни все частіше використовують дешеві дрони невстановленого типу, - Повітряні сили

Згодом стало відомо, що ударні БпЛА перебувають на межі Сумської та Чернігівської областей і рухаються західним курсом.

О 20:54 Повітряні сили повідомили про рух ударних БпЛА:

БпЛА в південній частині Сумщини, курс південний.

БпЛА в центральній частині Сумщини, курс південно-західний.

БпЛА в східній частині Чернігівщини, курс західний.

БпЛА на Харківщині, курс південний.

Оновлена інформація щодо рху ворожих БпЛА

"Херсонська, Миколаївська області - загроза ударних БпЛА", - повідомили ПС о 21:30.

Через 7 хвилин Повітряні сили повідомили про:

БпЛА з Херсонщини, курсом на Миколаївщину;

БпЛА з Харківщини, курсом на Дніпропетровщину;

БпЛА в східній частині Чернігівщини, курс південно-західний;

БпЛА південніше Чернігова, курс західний.БпЛА в центральній частині Полтавщини, курс південно-західний;

БпЛА на межі Полтавщини та Харківщини, курс південний.

О 22:07 Повітряні сили повідомили про рух "шахедів":

БпЛА в південній частині Чернігівщини, курс західний.

БпЛА на півночі Київщини, курс західний.

БпЛА на Сумщині, курс південно-західний.

БпЛА в північній та південній частинах Полтавщини, курс південно-західний.

БпЛА в західній та південній частинах Харківщини, курс південний.

БпЛА на межі Миколаївщини та Одещини, курс північно-західний.

БпЛА в західній та східній частинах Дніпропетровщини.

О 22:17 Повітряні сили повідомили про БпЛА в напрямку Києва з східного напрямку.

Також повідомляється про ворожі БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку півдня Одещини (Ізмаїл).

О 23:02 Повітряні сили повідомили про БпЛА в напрямку Одеси з північно-західного напрямку.

О 23:15 ПС повідомили про:

БпЛА в напрямку Одеси з півночі.

БпЛА в південній частині Одещини, курс північний.

БпЛА на Харковом.

БпЛА в південній та західній частинах Харківщини, курс південний.

БпЛА в південній частині Сумщини, курс південний.

БпЛА на межі Сумщини та Чернігівщини, курс західний.

БпЛА в районі Миргорода, курс південно-західний.

БпЛА в північній частині Полтавщини, курс південно-західний.

БпЛА в південній частині Чернігівщини, курс західний.

БпЛА на Полтавщині, курсом на Кременчук.

БпЛА в північній частині Черкащини, курс південно-західний.

БпЛА в східній частині Кіровоградщини, курс західний.

БпЛА в північній частині Дніпропетровщини, курс південний.

Читайте також: Крім "шахедів", росіяни все частіше використовують дешеві дрони невстановленого типу, - Повітряні сили

О 00:20 6 жовтня Повітряні сили повідомили:

Рух ударних БпЛА:

БпЛА на межі Одещини та Миколаївщини, курс північний.

БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину.

БпЛА в північній частині Миколаївщини, курс північний.

БпЛА в центральній та південній частинах Черкащини, курс західний.

БпЛА в північній та південній частинах Житомирщини, курс західний.

БпЛА в північній та західній частинах Дніпропетровщини, курс західний.

БпЛА в центральній та східній частинах Чернігівщини, курс західний.

БпЛА в центральній частині Сумщини, курс західний.

БпЛА в північній частині Полтавщини, курс південно-західний.

БпЛА в північній та південній частинах Харківщини, курс західний.

О 01:11 Повітряні сили повідомили:

Рух ударних БпЛА:

БпЛА в південній частині Чернігівщини, курс західний.

БпЛА на Сумщині, курс західний.

БпЛА в центральній частині Черкащини, курс західний.

БпЛА в центральній та південній частинах Полтавщини, курс південно-західний.

БпЛА в східній частині Дніпропетровщини, курс південний.

БпЛА на межі Миколаївщини та Кіровоградщини, курс північно-західний.

БпЛА в східній частині Кіровоградщини, курс північний.

БпЛА з Херсонщини, курсом на Миколаївщину.

О 2:09 Повітряні Сили повідомили:

Рух ударних БпЛА:

БпЛА південніше Києва, постійно змінюють курс.

БпЛА на межі Київщини та Полтавщини, курс західний.

БпЛА в південній частині Вінниччини, курс західний.

БпЛА в західній частині частині Черкащини, курс західний.

БпЛА в центральній частині Кіровоградщини, курс західний.

БпЛА західніше Кременчука, курс західний.

БпЛА південніше Полтави, постійно змінює курс.

БпЛА на півдні Сумщини, курс південний.

БпЛА з Херсонщини, курсом на Миколаївщину.

О 2:53 Повітряні Сили повідомили:

Рух ударних БпЛА:

БпЛА в напрямку Києва з південного напрямку.

БпЛА на Полтавщині, курсом на Миргород.

БпЛА на Сумщині, курсом на Полтавщину.

БпЛА в південній та західній частинах Чернігівщини, курс західний.

БпЛА в східній частині Київщини, курс східний.

БпЛА в західній та центральній частинах Кіровоградщини, курс північний/північно-західний.

БпЛА в північній частині Черкащини, курс північний.

О 3:47 Повітряні Сили повідомили:

Рух ударних БпЛА:

БпЛА в східній частині Вінниччини, курс західний.

БпЛА в південній частині Чернігівщини, курс західний.

БпЛА в південно-східній частині Київщини, курс південно-східний.

БпЛА в східній частині Сумщини, курс південно-західний.

БпЛА в північній частині Черкащини, курс північно-східний.

О 5:05 Повітряні Сили повідомили:

Рух ударних БпЛА:

БпЛА на межі Київської та Черкаської областей, курс південно-західний.

БпЛА на півночі Київщини, курс східний.

БпЛА східніше Борисполя, курс західний.

БпЛА на Сумщині, курс південно-західний.

БпЛА південніше Чернігова, курсом на північ.

О 7:25 Повітряні сили повідомили:

Щодо ударних БпЛА:

БпЛА на межі Київської та Черкаської областей.

БпЛА на півдні Чернігівської області.

БпЛА на півночі Полтавської області.

БпЛА на сході Сумської області.

О 8:20 Повітряні сили повідомили:

Щодо ударних БпЛА: