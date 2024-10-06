УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4242 відвідувача онлайн
Новини
11 556 38

Росіяни атакували Україну "Шахедами" з різних напрямків, - Повітряні сили (доповнено)

Шахед

У суботу ввечері з північного напрямку зафіксовано рух російських ударних безпілотників.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

О 20:34 Повітряні сили повідомили про загрозу ударних БпЛА на Сумщині.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Крім "шахедів", росіяни все частіше використовують дешеві дрони невстановленого типу, - Повітряні сили

Згодом стало відомо, що ударні БпЛА перебувають на межі Сумської та Чернігівської областей і рухаються західним курсом.

О 20:54 Повітряні сили повідомили про рух ударних БпЛА:

  • БпЛА в південній частині Сумщини, курс південний.
  • БпЛА в центральній частині Сумщини, курс південно-західний.
  • БпЛА в східній частині Чернігівщини, курс західний.
  • БпЛА на Харківщині, курс південний.

Повітряні сили про рух Шахедів

Оновлена інформація щодо рху ворожих БпЛА

"Херсонська, Миколаївська області - загроза ударних БпЛА", - повідомили ПС о 21:30.

Через 7 хвилин Повітряні сили повідомили про:

  • БпЛА з Херсонщини, курсом на Миколаївщину;
  • БпЛА з Харківщини, курсом на Дніпропетровщину;
  • БпЛА в східній частині Чернігівщини, курс південно-західний;
  • БпЛА південніше Чернігова, курс західний.БпЛА в центральній частині Полтавщини, курс південно-західний;
  • БпЛА на межі Полтавщини та Харківщини, курс південний.

О 22:07 Повітряні сили повідомили про рух "шахедів":

  • БпЛА в південній частині Чернігівщини, курс західний.
  • БпЛА на півночі Київщини, курс західний.
  • БпЛА на Сумщині, курс південно-західний.
  • БпЛА в північній та південній частинах Полтавщини, курс південно-західний.
  • БпЛА в західній та південній частинах Харківщини, курс південний.
  • БпЛА на межі Миколаївщини та Одещини, курс північно-західний.
  • БпЛА в західній та східній частинах Дніпропетровщини.

О 22:17 Повітряні сили повідомили про БпЛА в напрямку Києва з східного напрямку.

Також повідомляється про ворожі БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку півдня Одещини (Ізмаїл).

О 23:02 Повітряні сили повідомили про БпЛА в напрямку Одеси з північно-західного напрямку.

О 23:15 ПС повідомили про:

  • БпЛА в напрямку Одеси з півночі.
  • БпЛА в південній частині Одещини, курс північний.
  • БпЛА на Харковом.
  • БпЛА в південній та західній частинах Харківщини, курс південний.
  • БпЛА в південній частині Сумщини, курс південний.
  • БпЛА на межі Сумщини та Чернігівщини, курс західний.
  • БпЛА в районі Миргорода, курс південно-західний.
  • БпЛА в північній частині Полтавщини, курс південно-західний.
  • БпЛА в південній частині Чернігівщини, курс західний.
  • БпЛА на Полтавщині, курсом на Кременчук.
  • БпЛА в північній частині Черкащини, курс південно-західний.
  • БпЛА в східній частині Кіровоградщини, курс західний.
  • БпЛА в північній частині Дніпропетровщини, курс південний.

Читайте також: Крім "шахедів", росіяни все частіше використовують дешеві дрони невстановленого типу, - Повітряні сили

О 00:20 6 жовтня Повітряні сили повідомили

Рух ударних БпЛА:

  • БпЛА на межі Одещини та Миколаївщини, курс північний.
  • БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину.
  • БпЛА в північній частині Миколаївщини, курс північний.
  • БпЛА в центральній та південній частинах Черкащини, курс західний.
  • БпЛА в північній та південній частинах Житомирщини, курс західний.
  • БпЛА в північній та західній частинах Дніпропетровщини, курс західний.
  • БпЛА в центральній та східній частинах Чернігівщини, курс західний.
  • БпЛА в центральній частині Сумщини, курс західний.
  • БпЛА в північній частині Полтавщини, курс південно-західний.
  • БпЛА в північній та південній частинах Харківщини, курс західний.

Повітряні сили про атаку Шахедів

О 01:11 Повітряні сили повідомили

Рух ударних БпЛА:

  • БпЛА в південній частині Чернігівщини, курс західний.
  • БпЛА на Сумщині, курс західний.
  • БпЛА в центральній частині Черкащини, курс західний.
  • БпЛА в центральній та південній частинах Полтавщини, курс південно-західний.
  • БпЛА в східній частині Дніпропетровщини, курс південний.
  • БпЛА на межі Миколаївщини та Кіровоградщини, курс північно-західний.
  • БпЛА в східній частині Кіровоградщини, курс північний.
  • БпЛА з Херсонщини, курсом на Миколаївщину.

Повітряні сили про атаку Шахедів

О 2:09 Повітряні Сили повідомили:

Рух ударних БпЛА:

  • БпЛА південніше Києва, постійно змінюють курс.
  • БпЛА на межі Київщини та Полтавщини, курс західний.
  • БпЛА в південній частині Вінниччини, курс західний.
  • БпЛА в західній частині частині Черкащини, курс західний.
  • БпЛА в центральній частині Кіровоградщини, курс західний.
  • БпЛА західніше Кременчука, курс західний.
  • БпЛА південніше Полтави, постійно змінює курс.
  • БпЛА на півдні Сумщини, курс південний.
  • БпЛА з Херсонщини, курсом на Миколаївщину.

О 2:53 Повітряні Сили повідомили:

Рух ударних БпЛА:

  • БпЛА в напрямку Києва з південного напрямку.
  • БпЛА на Полтавщині, курсом на Миргород.
  • БпЛА на Сумщині, курсом на Полтавщину.
  • БпЛА в південній та західній частинах Чернігівщини, курс західний.
  • БпЛА в східній частині Київщини, курс східний.
  • БпЛА в західній та центральній частинах Кіровоградщини, курс північний/північно-західний.
  • БпЛА в північній частині Черкащини, курс північний.

О 3:47 Повітряні Сили повідомили:

Рух ударних БпЛА:

  • БпЛА в східній частині Вінниччини, курс західний.
  • БпЛА в південній частині Чернігівщини, курс західний.
  • БпЛА в південно-східній частині Київщини, курс південно-східний.
  • БпЛА в східній частині Сумщини, курс південно-західний.
  • БпЛА в північній частині Черкащини, курс північно-східний.

О 5:05 Повітряні Сили повідомили:

Рух ударних БпЛА:

  • БпЛА на межі Київської та Черкаської областей, курс південно-західний.
  • БпЛА на півночі Київщини, курс східний.
  • БпЛА східніше Борисполя, курс західний.
  • БпЛА на Сумщині, курс південно-західний.
  • БпЛА південніше Чернігова, курсом на північ.

О 7:25 Повітряні сили повідомили:

Щодо ударних БпЛА:

  • БпЛА на межі Київської та Черкаської областей.
  • БпЛА на півдні Чернігівської області.
  • БпЛА на півночі Полтавської області.
  • БпЛА на сході Сумської області.

О 8:20 Повітряні сили повідомили:

Щодо ударних БпЛА:

  • БпЛА на межі Київської та Черкаської областей, курс південно-західний.
  • БпЛА на півночі Київщини, курс північний.

Автор: 

Повітряні сили (2955) повітряна тривога (964) Шахед (1405)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Коли ці ******** кацапи встигають ці шахеди збирати? Невже наша розвідка не знає де їх збирають? Чому наші безпілотники туди не летять? Поки не на часі?
показати весь коментар
05.10.2024 21:36 Відповісти
+9
Які росіяни? Коли вже почнете правильно писати кацапи!
показати весь коментар
05.10.2024 23:46 Відповісти
+7
та ніхто там на кремль не полізе. не будь наївним. упороті в воєнкомати швидше побіжать, бо "хохлів" ненавидять більше, ніж сцаря свого. а не упороті будуть і далі сидіти нижче трави і тихіше води, щоб до них в гості чекісти не прийшли... ось така там сьогодні реальність. і не тільки сьогодні.
показати весь коментар
06.10.2024 01:46 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а ми нічого не атакуємо . миж не такі як вони
показати весь коментар
05.10.2024 21:11 Відповісти
Ми точно не такі.Але завтра на московії знову якийсь склад бк чи нпз згорить.
показати весь коментар
05.10.2024 23:44 Відповісти
Aле 15 мільйонів моцкалів спокійно сплять і не чують сирен. Якби чули виття щоночі то вже лізли б на кремль.
показати весь коментар
06.10.2024 00:48 Відповісти
та ніхто там на кремль не полізе. не будь наївним. упороті в воєнкомати швидше побіжать, бо "хохлів" ненавидять більше, ніж сцаря свого. а не упороті будуть і далі сидіти нижче трави і тихіше води, щоб до них в гості чекісти не прийшли... ось така там сьогодні реальність. і не тільки сьогодні.
показати весь коментар
06.10.2024 01:46 Відповісти
Ситий моцкаль з зарплатнею 2-3к баксів ніколи не піде у військомат. А от 2-3 млн мігрантів у моцквабаді залюбки кремль штурмануть як крокус-хол
показати весь коментар
06.10.2024 01:49 Відповісти
ти мозок включай хоть іноді... ситий моцкаль нинчє на парашії дуже велика рідкість. та навіть і серед ситих мацкалів є упороті, які точно підуть не на кремль, а мачіть "хахлов".. більше того, там ще є десятки мільйонів не ситих мацкалів, які зараз ідуть не на кремль, а на контракт. і вони самі просять, щоб ЗСУ ****** по рубльовці чи навіть по кремлю, бо ху йло погано воює, а от пригожин якби був на місці ху йла, то той воював би з "хахлами" краще. ось чого вони там насправді у своїй більшості хочуть. хотіли би вони насправді піти на кремль, то вже давно це зробили би. навіть раніше би за пригожина. от тільки пригожин пішов на кремль не тому що він проти війни був, а тому що вважав, що шойгу з герасимовим хєрово воюють і треба їх прибрати, щоб воювати з "хахлами" краще.. а мігрантів. то тим упоротим навіть на руку це буде. бо будуть мати черговий привід ловити тих хачів і відрізати їм вуха. а те що там ті таджики вирізали якусь сотню-другу тих ситих моцкалів, то тим упоротим взагалі покуй на них. бо вони реально рахують раз війна, то нєкуй по крокусам ходити, а варто на "сво" гроші донатити. і там донатять. і докуя донатять. тож не врато думати, що там тільки одне ху йло і його кремлівська кліка винні у війні. зовсім ні. там ту війну підтримує більша половина насілєнія того ******** лепрозорію...
показати весь коментар
06.10.2024 02:08 Відповісти
Ще при Єльцині був у Москві (у відрядженні) І бачив там мітинг. А на ньому плакати: "Ельцин! Заставь хахлов на нас работать!!!" Ще питання є?
показати весь коментар
06.10.2024 05:06 Відповісти
та звісно, що питань немає.
показати весь коментар
06.10.2024 07:28 Відповісти
Ну в регулярності атак і кількості дронів ми програємо росіянам на порядок. Знищити 2 склади і кілька нпз на місяць...кхм, росія такого навіть не помічає, як і фронт
показати весь коментар
06.10.2024 01:23 Відповісти
на росію у ніч теж вилітають порядка сотні дронів.
показати весь коментар
06.10.2024 07:23 Відповісти
дурнику в них тіх складів та нафтобаз більше чім в нас людей в країні. повинні горіти міста кацапські разом з кацапїдами а не якісь каністри з бензином та ящики з гранатами
показати весь коментар
06.10.2024 15:54 Відповісти
Вроде шахед прожжужал на алексеевке в Харькове, или какой то мудак с прожженым глушителем
показати весь коментар
05.10.2024 21:21 Відповісти
https://t.me/tlknewsua TLk News

Один летит над Алексевкой отходим от окон ⚠️⚠️⚠️

https://t.me/tlknewsua/27374 21:10
показати весь коментар
05.10.2024 21:24 Відповісти
Пролетел уже, я не слышал их звук, в этом году вернулся из Полтавы
показати весь коментар
05.10.2024 21:29 Відповісти
Судя по информации с мониторинговых каналов, шахедов сегодня будет очень много, 100+...
показати весь коментар
05.10.2024 21:25 Відповісти
Коли ці ******** кацапи встигають ці шахеди збирати? Невже наша розвідка не знає де їх збирають? Чому наші безпілотники туди не летять? Поки не на часі?
показати весь коментар
05.10.2024 21:36 Відповісти
Там сборочные цеха работают наверное круглосуточно, ресурсов у них достаточно. Один из таких в Елабуге, Татарстан. А на счет ударов... Ну раз нанесли, но толку от этого мало, больше медийный шум.
показати весь коментар
05.10.2024 21:46 Відповісти
Ну якщо по нас випустили близько 12 000 ракет і Україна не капітулювала, то як ви гадаєте: скільки приблизно треба увалити по раші ракет та Шахедів? Як би було все так просто...
показати весь коментар
05.10.2024 22:42 Відповісти
Десяток по ямальському хресту - головному газовузлу
показати весь коментар
06.10.2024 01:00 Відповісти
виробництво працює у три зміни, бо зарплатня, як для єлабугщини - вище середньої, і навіть вище, ніж у різноробочого на "ТАНЕКО". Де їх збирають - відомо. Безпілотником туди летіти далеко - 1200 км від кордону Харківщини. При такій дальності тихохідним гучним дронам долетіти туди складно. І навіть якщо з десяти дронів одному-двом вдасться долетіти до Пєнзенської чи Ульяновської області, то до Казані ім долетіти точно не дадуть, не кажучі вже про Єлабугу. Крім того, для ураження виробництва бойовою частиною вагою до ста кілограмів треба попасти у критичну частину цього виробництва з максимальним відхиленням до двадцяти метрів. Таку точність інерційна система наведення забезпечити не може, а GPS в районі "Алабуга Політех" не працює. Тобто на дроні треба встановлювати DSMAC, що зразу збільшує ціну дрона майже до рівня високотехнологічної КР. Своєї якісної DSMAC ми поки що не маємо, вона ще початковій стадії напрацювання. З огляду на те, що ми не маємо свого військового супутника, який здатен робити фото з високою роздільчою спроможністю, то на свою DSMAC у нас піде багато років. Тому така ціль не для такої зброї, а не тому, що не на часі, або єрмак не дозволяє запускати дрони.
показати весь коментар
05.10.2024 23:10 Відповісти
Якби ви хоч трохи читалиновин, а непросто строчили аби шо, то були б вкурсі що всі все знають. Просто виробництво розташовано далеко і знищити його наявними засобами складно (чи взагалі неможливо). Треба працювати (над створенням власних далекобійних ракет), а не строчити зрадницькі пости в інтернетіках.
показати весь коментар
06.10.2024 08:27 Відповісти
Forwarded from https://t.me/rdsprostir/4446 RDS-prostir

https://t.me/rdsprostir Що до нетипового звуку роботи двигуна шахеда.

Була інформація про те, що ці …….. пробують конструктивно змінити шахед. А саме перенести систему вихлопа на верх. Можливо щось у них вийшло і тому такий нетиповий і тихіший звук роботи двигуна.
показати весь коментар
05.10.2024 21:59 Відповісти
Зе патріоти збивають шехеди ржачем
показати весь коментар
05.10.2024 22:48 Відповісти
👍🤝😠
показати весь коментар
05.10.2024 23:44 Відповісти
Харе ******. У меня уже четвёртую ночь подряд самолёты над головой за шахедами гоняются. ( Одесская об. ) И не хило так сбивают судя по найденным обломкам в разных местах моего района.
показати весь коментар
05.10.2024 23:48 Відповісти
а шо там у *** у районі, що вои там шаряться? вони ж так просто не літатимуть з повтором.
показати весь коментар
06.10.2024 06:13 Відповісти
Які росіяни? Коли вже почнете правильно писати кацапи!
показати весь коментар
05.10.2024 23:46 Відповісти
Московити
показати весь коментар
06.10.2024 00:59 Відповісти
Кацапомовні.
показати весь коментар
06.10.2024 03:03 Відповісти
русскохромосомні
показати весь коментар
06.10.2024 06:14 Відповісти
лапті
показати весь коментар
06.10.2024 08:02 Відповісти
У моєму містечку тривогами серйозно переймались хіба з пару тижнів. Від того часу й досі усім погуй. Навіть мої коти від того часу не прокидаються.
показати весь коментар
06.10.2024 01:52 Відповісти
так і є.... сумчани ховалися не всі і дуже недовго.... а тривоги останнім часом тривають ледь не півдоби й більше.... а скасують - на півгодини максимум. Коли і куди ховатися
показати весь коментар
06.10.2024 07:59 Відповісти
Та заїпали: кожної атаки шахед через Київ навпростець, навіть не окраїни. Коли ті іранські ******** вже закінчаться
показати весь коментар
06.10.2024 03:21 Відповісти
околиця
показати весь коментар
06.10.2024 06:15 Відповісти
У Сумах всю ніч гуділи мопеди в небі, наші стріляли з кулеметів та гармат... Не чув поки що за потрапляння шахедами.... можливо збили, можливо полетіли кудись далі. Але поки відомостей про ушкодження домівок та підприємств не маю.
показати весь коментар
06.10.2024 07:57 Відповісти
Над Донецькою областю, ймовірно, збили російський експериментальний безпілотник С-70 "Охотник"
показати весь коментар
06.10.2024 08:55 Відповісти
 
 