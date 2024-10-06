УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4434 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
2 539 16

Збито 2 ракети та 56 із 87 ударних БПЛА, 25 безпілотників - локаційно втрачено, - Повітряні сили

Робота ППО в ніч на 6 жовтня

У ніч на 6 жовтня 2024 року російські окупанти атакували Україну ударними БпЛА та ракетами різних типів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід понад 90 засобів повітряного нападу противника:

  • 2 балістичні ракети Іскандер-М;
  • 1 крилату ракету Іскандер-К;
  • 1 керовану авіаційну ракету Х-59/69;
  • 87 БпЛА типу "Шахед" (райони пусків: Орел, Приморсько-Ахтарськ, Курськ – РФ).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни атакували Україну "Шахедами" з різних напрямків, - Повітряні сили (доповнено)

Ворожий повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"У результаті протиповітряного бою збито дві ракети та 56 ворожих ударних БпЛА типу "Shahed" у Миколаївській, Одеській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Полтавській, Вінницькій, Хмельницькій, Запорізькій, Житомирській та Харківській областях", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється також, що 25 безпілотників (станом на 09:00) локаційно втрачено в різних регіонах України, імовірно, внаслідок активної протидії РЕБ. Інформація уточнюється.

Також читайте: Вночі російські дрони атакували Київ хвилями з різних напрямків, тричі лунала повітряна тривога, сили ППО збили всі БпЛА

Крім того, 4 БпЛА перебувають у повітряному просторі України.

Автор: 

ППО (3480) Повітряні сили (2955) Шахед (1405)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
В той же час 6 мільйонів доларів було локаційно втрачено в Хмельницькому
показати весь коментар
06.10.2024 10:11 Відповісти
+4
І що ж тут не ясно для пана? "Локаційно втрачено" це вже стандартна фраза про роботу РЄБів, а про ті ракети - може ще й фотки виложити для пана куди і як вони влучили?
Боже, 3 роки відвертої війни, а ви поводитесь все ще як вередливі діти - дай, дай, покажи, кАнфєту хАчу!
Не хочете включити соображалку, то подивіться "єдиний мудозвон".
показати весь коментар
06.10.2024 10:53 Відповісти
+3
Локаційно втрачені це синонім прильота
показати весь коментар
06.10.2024 10:52 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кацапи використали туманну і дощову погоду щоб задіяти ледь не максимальну кількість шахедів. При такій видимості дуже падає ефективнність МВГ.
показати весь коментар
06.10.2024 10:10 Відповісти
В той же час 6 мільйонів доларів було локаційно втрачено в Хмельницькому
показати весь коментар
06.10.2024 10:11 Відповісти
Там набагато більше, чим 6 мілонів доларів налом. Там ще були валютні рахунки на два з половиною мільони євро, плюс купа квартир, нерухомості за кордоном, купа бізнесів, прикраси, коштовності, кілька десятків земельних ділянок, купа дорогих іномарок, тощо. Плюс у близьких родичів стільки ж.
показати весь коментар
06.10.2024 11:47 Відповісти
локаційно втрачені нами чи орками???
дві ракети збито а ще дві???
вони ж кудась прилетіли, навіть якщо не по цілі.
чи розчинились в повітрі???
показати весь коментар
06.10.2024 10:26 Відповісти
Ось оте ''локаційно втрачено'' широкий простір для маніпулювання, тому що туди можна що завгодно впихнути.
показати весь коментар
06.10.2024 10:52 Відповісти
Локаційно втрачені це синонім прильота
показати весь коментар
06.10.2024 10:52 Відповісти
І що ж тут не ясно для пана? "Локаційно втрачено" це вже стандартна фраза про роботу РЄБів, а про ті ракети - може ще й фотки виложити для пана куди і як вони влучили?
Боже, 3 роки відвертої війни, а ви поводитесь все ще як вередливі діти - дай, дай, покажи, кАнфєту хАчу!
Не хочете включити соображалку, то подивіться "єдиний мудозвон".
показати весь коментар
06.10.2024 10:53 Відповісти
"Локаційно втрачені" - це до румин або до Бульбафюрера у гості полетіли.
показати весь коментар
06.10.2024 10:59 Відповісти
Та ні.... Це у нас такий "гострозаточений" виплив... Він про голову МСЕК пише, яку накрили з мішком грошей... Так там нічого не "втрачено" Гроші підуть у державний бюджет. А липових "інвалідів" відправлять служить Хто ж уже "чкурнув за бугор" - повернеться після війни і "сяде" за дачу хабаря та ухилення від мобілізації шляхом шахрайства та підробки документів....
показати весь коментар
06.10.2024 11:45 Відповісти
Не мели дурниць...
показати весь коментар
06.10.2024 13:16 Відповісти
показати весь коментар
06.10.2024 13:34 Відповісти
показати весь коментар
06.10.2024 13:38 Відповісти
показати весь коментар
06.10.2024 13:53 Відповісти
Росіяни атакували портову інфраструктуру Одеси ракетою "Іскандер-М": пошкоджено суховантажне судно (оновлено) Джерело:
показати весь коментар
06.10.2024 14:12 Відповісти
А, зачем ЗЕ-Наполеон послал войска на Курск, если оттуда по нам пуляют дронами???
А, по самому Курску ни одного удара не сделано.
Видно, в лице дЕрмака Курск имеет надежную "КРЫШУ".
показати весь коментар
06.10.2024 10:56 Відповісти
Оце "локаційно втрачено" дуже схоже на той білоруський літак, який літав по Київській області не порушуючи повітряний простір України...
показати весь коментар
06.10.2024 12:43 Відповісти
 
 