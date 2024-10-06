Збито 2 ракети та 56 із 87 ударних БПЛА, 25 безпілотників - локаційно втрачено, - Повітряні сили
У ніч на 6 жовтня 2024 року російські окупанти атакували Україну ударними БпЛА та ракетами різних типів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
Як зазначається, загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід понад 90 засобів повітряного нападу противника:
- 2 балістичні ракети Іскандер-М;
- 1 крилату ракету Іскандер-К;
- 1 керовану авіаційну ракету Х-59/69;
- 87 БпЛА типу "Шахед" (райони пусків: Орел, Приморсько-Ахтарськ, Курськ – РФ).
Ворожий повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
"У результаті протиповітряного бою збито дві ракети та 56 ворожих ударних БпЛА типу "Shahed" у Миколаївській, Одеській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Полтавській, Вінницькій, Хмельницькій, Запорізькій, Житомирській та Харківській областях", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється також, що 25 безпілотників (станом на 09:00) локаційно втрачено в різних регіонах України, імовірно, внаслідок активної протидії РЕБ. Інформація уточнюється.
Крім того, 4 БпЛА перебувають у повітряному просторі України.
дві ракети збито а ще дві???
вони ж кудась прилетіли, навіть якщо не по цілі.
чи розчинились в повітрі???
Боже, 3 роки відвертої війни, а ви поводитесь все ще як вередливі діти - дай, дай, покажи, кАнфєту хАчу!
Не хочете включити соображалку, то подивіться "єдиний мудозвон".
А, по самому Курску ни одного удара не сделано.
Видно, в лице дЕрмака Курск имеет надежную "КРЫШУ".