Вночі російські дрони атакували Київ хвилями з різних напрямків, тричі лунала повітряна тривога, сили ППО збили всі БпЛА

Робота ППО на Київщині

Вночі ворог вчергове застосував проти Києва безпілотники. На столицю України російські дрони заходили хвилями і з різних напрямків.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Як зазначається, повітряна тривога у місті оголошувалася тричі і сумарно тривала понад 5 годин.

Силами та засобами ППО всі російські БпЛА, які були виявлені в повітряному просторі над Києвом та на підступах до міста, були знешкоджені (точну кількість та тип дронів оприлюднять Повітряні Сили).

За попередніми даними, в місті без руйнувань та потерпілих.

Топ коментарі
+9
А повинно бути все зачинене і все місто пусте та в траншеях? Тоді Ви б зраділи? Дивна якась логіка... З ілюмінацією дійсно перебор.
06.10.2024 07:58 Відповісти
+3
Крапка, то крапка - не бачу сенсу щось доводити...
06.10.2024 09:12 Відповісти
+2
Мацьковські агенти в МО і ОПУ зробили бардак у БУДАНОВА, зввльніли замів . І зараз ніхто не бьє по кримському мосту , по НПЗ і т п .
Хтось Написав, що існує договорняк якщо Україна не бьє по кримському мосту, то кацапи не бьют по гідро електростанціям

не рушать кримський міст і нову зд дорогу вздовж АЗОВА? Хитрожопий кацапський договорняк - вони везуть зброю ціми шляхами, нищать центри міст, вбивають цивільних . ЛЕПШЕ зруйнувати міст і нову зд дорогу , а також усі НПЗ - тоді буде перемога. А не повзуча коричнева оккупація
06.10.2024 08:32 Відповісти
Опять козлорылые обосрались, биться головой об бетонную стену - дебилы в квадрате
06.10.2024 07:24 Відповісти
4 дні назад проїзджав КиЇв і ох.ел. Це було в вечері. Вже було темно. В небі було темно, але на на вулицях Київа. Там можна книжки читати. Машин, людей, все працює: спортзали, торгівельні центри. Движ кругом. Яка війна?????Де війна????. До моста Патона 2 км тянулись 2 години так багато машин. Теж саме в Броворах та Борисполі. Шок. Сумська, Харківська, Запоріжська, Донецька , Херсонська області риють окопи, а там **** площадки для торгівельних центрів будують
06.10.2024 07:49 Відповісти
А повинно бути все зачинене і все місто пусте та в траншеях? Тоді Ви б зраділи? Дивна якась логіка... З ілюмінацією дійсно перебор.
06.10.2024 07:58 Відповісти
Не потрібно перерсмикувати. В прифронтових містах такох ніхто не риє окопи, але навколо кругом за містами все у фортифікаціях. Прифронтові міста готуються до відсічі. Населення цих міст вже забуло, що таке сон, що таке світло на вулицях, що таке громадський транспорт, який є, але його часто і не має. Які спортзали??? Віїдь за Київ і побачишь, що там будують в полях. Балакати ні про що. Я побачив все своїми очами. Крапка.
06.10.2024 09:11 Відповісти
Крапка, то крапка - не бачу сенсу щось доводити...
06.10.2024 09:12 Відповісти
Ага. А чему поможет, если в Киеве выключить свет и остановить городской транспорт?
06.10.2024 11:31 Відповісти
Ще один довбень, мабудь київський. У вас інше життя- ти це розумієшь??? Для вас війни не має. А чому? А тому що все ппо стянуто для вашого захисту. У Сумах три нещасних шахеда натворили багато лиха і вбило дуже багато людей. І це сталось зранку, коли вже видно. З відео чутно автоматні постріли. Їх автоматами намагались збити. Ти розумієшь довбень- автоматами. А де ППО???? Чому до міста долетіли по-світлому??? А про балістику і КАБи мови навіть немає. Знаєшь як КАБ прилітає? А я знаю.
06.10.2024 11:51 Відповісти
" А чому?" А тому, що війна - це жорстока арифметика.
Киев - самое крупное в Украине компактное сосредоточение населения - более трёх миллионов.
06.10.2024 12:13 Відповісти
А Ви не думаєте, що ті самі ТЦ і тренажерні зали, ресторани платять той самий збір на зп військовим, який нещодавно підвищили і дають людям роботу??? А те, що столиця трохи більше захищена - на те вона й столиця, як мінімум навіть високопосадовці приїздять сюди. Хоча що Ви там бачили чи чули?? В Києві кожної ночі шахеди і тривога по 5-6 годин
06.10.2024 23:21 Відповісти
Одесса эту ночь не спала - сплошные взрывы.
06.10.2024 07:53 Відповісти
Нічого подібного не бачив, крім снарядних трас та спалахів на значній висоті. І один глухий вибух десь далеко.
06.10.2024 08:32 Відповісти
Я то проснулся вiд вибухiв было пару где-то недалеко, остальные на удалении. пулеметные очереди еле прослушивались. Вам тоже не спалось?
06.10.2024 12:03 Відповісти
Мацьковські агенти в МО і ОПУ зробили бардак у БУДАНОВА, зввльніли замів . І зараз ніхто не бьє по кримському мосту , по НПЗ і т п .
Хтось Написав, що існує договорняк якщо Україна не бьє по кримському мосту, то кацапи не бьют по гідро електростанціям

не рушать кримський міст і нову зд дорогу вздовж АЗОВА? Хитрожопий кацапський договорняк - вони везуть зброю ціми шляхами, нищать центри міст, вбивають цивільних . ЛЕПШЕ зруйнувати міст і нову зд дорогу , а також усі НПЗ - тоді буде перемога. А не повзуча коричнева оккупація
06.10.2024 08:32 Відповісти
Москалі шахедами розвідують ПВО і виснажують його. Готують масованний удар ракетами. Дощі вже почалися і скоро опалювальний сезон. Треба, по можливості, економити електроенегію. ❤️🇺🇦❤️
06.10.2024 10:04 Відповісти
Ночью бахало не громко...
06.10.2024 11:34 Відповісти
 
 