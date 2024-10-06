Вночі російські дрони атакували Київ хвилями з різних напрямків, тричі лунала повітряна тривога, сили ППО збили всі БпЛА
Вночі ворог вчергове застосував проти Києва безпілотники. На столицю України російські дрони заходили хвилями і з різних напрямків.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
Як зазначається, повітряна тривога у місті оголошувалася тричі і сумарно тривала понад 5 годин.
Силами та засобами ППО всі російські БпЛА, які були виявлені в повітряному просторі над Києвом та на підступах до міста, були знешкоджені (точну кількість та тип дронів оприлюднять Повітряні Сили).
За попередніми даними, в місті без руйнувань та потерпілих.
Топ коментарі
+9 Kindrat74
показати весь коментар06.10.2024 07:58 Відповісти Посилання
+3 Kindrat74
показати весь коментар06.10.2024 09:12 Відповісти Посилання
+2 Maria Sofia Douglas #585494
показати весь коментар06.10.2024 08:32 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Киев - самое крупное в Украине компактное сосредоточение населения - более трёх миллионов.
Хтось Написав, що існує договорняк якщо Україна не бьє по кримському мосту, то кацапи не бьют по гідро електростанціям
не рушать кримський міст і нову зд дорогу вздовж АЗОВА? Хитрожопий кацапський договорняк - вони везуть зброю ціми шляхами, нищать центри міст, вбивають цивільних . ЛЕПШЕ зруйнувати міст і нову зд дорогу , а також усі НПЗ - тоді буде перемога. А не повзуча коричнева оккупація