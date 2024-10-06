Вночі російські дрони атакували Київ хвилями з різних напрямків, тричі лунала повітряна тривога, сили ППО збили всі БпЛА

Вночі ворог вчергове застосував проти Києва безпілотники. На столицю України російські дрони заходили хвилями і з різних напрямків.

Як зазначається, повітряна тривога у місті оголошувалася тричі і сумарно тривала понад 5 годин.

Силами та засобами ППО всі російські БпЛА, які були виявлені в повітряному просторі над Києвом та на підступах до міста, були знешкоджені (точну кількість та тип дронів оприлюднять Повітряні Сили).

За попередніми даними, в місті без руйнувань та потерпілих.

