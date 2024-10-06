Ночью российские дроны атаковали Киев волнами с разных направлений, трижды раздавалась воздушная тревога, силы ПВО сбили все БпЛА

Ночью враг в очередной раз применил против Киева беспилотники. На столицу Украины российские дроны заходили волнами и с разных направлений.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

Как отмечается, воздушная тревога в городе объявлялась трижды и суммарно длилась более 5 часов.

Силами и средствами ПВО все российские БпЛА, которые были обнаружены в воздушном пространстве над Киевом и на подступах к городу, были обезврежены (точное количество и тип дронов обнародуют Воздушные Силы).

По предварительным данным, в городе без разрушений и пострадавших.

