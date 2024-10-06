Ночью российские дроны атаковали Киев волнами с разных направлений, трижды раздавалась воздушная тревога, силы ПВО сбили все БпЛА
Ночью враг в очередной раз применил против Киева беспилотники. На столицу Украины российские дроны заходили волнами и с разных направлений.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.
Как отмечается, воздушная тревога в городе объявлялась трижды и суммарно длилась более 5 часов.
Силами и средствами ПВО все российские БпЛА, которые были обнаружены в воздушном пространстве над Киевом и на подступах к городу, были обезврежены (точное количество и тип дронов обнародуют Воздушные Силы).
По предварительным данным, в городе без разрушений и пострадавших.
Киев - самое крупное в Украине компактное сосредоточение населения - более трёх миллионов.
Хтось Написав, що існує договорняк якщо Україна не бьє по кримському мосту, то кацапи не бьют по гідро електростанціям
не рушать кримський міст і нову зд дорогу вздовж АЗОВА? Хитрожопий кацапський договорняк - вони везуть зброю ціми шляхами, нищать центри міст, вбивають цивільних . ЛЕПШЕ зруйнувати міст і нову зд дорогу , а також усі НПЗ - тоді буде перемога. А не повзуча коричнева оккупація