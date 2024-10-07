РУС
Новости Война
По всей Украине объявлена ​​воздушная тревога из-за взлета в РФ носителя "Кинжалов" - самолета МиГ-31К: Враг запустил ракеты (обновлено)

Тривога 7 жотвня через зліт літака МіГ-31К

По всей территории Украины утром 7 октября объявлена воздушная тревога из-за взлета в РФ самолета МиГ-31К - носителя ракет "Кинжал".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Сообщается, что оккупанты запустили баллистические ракеты на Киев и Староконстантинов. В городах сообщают о взрывах.

Также читайте: Россияне запустили по Украине "Шахеды", - Воздушные силы (обновлено)

Повітряна тривога

Обновлено

По состоянию на девять часов отбой угрозы. Тревога продолжалась 30 минут.

Сортировать:
Нечисть бісится
07.10.2024 08:40 Ответить
Главное как говорят западные либерасты низзя бить по Сосии ато будит ыскалацыя
07.10.2024 08:44 Ответить
у ***** днюха, то космічні війська вітають свого підора
07.10.2024 10:12 Ответить
 
 