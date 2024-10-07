По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета в РФ носителя "Кинжалов" - самолета МиГ-31К: Враг запустил ракеты (обновлено)
По всей территории Украины утром 7 октября объявлена воздушная тревога из-за взлета в РФ самолета МиГ-31К - носителя ракет "Кинжал".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Сообщается, что оккупанты запустили баллистические ракеты на Киев и Староконстантинов. В городах сообщают о взрывах.
Обновлено
По состоянию на девять часов отбой угрозы. Тревога продолжалась 30 минут.
