У Києві було чути вибухи, працювали сили ППО (оновлено)

Зранку 7 жовтня 2024 року у Києві було чути вибухи. В столиці працювали сили ППО.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник КМВА Сергій Попко, інформує Цензор.НЕТ.

"Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - зазначив він.

Раніше Повітряні сили інформували про пуск цілі курсом на Київ.

Наразі в столиці оголошено відбій загрози.