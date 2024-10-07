УКР
У Києві було чути вибухи, працювали сили ППО (оновлено)

ППО у Києві

Зранку 7 жовтня 2024 року у Києві було чути вибухи. В столиці працювали сили ППО.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник КМВА Сергій Попко, інформує Цензор.НЕТ.

"Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - зазначив він.

Раніше Повітряні сили інформували про пуск цілі курсом на Київ.

По всій Україні оголошено повітряну тривогу через зліт в РФ носія "Кинджалів" - літака МіГ-31К: Ворог запустив ракети

Наразі в столиці оголошено відбій загрози.

Повітряні сили (2955) Повітряні атаки на Київ (915)
Почему в окупированном крыму до сих пор работают ТЕС? Только не говорите что нечем по ним стрелять. Запад по крыму не запрещал стрелять
07.10.2024 08:42 Відповісти
Дєрьмак нє вєліт.
07.10.2024 08:44 Відповісти
По криму не забороняв, але Захід буде терендіти, що лишаємо світла мирне населення і так робити не можна...
07.10.2024 08:45 Відповісти
На чем базируется мнение Запада что на окупированных территориях мирное население? Так красный крест имеет доступ? Тогда другой вопрос, если там мирное население, то почему Запад предлагает Украине отдать его на растерзание рашистам вместе с землями?
07.10.2024 09:21 Відповісти
А бабахало гучно.....
07.10.2024 08:47 Відповісти
День народження хмуйла. Дай Бог, щоб останній.
07.10.2024 08:49 Відповісти
Хочу дожити до того моменту,коли воно здохне в муках.
07.10.2024 08:53 Відповісти
 
 