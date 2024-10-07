У Києві було чути вибухи, працювали сили ППО (оновлено)
Зранку 7 жовтня 2024 року у Києві було чути вибухи. В столиці працювали сили ППО.
Про це повідомив у телеграм-каналі начальник КМВА Сергій Попко, інформує Цензор.НЕТ.
"Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - зазначив він.
Раніше Повітряні сили інформували про пуск цілі курсом на Київ.
Наразі в столиці оголошено відбій загрози.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар07.10.2024 08:42 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Gary Grant
показати весь коментар07.10.2024 08:44 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Ярослав Викторович
показати весь коментар07.10.2024 08:45 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар07.10.2024 09:21 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Iгор К #557089
показати весь коментар07.10.2024 08:47 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
✘
Colt
показати весь коментар07.10.2024 08:49 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Ruslana #593630
показати весь коментар07.10.2024 08:53 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль