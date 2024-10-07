РУС
5 147 8

В Киеве были слышны взрывы, работали силы ПВО (обновлено)

ППО у Києві

Утром 7 октября 2024 года в Киеве слышны взрывы. В столице работают силы ПВО.

Об этом сообщил в телеграм-канале начальник КГВА Сергей Попко, информирует Цензор.НЕТ.

"Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!", - отметил он.

Ранее Воздушные силы информировали о пуске цели курсом на Киев.

Также читайте: По всей Украине объявлена ​​воздушная тревога из-за взлета в РФ носителя "Кинжалов" - самолета МиГ-31К: Враг запустил ракеты

В настоящее время в столице объявлен отбой угрозы.

Автор: 

Воздушные силы (2621) Воздушные атаки на Киев (858)
Почему в окупированном крыму до сих пор работают ТЕС? Только не говорите что нечем по ним стрелять. Запад по крыму не запрещал стрелять
07.10.2024 08:42 Ответить
Дєрьмак нє вєліт.
07.10.2024 08:44 Ответить
По криму не забороняв, але Захід буде терендіти, що лишаємо світла мирне населення і так робити не можна...
07.10.2024 08:45 Ответить
На чем базируется мнение Запада что на окупированных территориях мирное население? Так красный крест имеет доступ? Тогда другой вопрос, если там мирное население, то почему Запад предлагает Украине отдать его на растерзание рашистам вместе с землями?
07.10.2024 09:21 Ответить
А бабахало гучно.....
07.10.2024 08:47 Ответить
День народження хмуйла. Дай Бог, щоб останній.
07.10.2024 08:49 Ответить
Хочу дожити до того моменту,коли воно здохне в муках.
07.10.2024 08:53 Ответить
 
 