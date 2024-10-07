В Киеве были слышны взрывы, работали силы ПВО (обновлено)

Утром 7 октября 2024 года в Киеве слышны взрывы. В столице работают силы ПВО.

Об этом сообщил в телеграм-канале начальник КГВА Сергей Попко, информирует Цензор.НЕТ.

"Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!", - отметил он.

Ранее Воздушные силы информировали о пуске цели курсом на Киев.

В настоящее время в столице объявлен отбой угрозы.