У Києві була тривога, на Київщині працюють сили ППО (оновлено)

ППО над Київщиною

Зранку 8 жовтня 2024 року у Києві та на Київщині була повітряна тривога. Наразі у столиці оголошено відбій загрози, на Київщині тривога триває.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

Станом на 8.12 карта тривог була така:

повітряна тривога 8 жовтня 2024 року

"Увага! Загроза БпЛА для столиці! Прямуйте до укриття!", - інформував начальник КМВА Сергій Попко.

За даними Повітряних сил, у Київській області спостерігається активність БпЛА невизначеного типу.

"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", - інформує Київська ОВА. 

