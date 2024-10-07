УКР
5 748 1

Уламки впали в 4 районах Київщини: пошкоджено будинки та склад. ФОТО

Ворог не припиняє атаки на Київщину. Сьогодні вночі та зранку регіон був атакований ударними дронами та ракетами.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі.

"Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не зафіксовано. Постраждалих серед населення немає", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Нічна атака "шахедів": уламки дронів фіксуються в шести районах Київщини

Наслідки атаки на Київщину

Падіння уламків збитих цілей фіксуються в 4-х районах області.

За даними ОВА, внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей пошкоджено три приватні будинки, складське приміщення та два автомобілі. Пошкодження будинків незначні - вибиті вікна, двері.

Пожежі, які виникли внаслідок падіння уламків, оперативно ліквідовані.

Наслідки атаки на Київщину

Оперативні групи продовжують роботу з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що зранку 7 жовтня по "шахедах" на Київщині працювали сили ППО.

Київська область (4194) обстріл (30425) ППО (3480)
Киів... Є!
І був...
Тисячу років його їбуть...

Вірніше - намагаються...

А він..
Стискує очко...
Супротивлюється...

Давайте перечислимо імперії...

Які під натиском...

З цим справилис?
показати весь коментар
07.10.2024 12:19 Відповісти
 
 