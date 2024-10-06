Нічна атака "шахедів": уламки дронів фіксуються в шести районах Київщини

У ніч проти 6 жовтня Росія атакувала Київ та Київщину ударними дронами. Тривога тривала понад 12 годин. Ворожі цілі знищені.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

"Ворог не припиняє атакувати область ударними дронами. Тривога тривала понад 12 годин. В регіоні активно працювали сили Шахеди на Київщині. Ворожі цілі знищено", - написав він.

Зазначається, що влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури не допущено. Постраждалі внаслідок атаки відсутні.

Падіння уламків збитих ворожих цілей фіксуються в 6 районах області. Оперативні групи продовжують свою роботу.

"Просимо мешканців Київщини не ігнорувати сигнал повітряної тривоги. Перебувайте в укриттях, поки небезпека не мине", - звернувся до громадян Кравченко.

Як повідомлялося, у ніч на 6 жовтня 2024 року російські окупанти атакували Україну ударними БпЛА та ракетами різних типів. Збито 2 ракети та 56 із 87 ударних БПЛА, 25 безпілотників - локаційно втрачено.