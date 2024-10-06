Ночная атака "шахедов": обломки дронов фиксируются в шести районах Киевщины

В ночь на 6 октября Россия атаковала Киев и Киевскую область ударными дронами. Тревога продолжалась более 12 часов. Вражеские цели уничтожены.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Киевской ОГА Руслан Кравченко.

"Враг не прекращает атаковать область ударными дронами. Тревога продолжалась более 12 часов. В регионе активно работали силы Шахеды на Киевщине. Вражеские цели уничтожены", - написал он.

Отмечается, что попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не допущено. Пострадавшие в результате атаки отсутствуют.

Падение обломков сбитых вражеских целей фиксируются в 6 районах области. Оперативные группы продолжают свою работу.

"Просим жителей Киевщины не игнорировать сигнал воздушной тревоги. Находитесь в укрытиях, пока опасность не минует", - обратился к гражданам Кравченко.

Как сообщалось, в ночь на 6 октября 2024 года российские оккупанты атаковали Украину ударными БПЛА и ракетами различных типов. Сбито 2 ракеты и 56 из 87 ударных БПЛА, 25 беспилотников - локально потеряно.