По "шахедах" на Київщині працює ППО

На Київщині зафіксовано шахеди, працює ППО

На Київщині зафіксовано російські "шахеди", працюють сили протиповітряної оборони.

Про це повідомила пресслужба ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що в ніч на 7 жовтня силами та засобами ППО в повітряному просторі навколо Києва було виявлено приблизно півтора десятка російських дронів.

Київська область (4194) ППО (3480) Шахед (1405)
