По "шахедах" на Київщині працює ППО

На Київщині зафіксовано російські "шахеди", працюють сили протиповітряної оборони.

Про це повідомила пресслужба ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що в ніч на 7 жовтня силами та засобами ППО в повітряному просторі навколо Києва було виявлено приблизно півтора десятка російських дронів.

