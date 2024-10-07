По "шахедах" на Київщині працює ППО
На Київщині зафіксовано російські "шахеди", працюють сили протиповітряної оборони.
Про це повідомила пресслужба ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялось, що в ніч на 7 жовтня силами та засобами ППО в повітряному просторі навколо Києва було виявлено приблизно півтора десятка російських дронів.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль