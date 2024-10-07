По "шахедам" на Киевщине работает ПВО

На Киевщине зафиксированы российские "шахеды", работают силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщила пресс-служба ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ночь на 7 октября силами и средствами ПВО в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено примерно полтора десятка российских дронов.

