Силы ПВО вокруг Киева уничтожили почти полтора десятка российских дронов

Силами и средствами ПВО в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено примерно полтора десятка российских дронов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

"Четвертая воздушная атака на Киев с начала октября! Как и практически каждую ночь, российская армия снова применила беспилотные летательные аппараты. На Киев дроны заходили волнами и с разных направлений", - говорится в сообщении.

В столице в течение ночи трижды объявляли воздушную тревогу. Суммарно она длилась более двух часов

"Силами и средствами ПВО в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено примерно полтора десятка российских дронов. Все вражеские БпЛА, которые угрожали столице, были обезврежены", - рассказал Попко.

Он отметил, что информация о разрушениях или пострадавших не поступала.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве было возгорание в многоэтажке, вероятно - из-за падения обломков БПЛА, - Кличко (обновлено)