Силы ПВО вокруг Киева уничтожили почти полтора десятка российских дронов

мобільні групи ППО на Сумщині

Силами и средствами ПВО в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено примерно полтора десятка российских дронов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

"Четвертая воздушная атака на Киев с начала октября! Как и практически каждую ночь, российская армия снова применила беспилотные летательные аппараты. На Киев дроны заходили волнами и с разных направлений", - говорится в сообщении.

В столице в течение ночи трижды объявляли воздушную тревогу. Суммарно она длилась более двух часов

"Силами и средствами ПВО в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено примерно полтора десятка российских дронов. Все вражеские БпЛА, которые угрожали столице, были обезврежены", - рассказал Попко.

Он отметил, что информация о разрушениях или пострадавших не поступала.

Киев (26014) обстрел (29146) ПВО (3041) Воздушные атаки на Киев (858) Шахед (1406)
Як стемніло - повідомлення про повітряну небезпеку не стихали.... Заснув уже близько двох годин ночі. Тоді вже було "похрєн"...
