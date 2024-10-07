Силы ПВО вокруг Киева уничтожили почти полтора десятка российских дронов
Силами и средствами ПВО в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено примерно полтора десятка российских дронов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.
"Четвертая воздушная атака на Киев с начала октября! Как и практически каждую ночь, российская армия снова применила беспилотные летательные аппараты. На Киев дроны заходили волнами и с разных направлений", - говорится в сообщении.
В столице в течение ночи трижды объявляли воздушную тревогу. Суммарно она длилась более двух часов
"Силами и средствами ПВО в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено примерно полтора десятка российских дронов. Все вражеские БпЛА, которые угрожали столице, были обезврежены", - рассказал Попко.
Он отметил, что информация о разрушениях или пострадавших не поступала.
