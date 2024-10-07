УКР
Сили ППО навколо Києва знищили майже півтора десятка російських дронів

мобільні групи ППО на Сумщині

Силами та засобами ППО в повітряному просторі навколо Києва було виявлено приблизно півтора десятка російських дронів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

"Четверта повітряна атака на Київ з початку жовтня! Як і практично кожної ночі, російська армія знову застосувала безпілотні літальні апарати. На Київ дрони заходили хвилями та з різних напрямків", - йдеться в повідомленні.

У столиці протягом ночі тричі оголошували повітряну тривогу. Сумарно вона тривала  понад дві години

"Силами та засобами ППО в повітряному просторі навколо Києва було виявлено приблизно півтора десятка російських дронів. Усі ворожі БпЛА, які загрожували столиці були знешкоджені", - розповів Попко.

Він зазначив, що інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни запустили по Україні "Шахеди", - Повітряні сили (оновлено)

Як стемніло - повідомлення про повітряну небезпеку не стихали.... Заснув уже близько двох годин ночі. Тоді вже було "похрєн"...
