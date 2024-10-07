Сили ППО навколо Києва знищили майже півтора десятка російських дронів
Силами та засобами ППО в повітряному просторі навколо Києва було виявлено приблизно півтора десятка російських дронів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
"Четверта повітряна атака на Київ з початку жовтня! Як і практично кожної ночі, російська армія знову застосувала безпілотні літальні апарати. На Київ дрони заходили хвилями та з різних напрямків", - йдеться в повідомленні.
У столиці протягом ночі тричі оголошували повітряну тривогу. Сумарно вона тривала понад дві години
"Силами та засобами ППО в повітряному просторі навколо Києва було виявлено приблизно півтора десятка російських дронів. Усі ворожі БпЛА, які загрожували столиці були знешкоджені", - розповів Попко.
Він зазначив, що інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила.
