Сили ППО навколо Києва знищили майже півтора десятка російських дронів

Силами та засобами ППО в повітряному просторі навколо Києва було виявлено приблизно півтора десятка російських дронів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

"Четверта повітряна атака на Київ з початку жовтня! Як і практично кожної ночі, російська армія знову застосувала безпілотні літальні апарати. На Київ дрони заходили хвилями та з різних напрямків", - йдеться в повідомленні.

У столиці протягом ночі тричі оголошували повітряну тривогу. Сумарно вона тривала понад дві години

"Силами та засобами ППО в повітряному просторі навколо Києва було виявлено приблизно півтора десятка російських дронів. Усі ворожі БпЛА, які загрожували столиці були знешкоджені", - розповів Попко.

Він зазначив, що інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила.

