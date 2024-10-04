РУС
5 329 5

В Киеве было возгорание в многоэтажке, вероятно - из-за падения обломков БПЛА, - Кличко (обновлено)

У Києві пожежа через падіння уламків БпЛА

В Дарницком районе Киева возгорание на балконе квартиры на 8 этаже многоэтажки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем телеграм-канале написал мэр столицы Виталий Кличко.

"Возможно, в результате падения обломков БПЛА. Подразделения направляются на место. Предварительно, пострадавших нет", - добавил мэр.

Впоследствии Кличко уточнил, что во время сбивания вражеского БПЛА выбило металлопластиковую раму на 8 этаже 16-этажки. Потерпевших нет. Возгорание оперативно ликвидировали.

Напомним вечером 3 октября россияне запустили по Украине "Шахеды".

Читайте также: В Киеве обломки БПЛА повредили многоэтажку, - КГВА

беспилотник (4105) Киев (25994) Кличко Виталий (4674) пожар (6020)
Бидляки кацапські , здохніть зі своїм ху@лом вбивцею 😡
04.10.2024 00:38 Ответить
Проклять мало. Потрібні симетричні дії. А ліпше асиметричні. Кратно асиметричні.
04.10.2024 00:43 Ответить
Скавуління від безпорадності кацапам як мед для вух.
04.10.2024 01:05 Ответить
Зєля, чому Мацква ще не горить?
04.10.2024 00:42 Ответить
А на моцкві коли впаде?
04.10.2024 01:04 Ответить
 
 