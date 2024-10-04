В Киеве было возгорание в многоэтажке, вероятно - из-за падения обломков БПЛА, - Кличко (обновлено)
В Дарницком районе Киева возгорание на балконе квартиры на 8 этаже многоэтажки.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем телеграм-канале написал мэр столицы Виталий Кличко.
"Возможно, в результате падения обломков БПЛА. Подразделения направляются на место. Предварительно, пострадавших нет", - добавил мэр.
Впоследствии Кличко уточнил, что во время сбивания вражеского БПЛА выбило металлопластиковую раму на 8 этаже 16-этажки. Потерпевших нет. Возгорание оперативно ликвидировали.
Напомним вечером 3 октября россияне запустили по Украине "Шахеды".
