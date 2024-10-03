В Киеве обломки БпЛА повредили многоэтажку, - КГВА

В ночь на 3 октября обломки БпЛА упали на многоэтажку в Киеве.

В городе работала ПВО. В результате падения обломков в Деснянском районе города предварительно, повреждена многоэтажка. Без пожара. Информация о пострадавших уточняется", - сообщают в администрации.

Напомним, в среду вечером, 2 октября, захватчики запустили ударные беспилотники Shahed с северного направления. Угроза продолжается.

