В Киеве обломки БпЛА повредили многоэтажку, - КГВА
В ночь на 3 октября обломки БпЛА упали на многоэтажку в Киеве.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал КГВА.
В городе работала ПВО. В результате падения обломков в Деснянском районе города предварительно, повреждена многоэтажка. Без пожара. Информация о пострадавших уточняется", - сообщают в администрации.
Напомним, в среду вечером, 2 октября, захватчики запустили ударные беспилотники Shahed с северного направления. Угроза продолжается.
