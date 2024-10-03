РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9665 посетителей онлайн
Новости
6 142 1

В Киеве обломки БпЛА повредили многоэтажку, - КГВА

В Києві уламки безпілотника пошкодили будинок в Києві

В ночь на 3 октября обломки БпЛА упали на многоэтажку в Киеве.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал КГВА.

В городе работала ПВО. В результате падения обломков в Деснянском районе города предварительно, повреждена многоэтажка. Без пожара. Информация о пострадавших уточняется", - сообщают в администрации.

Напомним, в среду вечером, 2 октября, захватчики запустили ударные беспилотники Shahed с северного направления. Угроза продолжается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве и ряде областей объявлена ​​воздушная тревога из-за угрозы баллистики с севера

Автор: 

беспилотник (4105) Киев (25994)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 