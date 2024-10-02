РУС
В Киеве и ряде областей объявлена ​​воздушная тревога из-за угрозы баллистики с севера (обновлено)

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического оружия.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Угроза применения баллистического вооружения из Курской области, в областях где объявлена воздушная тревога!" - сообщили в Воздушных силах.

повітряна тривога

Впоследствии стало известно о движении двух ракет в направлении Киевской области.

"Скоростная цель на Киевщину через Черниговскую область. Еще одна скоростная цель на Киевщину через Черниговскую область, в направлении Василькова (Белая Церковь)", - предупредили в ВС.

22:23 отбой угрозы. Тревога продолжалась 32 минуты.

Читайте также: В Киеве обломки БпЛА повредили многоэтажку, - КГВА

Киев (25994) воздушная тревога (834)
Кремлівське чувирло біснується , як перед смертю 😕
02.10.2024 22:07 Ответить
02.10.24 22:11
02.10.24 22:20
Відбій повітрянної тривоги.
"Кура, ну и где же твой муж?"
02.10.2024 22:25 Ответить
 
 