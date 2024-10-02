В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики с севера (обновлено)
В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического оружия.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
"Угроза применения баллистического вооружения из Курской области, в областях где объявлена воздушная тревога!" - сообщили в Воздушных силах.
Впоследствии стало известно о движении двух ракет в направлении Киевской области.
"Скоростная цель на Киевщину через Черниговскую область. Еще одна скоростная цель на Киевщину через Черниговскую область, в направлении Василькова (Белая Церковь)", - предупредили в ВС.
22:23 отбой угрозы. Тревога продолжалась 32 минуты.
02.10.24 22:20
Відбій повітрянної тривоги.
