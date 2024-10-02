В Киеве и ряде областей объявлена ​​воздушная тревога из-за угрозы баллистики с севера (обновлено)

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического оружия.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Угроза применения баллистического вооружения из Курской области, в областях где объявлена воздушная тревога!" - сообщили в Воздушных силах.

Впоследствии стало известно о движении двух ракет в направлении Киевской области.

"Скоростная цель на Киевщину через Черниговскую область. Еще одна скоростная цель на Киевщину через Черниговскую область, в направлении Василькова (Белая Церковь)", - предупредили в ВС.

22:23 отбой угрозы. Тревога продолжалась 32 минуты.

