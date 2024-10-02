У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики з півночі (оновлено)
У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичної зброї.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
"Загроза застосування балістичного озброєння з Курської області, в областях де оголошено повітряну тривогу!" - повідомили у Повітряних силах.
Згодом стало відомо про рух двох ракет у напрямку Київської області.
"Швидкісна ціль на Київщину через Чернігівщину. Ще одна швидкісна ціль на Київщину через Чернігівщину, у напрямку Василькова (Біла Церква)", - попередили у ПС.
22:23 відбій загрози. Тривога тривала 32 хвилини.
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Скоростная цель на Киевщину через Черниговскую область. Еще одна скоростная цель на Киевщину через Черниговскую область, в направлении Василькова (Белая Церковь)", - предупредили в ВС. Источник:
02.10.24 22:20
Відбій повітрянної тривоги.
"Кура, ну и где же твой муж?"