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Новини Війна
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У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики з півночі (оновлено)

У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичної зброї.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Загроза застосування балістичного озброєння з Курської області, в областях де оголошено повітряну тривогу!" - повідомили у Повітряних силах.

повітряна тривога

Згодом стало відомо про рух двох ракет у напрямку Київської області.

"Швидкісна ціль на Київщину через Чернігівщину. Ще одна швидкісна ціль на Київщину через Чернігівщину, у напрямку Василькова (Біла Церква)", - попередили у ПС.

22:23 відбій загрози. Тривога тривала 32 хвилини.

Читайте: Знищено 11 із 32 "Шахедів", 10 - локаційно втрачені, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

Київ (19549) Повітряні сили (2680) повітряна тривога (925)


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Кремлівське чувирло біснується , як перед смертю 😕
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02.10.2024 22:07 Відповісти
02.10.24 22:11
Скоростная цель на Киевщину через Черниговскую область. Еще одна скоростная цель на Киевщину через Черниговскую область, в направлении Василькова (Белая Церковь)", - предупредили в ВС. Источник:

02.10.24 22:20
Відбій повітрянної тривоги.
"Кура, ну и где же твой муж?"
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02.10.2024 22:25 Відповісти
 
 