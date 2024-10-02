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Новини Війна
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Знищено 11 із 32 "Шахедів", 10 - локаційно втрачені, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Робота ППО 2 жовтня

У ніч на 2 жовтня 2024 року противник атакував Україну 32 ударними БпЛА типу "Shahed" (райони пусків: Приморсько-Ахтарськ та Курськ).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, у результаті протиповітряного бою авіацією, зенітними ракетними підрозділами, РЕБ та мобільними вогневими групами Сил оборони України збито 11 ударних БпЛА у Кіровоградській, Одеській та Сумській областях.

Чотири ворожі безпілотники вийшли з повітряного простору України у напрямку Росії.

Внаслідок протидії РЕБ 10 ударних БпЛА локаційно втрачено у північних та центральних областях, інформація уточнюється, додали у пресцентрі Повітряних сил.

Читайте також: На територію України залетіли ворожі "Шахеди" (оновлено) 

Атака Шахедами у ніч на 2 жовтня: результат роботи ППО

Автор: 

ППО (3224) Повітряні сили (2680) Шахед (1061)


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Що це за муйня почалася-"локаційно втрачені''? Де вони втрачені? На нашій території? Отже вони впали! Вибухнули, щось зруйнували! Отим виразом брешуть людям!
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02.10.2024 09:44 Відповісти
Пишуть так тому шо не знають куди вони ділись. Зараз же модно говорити слово локація. Тулять його куди треба куди й не треба.
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02.10.2024 10:34 Відповісти
Вкотре запитую - ті шахеди, які летіли у лікарню у мене в Сумах при ясному ранковому небі і зафарбовані у чорний колір... і долетіли, і влучили.... так вони ЗБИТІ, чи локаційно втрачені... питання риторичне, звісно... Вояків з кулеметами на пікапах по місту катає десятками... так де вона, та сама ППО????? вся захищає столицю з донецькими падлами, що втекли до неї
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02.10.2024 11:26 Відповісти
 
 