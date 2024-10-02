Знищено 11 із 32 "Шахедів", 10 - локаційно втрачені, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 2 жовтня 2024 року противник атакував Україну 32 ударними БпЛА типу "Shahed" (райони пусків: Приморсько-Ахтарськ та Курськ).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, у результаті протиповітряного бою авіацією, зенітними ракетними підрозділами, РЕБ та мобільними вогневими групами Сил оборони України збито 11 ударних БпЛА у Кіровоградській, Одеській та Сумській областях.

Чотири ворожі безпілотники вийшли з повітряного простору України у напрямку Росії.

Внаслідок протидії РЕБ 10 ударних БпЛА локаційно втрачено у північних та центральних областях, інформація уточнюється, додали у пресцентрі Повітряних сил.

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