Знищено 11 із 32 "Шахедів", 10 - локаційно втрачені, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА
У ніч на 2 жовтня 2024 року противник атакував Україну 32 ударними БпЛА типу "Shahed" (райони пусків: Приморсько-Ахтарськ та Курськ).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
Як зазначається, у результаті протиповітряного бою авіацією, зенітними ракетними підрозділами, РЕБ та мобільними вогневими групами Сил оборони України збито 11 ударних БпЛА у Кіровоградській, Одеській та Сумській областях.
Чотири ворожі безпілотники вийшли з повітряного простору України у напрямку Росії.
Внаслідок протидії РЕБ 10 ударних БпЛА локаційно втрачено у північних та центральних областях, інформація уточнюється, додали у пресцентрі Повітряних сил.
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Валерій Кваша
показати весь коментар02.10.2024 09:44 Відповісти Мені подобається 2
Ivan Ivan #403337
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Григорий Бондаренко #527937
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