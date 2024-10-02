Уничтожены 11 из 32 "шахедов", 10 - локационно утрачены, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 2 октября 2024 года противник атаковал Украину 32 ударными БПЛА типа "Shahed" (районы пусков: Приморско-Ахтарск и Курск).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, в результате противовоздушного боя авиацией, зенитными ракетными подразделениями, РЭБ и мобильными огневыми группами Сил обороны Украины сбито 11 ударных БПЛА в Кировоградской, Одесской и Сумской областях.

Четыре вражеских беспилотника вышли из воздушного пространства Украины в направлении России.

В результате противодействия РЭБ 10 ударных БПЛА локально потеряно в северных и центральных областях, информация уточняется, добавили в пресс-центре Воздушных сил.

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