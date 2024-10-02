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Новости Война
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Уничтожены 11 из 32 "шахедов", 10 - локационно утрачены, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Робота ППО 2 жовтня

В ночь на 2 октября 2024 года противник атаковал Украину 32 ударными БПЛА типа "Shahed" (районы пусков: Приморско-Ахтарск и Курск).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, в результате противовоздушного боя авиацией, зенитными ракетными подразделениями, РЭБ и мобильными огневыми группами Сил обороны Украины сбито 11 ударных БПЛА в Кировоградской, Одесской и Сумской областях.

Четыре вражеских беспилотника вышли из воздушного пространства Украины в направлении России.

В результате противодействия РЭБ 10 ударных БПЛА локально потеряно в северных и центральных областях, информация уточняется, добавили в пресс-центре Воздушных сил.

Читайте также: С севера на территорию Украины залетели вражеские "Шахеды" (обновлено)

Атака Шахедами у ніч на 2 жовтня: результат роботи ППО

Автор: 

ПВО (2784) Воздушные силы (2340) Шахед (1057)


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Що це за муйня почалася-"локаційно втрачені''? Де вони втрачені? На нашій території? Отже вони впали! Вибухнули, щось зруйнували! Отим виразом брешуть людям!
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02.10.2024 09:44 Ответить
Пишуть так тому шо не знають куди вони ділись. Зараз же модно говорити слово локація. Тулять його куди треба куди й не треба.
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02.10.2024 10:34 Ответить
Вкотре запитую - ті шахеди, які летіли у лікарню у мене в Сумах при ясному ранковому небі і зафарбовані у чорний колір... і долетіли, і влучили.... так вони ЗБИТІ, чи локаційно втрачені... питання риторичне, звісно... Вояків з кулеметами на пікапах по місту катає десятками... так де вона, та сама ППО????? вся захищає столицю з донецькими падлами, що втекли до неї
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02.10.2024 11:26 Ответить
 
 