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В Києві уламки БпЛА пошкодили багатоповерхівку, - КМВА (оновлено)

В Києві уламки безпілотника пошкодили будинок в Києві

В ніч на 3 жовтня уламки БпЛА впали на багатоповерхівку в Києві.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал КМВА.

В місті працювало ППО. Внаслідок падіння уламків в Деснянському районі міста попередньо, пошкоджено багатоповерхівку. Без пожежі. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - повідомляють в адміністрації.

Зазначається, що видимі пошкодження будівлі та пожежа відсутні. Інформація про постраждалих не надходила.

Нагадаємо у середу ввечері, 2 жовтня, загарбники запустили ударні безпілотники Shahed з північного напрямку. Загроза триває.

Читайте: У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики з півночі (оновлено)

Автор: 

безпілотник (4221) Київ (19549)


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