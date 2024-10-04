У Києві загорання у багатоповерхівці, ймовірно через падіння уламків БпЛА, - Кличко (оновлено)

У Дарницькому районі Києва загоряння на балконі квартири на 8 поверсі багатоповерхівки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму телеграм-каналі написав мер столиці Віталій Кличко.

"Можливо, внаслідок падіння уламків БпЛА. Підрозділи прямують на місце. Попередньо, постраждалих немає", - додав мер.

Згодом Кличко уточнив, що під час збиття ворожого БпЛА вибило металопластикову раму на 8 поверсі 16-ти поверхівки. Потерпілих немає. Загоряння оперативно ліквідували.

Нагадаємо ввечері 3 жовтня росіяни запустили по Україні "Шахеди".

Читайте: "Київський метрополітен" переплатив 160 мільйонів за доставку подарованих вагонів метро з Польщі, – Держаудитслужба