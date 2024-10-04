УКР
У Києві загорання у багатоповерхівці, ймовірно через падіння уламків БпЛА, - Кличко (оновлено)

У Києві пожежа через падіння уламків БпЛА

У Дарницькому районі Києва загоряння на балконі квартири на 8 поверсі багатоповерхівки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму телеграм-каналі написав мер столиці Віталій Кличко.

"Можливо, внаслідок падіння уламків БпЛА. Підрозділи прямують на місце. Попередньо, постраждалих немає", - додав мер.

Згодом Кличко уточнив, що під час збиття ворожого БпЛА вибило металопластикову раму на 8 поверсі 16-ти поверхівки. Потерпілих немає. Загоряння оперативно ліквідували.

Нагадаємо ввечері 3 жовтня росіяни запустили по Україні "Шахеди".

Читайте: "Київський метрополітен" переплатив 160 мільйонів за доставку подарованих вагонів метро з Польщі, – Держаудитслужба

Автор: 

Київ (20027) Кличко Віталій (3551) пожежа (4404) Повітряні атаки на Київ (915) Шахед (1393)
Бидляки кацапські , здохніть зі своїм ху@лом вбивцею 😡
04.10.2024 00:38 Відповісти
Проклять мало. Потрібні симетричні дії. А ліпше асиметричні. Кратно асиметричні.
04.10.2024 00:43 Відповісти
Скавуління від безпорадності кацапам як мед для вух.
04.10.2024 01:05 Відповісти
Зєля, чому Мацква ще не горить?
04.10.2024 00:42 Відповісти
А на моцкві коли впаде?
