У Києві загорання у багатоповерхівці, ймовірно через падіння уламків БпЛА, - Кличко (оновлено)
У Дарницькому районі Києва загоряння на балконі квартири на 8 поверсі багатоповерхівки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму телеграм-каналі написав мер столиці Віталій Кличко.
"Можливо, внаслідок падіння уламків БпЛА. Підрозділи прямують на місце. Попередньо, постраждалих немає", - додав мер.
Згодом Кличко уточнив, що під час збиття ворожого БпЛА вибило металопластикову раму на 8 поверсі 16-ти поверхівки. Потерпілих немає. Загоряння оперативно ліквідували.
Нагадаємо ввечері 3 жовтня росіяни запустили по Україні "Шахеди".
