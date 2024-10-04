Росіяни атакують Україну "Шахедами", - Повітряні сили (оновлено)

Ввечері 3 жовтня росіяни атакують Україну "Шахедами".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних сил.

"Сумська та Чернігівська області - повітряна тривога через ймовірну загрозу застосування ударних БпЛА! Можлива робота ППО", - йдеться в повідомленні ПС ЗСУ.

Згодом Повітряні сили повідомили про загрозу для Полтавської області.

Станом на 23:02 загроза російських БпЛА існує також для Київської та Черкаської областей.

Також повітряна тривога через ймовірну загрозу застосування ударних БпЛА у Дніпропетровській області.

Оновлення щодо руху БпЛА:

Кіровоградська область - повітряна тривога через ймовірну загрозу застосування ударних БпЛА! Можлива робота ППО.

БпЛА на Херсонщині. Курсом на Миколаївщину, в Миколаївській області в напрямку Кіровоградщини.

Оновлення щодо руху БпЛА станом на 23:54:

БпЛА на межі Миколаївської та Дніпропетровської області! Курсом на північ.

БпЛА на півдні Кіровоградщини. Курс на Кропивницький.

БпЛА на Київщині, один в межах Києва, інший в напрямку Білої Церкви.

Згодом ПС ЗСУ повідомили про загрозу безпілотників для Житомирської та Одеської області.

Оновлення щодо руху БпЛА станом на 00:16 4 жовтня:

БпЛА в Миколаївській області! Курсом на північ.

БпЛА на півдні Кіровоградщини. Курсом на Кропивницький.

З Кіровоградщини перетинає межу Черкаської області, курсом на захід.

БпЛА на Житомирщині. Курсом на захід.

Оновлення щодо руху БпЛА станом на 00:45 4 жовтня:

БпЛА північніше Одеси! Курсом на північ. Нова група в орієнтовній кількості дев'яти одиниць колоною наближаються до Одещини тим же курсом.

БпЛА в районі Кропивницького.

БпЛА Черкаська область, курсом на захід.

БпЛА на Житомирщині. Курсом на захід.

Оновлення щодо руху БпЛА станом на 01:26 4 жовтня:

БпЛА на Одещині! Курсом на північ.

БпЛА на Миколаївщині.Курсом на північ.

БпЛА Черкаська область, курсом на Київщину, де у зв'язку з цим оголошена повітряна тривога. Можлива робота ППО.

Станом на 01:34 повітряна тривога через загрозу БпЛА оголошена для Вінницької області.

Оновлення щодо руху БпЛА станом на 01:51 4 жовтня:

БпЛА на Одещині! Курсом на Вінниччину.

БпЛА на Миколаївщині.Курсом на Кіровоградщину.

