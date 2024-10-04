Росіяни атакують Україну "Шахедами", - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері 3 жовтня росіяни атакують Україну "Шахедами".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних сил.
"Сумська та Чернігівська області - повітряна тривога через ймовірну загрозу застосування ударних БпЛА! Можлива робота ППО", - йдеться в повідомленні ПС ЗСУ.
Згодом Повітряні сили повідомили про загрозу для Полтавської області.
Станом на 23:02 загроза російських БпЛА існує також для Київської та Черкаської областей.
Також повітряна тривога через ймовірну загрозу застосування ударних БпЛА у Дніпропетровській області.
Оновлення щодо руху БпЛА:
Кіровоградська область - повітряна тривога через ймовірну загрозу застосування ударних БпЛА! Можлива робота ППО.
БпЛА на Херсонщині. Курсом на Миколаївщину, в Миколаївській області в напрямку Кіровоградщини.
Оновлення щодо руху БпЛА станом на 23:54:
- БпЛА на межі Миколаївської та Дніпропетровської області! Курсом на північ.
- БпЛА на півдні Кіровоградщини. Курс на Кропивницький.
- БпЛА на Київщині, один в межах Києва, інший в напрямку Білої Церкви.
Згодом ПС ЗСУ повідомили про загрозу безпілотників для Житомирської та Одеської області.
Оновлення щодо руху БпЛА станом на 00:16 4 жовтня:
- БпЛА в Миколаївській області! Курсом на північ.
- БпЛА на півдні Кіровоградщини. Курсом на Кропивницький.
- З Кіровоградщини перетинає межу Черкаської області, курсом на захід.
- БпЛА на Житомирщині. Курсом на захід.
Оновлення щодо руху БпЛА станом на 00:45 4 жовтня:
- БпЛА північніше Одеси! Курсом на північ. Нова група в орієнтовній кількості дев'яти одиниць колоною наближаються до Одещини тим же курсом.
- БпЛА в районі Кропивницького.
- БпЛА Черкаська область, курсом на захід.
- БпЛА на Житомирщині. Курсом на захід.
Оновлення щодо руху БпЛА станом на 01:26 4 жовтня:
- БпЛА на Одещині! Курсом на північ.
- БпЛА на Миколаївщині.Курсом на північ.
- БпЛА Черкаська область, курсом на Київщину, де у зв'язку з цим оголошена повітряна тривога. Можлива робота ППО.
Станом на 01:34 повітряна тривога через загрозу БпЛА оголошена для Вінницької області.
Оновлення щодо руху БпЛА станом на 01:51 4 жовтня:
- БпЛА на Одещині! Курсом на Вінниччину.
- БпЛА на Миколаївщині.Курсом на Кіровоградщину.
