Росіяни атакують Україну "Шахедами", - Повітряні сили (оновлено)

Атака Шахедів ввечері 3 жовтня

Ввечері 3 жовтня росіяни атакують Україну "Шахедами".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних сил.

"Сумська та Чернігівська області - повітряна тривога через ймовірну загрозу застосування ударних БпЛА! Можлива робота ППО", - йдеться в повідомленні ПС ЗСУ.

Згодом Повітряні сили повідомили про загрозу для Полтавської області.

Станом на 23:02 загроза російських БпЛА існує також для Київської та Черкаської областей.

Також повітряна тривога через ймовірну загрозу застосування ударних БпЛА у Дніпропетровській області.

Оновлення щодо руху БпЛА:

Кіровоградська область - повітряна тривога через ймовірну загрозу застосування ударних БпЛА! Можлива робота ППО.

БпЛА на Херсонщині. Курсом на Миколаївщину, в Миколаївській області в напрямку Кіровоградщини.

Оновлення щодо руху БпЛА станом на 23:54:

  • БпЛА на межі Миколаївської та Дніпропетровської області! Курсом на північ.
  • БпЛА на півдні Кіровоградщини. Курс на Кропивницький.
  •  БпЛА на Київщині, один в межах Києва, інший в напрямку Білої Церкви.

Згодом ПС ЗСУ повідомили про загрозу безпілотників для Житомирської та Одеської області.

Оновлення щодо руху БпЛА станом на 00:16 4 жовтня:

  • БпЛА в Миколаївській області! Курсом на північ.
  • БпЛА на півдні Кіровоградщини. Курсом на Кропивницький.
  • З Кіровоградщини перетинає межу Черкаської області, курсом на захід.
  • БпЛА на Житомирщині. Курсом на захід.

Оновлення щодо руху БпЛА станом на 00:45 4 жовтня:

  • БпЛА північніше Одеси! Курсом на північ. Нова група в орієнтовній кількості дев'яти одиниць колоною наближаються до Одещини тим же курсом.
  • БпЛА в районі Кропивницького.
  • БпЛА Черкаська область, курсом на захід.
  • БпЛА на Житомирщині. Курсом на захід.

Оновлення щодо руху БпЛА станом на 01:26 4 жовтня:

  • БпЛА на Одещині! Курсом на північ.
  • БпЛА на Миколаївщині.Курсом на північ.
  • БпЛА Черкаська область, курсом на Київщину, де у зв'язку з цим оголошена повітряна тривога. Можлива робота ППО.

Станом на 01:34 повітряна тривога через загрозу БпЛА оголошена для Вінницької області.

Оновлення щодо руху БпЛА станом на 01:51 4 жовтня:

  • БпЛА на Одещині! Курсом на Вінниччину.
  • БпЛА на Миколаївщині.Курсом на Кіровоградщину.

Читайте: Беларускі Гаюн заявляє про вибух російського "Шахеда" над Білоруссю. КАРТА

Автор: 

Повітряні сили (2949) повітряна тривога (964) Шахед (1393)
+5
Я пропоную напасти на ЄС і НАТО. І здатись через 1 хвилину. Хай вони нас анексують.
03.10.2024 22:32 Відповісти
+5
Мне не нравится эта война тем, что Украина не бьёт по болотным клоповникам в то время как Болото целенаправленно бьёт по мирняку. Согласитесь - количество тараканов можно резко сократить если ударить тапком по их скоплению. А если регулярно бить тапком по скоплению тараканов то их количество резко сократится и они на долгое время перестанут создавать неудобства.

Оружие США - понятное дело что США нам не дадут такого оружия и не дадут разрешения своим оружием бить по клоповникам и понимая это, Украина давно должна была производить свое оружие способное массового поражения и убивать врага в промышленных масштабах.

С добрым лицом эту войну не выиграть и чем раньше это поймет руководство Украины и донесет это до союзников, тем раньше Украина начнет вытеснять врага за Урал
03.10.2024 23:58 Відповісти
+3
А хасиди не бояться.
Понад 33,5 тисячі паломників, брацлавських хасидів, зібралися в місті Умань Черкаської області України, щоб відсвяткувати Рош га-Шана, єврейський Новий рік.
Єврейський Новий рік розраховується за місячним календарем і в цьому році відзначається від заходу сонця 2 жовтня до заходу сонця 4 жовтня.
03.10.2024 23:11 Відповісти
Кожен день, де наш мільйон дронів?
03.10.2024 22:12 Відповісти
З'явились перші супутникові знімки військового аеродрому "Борисоглєбськ" у Воронезькій області РФ після удару українських дронів.

Про це інформує із посиланням на https://www.radiosvoboda.org/a/news-borysohlebsk-rf-aerodrom/33145216.html Радіо Свобода .
03.10.2024 22:16 Відповісти
Кацапський мірняк не страждає і не чує сирени щоночі. Навіщо я сплачую податки?
03.10.2024 23:15 Відповісти
Це питання до мене чи до дронів, куди вони летять і що вони атакують? У такому разі краще запитайте у дронів, чому вони летять не туди, куди ви хочете.
показати весь коментар
Ти бот єрмачня, до тебе питань нема, лише куля в дупу.
показати весь коментар
Буду другим, після куля в лоб.)
показати весь коментар
Після єрмака другим, ок
показати весь коментар
Якщо замінувати аес - нато введе війська і обстрілів не буде
показати весь коментар
03.10.2024 22:17 Відповісти
краще зразу підірвати а самим в ЕС
показати весь коментар
Якщо буде загроза знищення України то зробити це.
показати весь коментар
Я пропоную напасти на ЄС і НАТО. І здатись через 1 хвилину. Хай вони нас анексують.
03.10.2024 23:19 Відповісти
А хасиди не бояться.
Понад 33,5 тисячі паломників, брацлавських хасидів, зібралися в місті Умань Черкаської області України, щоб відсвяткувати Рош га-Шана, єврейський Новий рік.
Єврейський Новий рік розраховується за місячним календарем і в цьому році відзначається від заходу сонця 2 жовтня до заходу сонця 4 жовтня.
03.10.2024 23:11 Відповісти
Мені нещодавно один тут написав шо хасиди буцім то їдуть на наших кістках танцювати. Я йому порадив прочитати, чому вони сюди їдуть, чому не можна перепоховати цадіка Нахмана. То на мою думку вони не на наших кістках танцюють. В цьому і наших предків вина є. Япро так звану коліївщину...
показати весь коментар
03.10.2024 23:27 Відповісти
Вина наших предків лише у тому що вони не доробили справу.
показати весь коментар
03.10.2024 23:45 Відповісти
То ти того шо наші предки не всіх євреїв вирізали аж в Британію втік? Гітлер теж хотів євреїв всіх знищити...
показати весь коментар
04.10.2024 00:12 Відповісти
Я не втік. Я поруч юдо.
показати весь коментар
04.10.2024 01:07 Відповісти
Ты ти Боневтік-2?
показати весь коментар
04.10.2024 01:18 Відповісти
Так ти кацап під VPNом?
показати весь коментар
04.10.2024 10:03 Відповісти
Новини сумні: відступаєм, багато вбитих і покалічених, багато злодіїв і шахраїв. Але коли бачиш як хасиди просто радіють життю (а в них із за війни теж новини невеселі), то і собі веселіше.

«Якщо плачем можна відкрити врата небесні, то радістю, веселістю можна розтрощити мури», - гласить хасидська приказка.

В хасидизмі можна вбачати своєрідний «духовний анархізм», притаманний населенню України.

3агалом хасидизм, який зараз поширений серед євреїв у різних країнах світу, має українські корені. Тому українцям варто уважно ставитися до цього явища, усвідомлюючи його значення для України.
04.10.2024 02:50 Відповісти
Ну да, українців вбивають. Хасиди святкують.
показати весь коментар
03.10.2024 23:15 Відповісти
Хасиди знають що хабад по своїх не стрілятиме. Подивимось чи буде хоч один мопед по Умані в ці дні.
показати весь коментар
03.10.2024 23:20 Відповісти
Мне не нравится эта война тем, что Украина не бьёт по болотным клоповникам в то время как Болото целенаправленно бьёт по мирняку. Согласитесь - количество тараканов можно резко сократить если ударить тапком по их скоплению. А если регулярно бить тапком по скоплению тараканов то их количество резко сократится и они на долгое время перестанут создавать неудобства.

Оружие США - понятное дело что США нам не дадут такого оружия и не дадут разрешения своим оружием бить по клоповникам и понимая это, Украина давно должна была производить свое оружие способное массового поражения и убивать врага в промышленных масштабах.

С добрым лицом эту войну не выиграть и чем раньше это поймет руководство Украины и донесет это до союзников, тем раньше Украина начнет вытеснять врага за Урал
03.10.2024 23:58 Відповісти
І все ж мені подобається як моцковські ракети вбивають москворотих виборців зепуки ☺
показати весь коментар
Если придет Трамп, путину пи@да и путин это понимает. Он даст Украине и дальнобойное оружие и разрешение бить этим оружием по всей территории рашки. А все потому что бункерная крыса пробалаболилась перед Трампом. Бункерный поклялся Трампу что не будет нападать на Украину но как только Трампа сменил Байден, бункерный сразу напал. Трамп не любит когда из него делают идиота тем более плешивая бункерная крыса.
показати весь коментар
04.10.2024 00:08 Відповісти
Хуцпа. Трампон буде допомагати лише ізраілю бо його зять юда
показати весь коментар
Трамп хочет вернуть США былой авторитет в мире. Ему не нравится во что превратил США президент Байден и его команда. С приходом Трампа все мировое шакалье поднявшее голову будет перебито. И бункерное недоразумение это прекрасно понимает из за чего оно любой ценой хочет откусить кусок територии Украины любой ценой и до прихода Трампа поднять жалобный визг о перемирии.
показати весь коментар
Трамп не любит бездельников. Он вывел армию США из Афганистана потому что демократичные афганцы вместо того чтобы строить демократичную страну начали воровать ресурсы прикрываясь армией США.

Трамп обвиняет страны НАТО в их бездействии. НАТО создавалось для противодействия глобальным вызовам для предотвращения мировых войн. Для сдерживания Рашки и Китая.

Украина партнёр США за безопасность которого США несёт ответственность согласно будапештскому меморандуму и когда рашка напала на Украину, НАТО отморозилось. И именно это разозлило Трампа и разозлило не спроста. 80% бюджета НАТО это деньги налогоплательщиков США

США нужен сильный лидер чтобы навести в мире порядок и разогнать шакалье которое высунуло морду из норы
показати весь коментар
мать твою греб, а мені ця війна не подобається від слова зовсім - як ви голоснули і як кацапня бьє по Україні - от зовсім не подобається...
показати весь коментар
Знов через кілька районів Києва пролетів шахед, знов зоряні війни й кулемети, і так і не збили.

Пам'ятаю таке було у 2022 щоб шахеди вільно кружляли Києвом. Це зараз якісь стероїдні шахеди, чи в нас реально ППО закінчується, чи ми деградуємо?
показати весь коментар
Не збили щоб уламки не впали можливо.
Але те що на підльоті не збили насторожує
показати весь коментар
Трамп хочет вернуть США былое влияние в Мире чтобы диктаторы всех мастей попрятались в норы - если успеют конечно... Байден и его команда поставили США в позицию Страуса в результате чего шакалье начало подымать голову.

Именно поэтому бункерный хочет захватить как можно больше территорий и до прихода сильного лидера в США выклянчить перемирие.
показати весь коментар
За Хамас топишь кацапчик?
показати весь коментар
За обидві сторони до повної перемоги 😁
Кожна іранська ракета що летить на ізраіль не полетить до України.
показати весь коментар
Ти дуже хитровжарений. Схожий на кацапського провокатора.
показати весь коментар
Дурні в Україні не виживають.
показати весь коментар
Увага! В Гомельсьій області повітряна тривога!
показати весь коментар
https://www.youtube.com/watch?v=ChqTHK1nyIU СРОЧНО! Израиль атаковал АВИАБАЗУ РФ в Сирии! Уличили в помощи Хезболле! - ПЕЧИЙ (youtube.com)
показати весь коментар
дрон "Обломок" вчора влучив точно у склад б\к, який кацапи влаштували просто у житловій забудові Курчатова. Був великий вибух, а потім тривала феєрична детонація. Кацапи діють точно як хезбола, скоро склади із штабами будуть організовувати у лікарнях.
показати весь коментар
https://t.me/voynareal/100099 🔥 Сильна пожежа в Пермському краї на базі зберігання нафтопродуктів та атака нафтосховища дроном-камікадзе у Воронезькій області У селі Осенці Пермського краю прямо зараз палає база зберігання нафтопродуктів на площі 10 тисяч квадратів. Вогонь охопив ємності із паливом. У Воронезькій області БПЛА атакував нафтобазу ТОВ "Аннанафтопродукт" у селищі міського типу Анна. 🇺🇦Реальна Війна
показати весь коментар
