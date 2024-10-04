РУС
8 117 54

Россияне атакуют Украину "Шахедами" с севера, - Воздушные силы (обновлено)

Атака Шахедів ввечері 3 жовтня

Вечером 3 октября россияне атакуют Украину "Шахедами".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил.

"Сумская и Черниговская области - воздушная тревога из-за вероятной угрозы применения ударных БпЛА! Возможна работа ПВО", - говорится в сообщении ВС ВСУ.

Впоследствии Воздушные силы сообщили об угрозе Полтавской области.

По состоянию на 23:02, угроза российских БПЛА существует также для Киевской и Черкасской областей.

Также воздушная тревога из-за вероятной угрозы применения ударных БпЛА в Днепропетровской области.

Обновление относительно движения БпЛА:

Кировоградская область – воздушная тревога из-за вероятной угрозы применения ударных БпЛА! Возможна работа ПВО.

БПЛА в Херсонской области. Курсом на Николаевщину, в Николаевской области по направлению Кировоградщины.

Обновление по движению БпЛА по состоянию на 23:54:

  • БПЛА на границе Николаевской и Днепропетровской области! Курсом на север.
  • БПЛА на юге Кировоградщины. Курс на Кропивницкий.
  • БпЛА в Киевской области, один в пределах Киева, другой в направлении Белой Церкви.
  •  

Смотрите также: Беларускі Гаюн заявляет о взрыве российского "Шахеда" над Беларусью. КАРТА

Автор: 

Воздушные силы (2601) воздушная тревога (834) Шахед (1384)
Топ комментарии
+5
Я пропоную напасти на ЄС і НАТО. І здатись через 1 хвилину. Хай вони нас анексують.
03.10.2024 22:32 Ответить
+5
Мне не нравится эта война тем, что Украина не бьёт по болотным клоповникам в то время как Болото целенаправленно бьёт по мирняку. Согласитесь - количество тараканов можно резко сократить если ударить тапком по их скоплению. А если регулярно бить тапком по скоплению тараканов то их количество резко сократится и они на долгое время перестанут создавать неудобства.

Оружие США - понятное дело что США нам не дадут такого оружия и не дадут разрешения своим оружием бить по клоповникам и понимая это, Украина давно должна была производить свое оружие способное массового поражения и убивать врага в промышленных масштабах.

С добрым лицом эту войну не выиграть и чем раньше это поймет руководство Украины и донесет это до союзников, тем раньше Украина начнет вытеснять врага за Урал
03.10.2024 23:58 Ответить
+3
А хасиди не бояться.
Понад 33,5 тисячі паломників, брацлавських хасидів, зібралися в місті Умань Черкаської області України, щоб відсвяткувати Рош га-Шана, єврейський Новий рік.
Єврейський Новий рік розраховується за місячним календарем і в цьому році відзначається від заходу сонця 2 жовтня до заходу сонця 4 жовтня.
03.10.2024 23:11 Ответить
Кожен день, де наш мільйон дронів?
03.10.2024 22:12 Ответить
З'явились перші супутникові знімки військового аеродрому "Борисоглєбськ" у Воронезькій області РФ після удару українських дронів.

Про це інформує із посиланням на https://www.radiosvoboda.org/a/news-borysohlebsk-rf-aerodrom/33145216.html Радіо Свобода .
03.10.2024 22:16 Ответить
Кацапський мірняк не страждає і не чує сирени щоночі. Навіщо я сплачую податки?
03.10.2024 23:15 Ответить
Це питання до мене чи до дронів, куди вони летять і що вони атакують? У такому разі краще запитайте у дронів, чому вони летять не туди, куди ви хочете.
03.10.2024 23:55 Ответить
Ти бот єрмачня, до тебе питань нема, лише куля в дупу.
03.10.2024 23:58 Ответить
Буду другим, після куля в лоб.)
04.10.2024 00:02 Ответить
Після єрмака другим, ок
04.10.2024 00:03 Ответить
Якщо замінувати аес - нато введе війська і обстрілів не буде
показать весь комментарий
03.10.2024 22:17 Ответить
краще зразу підірвати а самим в ЕС
03.10.2024 22:22 Ответить
Якщо буде загроза знищення України то зробити це.
03.10.2024 23:11 Ответить
03.10.2024 22:32 Ответить
03.10.2024 23:19 Ответить
А хасиди не бояться.
Понад 33,5 тисячі паломників, брацлавських хасидів, зібралися в місті Умань Черкаської області України, щоб відсвяткувати Рош га-Шана, єврейський Новий рік.
Єврейський Новий рік розраховується за місячним календарем і в цьому році відзначається від заходу сонця 2 жовтня до заходу сонця 4 жовтня.
03.10.2024 23:11 Ответить
Мені нещодавно один тут написав шо хасиди буцім то їдуть на наших кістках танцювати. Я йому порадив прочитати, чому вони сюди їдуть, чому не можна перепоховати цадіка Нахмана. То на мою думку вони не на наших кістках танцюють. В цьому і наших предків вина є. Япро так звану коліївщину...
03.10.2024 23:27 Ответить
Вина наших предків лише у тому що вони не доробили справу.
03.10.2024 23:45 Ответить
То ти того шо наші предки не всіх євреїв вирізали аж в Британію втік? Гітлер теж хотів євреїв всіх знищити...
04.10.2024 00:12 Ответить
Я не втік. Я поруч юдо.
04.10.2024 01:07 Ответить
Ты ти Боневтік-2?
04.10.2024 01:18 Ответить
Так ти кацап під VPNом?
04.10.2024 10:03 Ответить
Новини сумні: відступаєм, багато вбитих і покалічених, багато злодіїв і шахраїв. Але коли бачиш як хасиди просто радіють життю (а в них із за війни теж новини невеселі), то і собі веселіше.

«Якщо плачем можна відкрити врата небесні, то радістю, веселістю можна розтрощити мури», - гласить хасидська приказка.

В хасидизмі можна вбачати своєрідний «духовний анархізм», притаманний населенню України.

3агалом хасидизм, який зараз поширений серед євреїв у різних країнах світу, має українські корені. Тому українцям варто уважно ставитися до цього явища, усвідомлюючи його значення для України.
04.10.2024 02:50 Ответить
Ну да, українців вбивають. Хасиди святкують.
03.10.2024 23:15 Ответить
Хасиди знають що хабад по своїх не стрілятиме. Подивимось чи буде хоч один мопед по Умані в ці дні.
03.10.2024 23:20 Ответить
03.10.2024 23:58 Ответить
І все ж мені подобається як моцковські ракети вбивають москворотих виборців зепуки ☺
04.10.2024 00:00 Ответить
Если придет Трамп, путину пи@да и путин это понимает. Он даст Украине и дальнобойное оружие и разрешение бить этим оружием по всей территории рашки. А все потому что бункерная крыса пробалаболилась перед Трампом. Бункерный поклялся Трампу что не будет нападать на Украину но как только Трампа сменил Байден, бункерный сразу напал. Трамп не любит когда из него делают идиота тем более плешивая бункерная крыса.
04.10.2024 00:08 Ответить
Хуцпа. Трампон буде допомагати лише ізраілю бо його зять юда
04.10.2024 00:10 Ответить
Трамп хочет вернуть США былой авторитет в мире. Ему не нравится во что превратил США президент Байден и его команда. С приходом Трампа все мировое шакалье поднявшее голову будет перебито. И бункерное недоразумение это прекрасно понимает из за чего оно любой ценой хочет откусить кусок територии Украины любой ценой и до прихода Трампа поднять жалобный визг о перемирии.
04.10.2024 00:20 Ответить
Трамп не любит бездельников. Он вывел армию США из Афганистана потому что демократичные афганцы вместо того чтобы строить демократичную страну начали воровать ресурсы прикрываясь армией США.

Трамп обвиняет страны НАТО в их бездействии. НАТО создавалось для противодействия глобальным вызовам для предотвращения мировых войн. Для сдерживания Рашки и Китая.

Украина партнёр США за безопасность которого США несёт ответственность согласно будапештскому меморандуму и когда рашка напала на Украину, НАТО отморозилось. И именно это разозлило Трампа и разозлило не спроста. 80% бюджета НАТО это деньги налогоплательщиков США

США нужен сильный лидер чтобы навести в мире порядок и разогнать шакалье которое высунуло морду из норы
04.10.2024 00:36 Ответить
мать твою греб, а мені ця війна не подобається від слова зовсім - як ви голоснули і як кацапня бьє по Україні - от зовсім не подобається...
04.10.2024 05:02 Ответить
Знов через кілька районів Києва пролетів шахед, знов зоряні війни й кулемети, і так і не збили.

Пам'ятаю таке було у 2022 щоб шахеди вільно кружляли Києвом. Це зараз якісь стероїдні шахеди, чи в нас реально ППО закінчується, чи ми деградуємо?
04.10.2024 00:02 Ответить
Не збили щоб уламки не впали можливо.
показать весь комментарий
04.10.2024 00:07 Ответить
Трамп хочет вернуть США былое влияние в Мире чтобы диктаторы всех мастей попрятались в норы - если успеют конечно... Байден и его команда поставили США в позицию Страуса в результате чего шакалье начало подымать голову.

Именно поэтому бункерный хочет захватить как можно больше территорий и до прихода сильного лидера в США выклянчить перемирие.
04.10.2024 00:14 Ответить
За Хамас топишь кацапчик?
04.10.2024 01:13 Ответить
За обидві сторони до повної перемоги 😁
Кожна іранська ракета що летить на ізраіль не полетить до України.
04.10.2024 01:20 Ответить
Ти дуже хитровжарений. Схожий на кацапського провокатора.
04.10.2024 02:36 Ответить
Дурні в Україні не виживають.
04.10.2024 04:08 Ответить
Увага! В Гомельсьій області повітряна тривога!
04.10.2024 01:32 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ChqTHK1nyIU СРОЧНО! Израиль атаковал АВИАБАЗУ РФ в Сирии! Уличили в помощи Хезболле! - ПЕЧИЙ (youtube.com)
04.10.2024 02:04 Ответить
дрон "Обломок" вчора влучив точно у склад б\к, який кацапи влаштували просто у житловій забудові Курчатова. Був великий вибух, а потім тривала феєрична детонація. Кацапи діють точно як хезбола, скоро склади із штабами будуть організовувати у лікарнях.
04.10.2024 03:38 Ответить
https://t.me/voynareal/100099 🔥 Сильна пожежа в Пермському краї на базі зберігання нафтопродуктів та атака нафтосховища дроном-камікадзе у Воронезькій області У селі Осенці Пермського краю прямо зараз палає база зберігання нафтопродуктів на площі 10 тисяч квадратів. Вогонь охопив ємності із паливом. У Воронезькій області БПЛА атакував нафтобазу ТОВ "Аннанафтопродукт" у селищі міського типу Анна. 🇺🇦Реальна Війна
04.10.2024 06:36 Ответить
 
 