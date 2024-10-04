Россияне атакуют Украину "Шахедами" с севера, - Воздушные силы (обновлено)

Вечером 3 октября россияне атакуют Украину "Шахедами".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил.

"Сумская и Черниговская области - воздушная тревога из-за вероятной угрозы применения ударных БпЛА! Возможна работа ПВО", - говорится в сообщении ВС ВСУ.

Впоследствии Воздушные силы сообщили об угрозе Полтавской области.

По состоянию на 23:02, угроза российских БПЛА существует также для Киевской и Черкасской областей.

Также воздушная тревога из-за вероятной угрозы применения ударных БпЛА в Днепропетровской области.

Обновление относительно движения БпЛА:

Кировоградская область – воздушная тревога из-за вероятной угрозы применения ударных БпЛА! Возможна работа ПВО.

БПЛА в Херсонской области. Курсом на Николаевщину, в Николаевской области по направлению Кировоградщины.

Обновление по движению БпЛА по состоянию на 23:54:

БПЛА на границе Николаевской и Днепропетровской области! Курсом на север.

БПЛА на юге Кировоградщины. Курс на Кропивницкий.

БпЛА в Киевской области, один в пределах Киева, другой в направлении Белой Церкви.



Смотрите также: Беларускі Гаюн заявляет о взрыве российского "Шахеда" над Беларусью. КАРТА