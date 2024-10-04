Россияне атакуют Украину "Шахедами" с севера, - Воздушные силы (обновлено)
Вечером 3 октября россияне атакуют Украину "Шахедами".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил.
"Сумская и Черниговская области - воздушная тревога из-за вероятной угрозы применения ударных БпЛА! Возможна работа ПВО", - говорится в сообщении ВС ВСУ.
Впоследствии Воздушные силы сообщили об угрозе Полтавской области.
По состоянию на 23:02, угроза российских БПЛА существует также для Киевской и Черкасской областей.
Также воздушная тревога из-за вероятной угрозы применения ударных БпЛА в Днепропетровской области.
Обновление относительно движения БпЛА:
Кировоградская область – воздушная тревога из-за вероятной угрозы применения ударных БпЛА! Возможна работа ПВО.
БПЛА в Херсонской области. Курсом на Николаевщину, в Николаевской области по направлению Кировоградщины.
Обновление по движению БпЛА по состоянию на 23:54:
- БПЛА на границе Николаевской и Днепропетровской области! Курсом на север.
- БПЛА на юге Кировоградщины. Курс на Кропивницкий.
- БпЛА в Киевской области, один в пределах Киева, другой в направлении Белой Церкви.
-
Оружие США - понятное дело что США нам не дадут такого оружия и не дадут разрешения своим оружием бить по клоповникам и понимая это, Украина давно должна была производить свое оружие способное массового поражения и убивать врага в промышленных масштабах.
С добрым лицом эту войну не выиграть и чем раньше это поймет руководство Украины и донесет это до союзников, тем раньше Украина начнет вытеснять врага за Урал
Трамп обвиняет страны НАТО в их бездействии. НАТО создавалось для противодействия глобальным вызовам для предотвращения мировых войн. Для сдерживания Рашки и Китая.
Украина партнёр США за безопасность которого США несёт ответственность согласно будапештскому меморандуму и когда рашка напала на Украину, НАТО отморозилось. И именно это разозлило Трампа и разозлило не спроста. 80% бюджета НАТО это деньги налогоплательщиков США
США нужен сильный лидер чтобы навести в мире порядок и разогнать шакалье которое высунуло морду из норы
Пам'ятаю таке було у 2022 щоб шахеди вільно кружляли Києвом. Це зараз якісь стероїдні шахеди, чи в нас реально ППО закінчується, чи ми деградуємо?
Але те що на підльоті не збили насторожує
Именно поэтому бункерный хочет захватить как можно больше территорий и до прихода сильного лидера в США выклянчить перемирие.
Кожна іранська ракета що летить на ізраіль не полетить до України.