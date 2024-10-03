Беларускі Гаюн заявляет о взрыве российского "Шахеда" над Беларусью. КАРТА

3 октября один из российских "Шахедов", залетевший на территорию Беларуси, взорвался вблизи населенного пункта Калинковичи.

Об этом пишет аналитический проект "Беларускі Гаюн", передает Цензор.НЕТ.

По информации нескольких источников, около 4:55 утра жители города слышали громкий звук взрыва.

Отмечается, что за 12 минут до этого украинские мониторинговые проекты объявили о том, что "Шахед" залетел в воздушное пространство Беларуси и был в районе Наровли. О том, что один из дронов двигался в направлении Беларуси, подтвердили и Воздушные силы ВСУ.

Аналитики добавляют, что расстояние от Наровли до Калинковичей составляет 40 км, которые "Шахед" может преодолеть всего за 11 минут (средняя скорость 200 км/ч). Траектория и скорость движения дрона свидетельствуют о том, что в момент взрыва он уже был над городом.

В то же время группа говорит, что в то время авиации белорусских Военно-воздушных сил не фиксировали.

Поэтому сдетонировал беспилотник или был сбит силами ПВО - неизвестно. Минск пока не комментировал взрыв.

3 октября днем, когда Украину с территории РФ атаковали десятки "Шахедов", три из них залетели в воздушное пространство Беларуси.