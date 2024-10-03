РУС
Беларускі Гаюн заявляет о взрыве российского "Шахеда" над Беларусью. КАРТА

3 октября один из российских "Шахедов", залетевший на территорию Беларуси, взорвался вблизи населенного пункта Калинковичи.

Об этом пишет аналитический проект "Беларускі Гаюн", передает Цензор.НЕТ.

По информации нескольких источников, около 4:55 утра жители города слышали громкий звук взрыва.

Отмечается, что за 12 минут до этого украинские мониторинговые проекты объявили о том, что "Шахед" залетел в воздушное пространство Беларуси и был в районе Наровли. О том, что один из дронов двигался в направлении Беларуси, подтвердили и Воздушные силы ВСУ.

Аналитики добавляют, что расстояние от Наровли до Калинковичей составляет 40 км, которые "Шахед" может преодолеть всего за 11 минут (средняя скорость 200 км/ч). Траектория и скорость движения дрона свидетельствуют о том, что в момент взрыва он уже был над городом.

Читайте также: Ночью один "Шахед" залетел в Беларусь со стороны России, - "Беларускі Гаюн"

Місце вибуху "Шахеда" на карті

В то же время группа говорит, что в то время авиации белорусских Военно-воздушных сил не фиксировали.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ночью Полтавщину атаковали десятки вражеских БпЛА

Поэтому сдетонировал беспилотник или был сбит силами ПВО - неизвестно. Минск пока не комментировал взрыв.

3 октября днем, когда Украину с территории РФ атаковали десятки "Шахедов", три из них залетели в воздушное пространство Беларуси.

Беларусь (7970) взрыв (6875) Шахед (1384)
03.10.2024 19:38 Ответить
Шкода ,що не на НПЗ "випадково")
03.10.2024 19:40 Ответить
а могли би і "залетіти" на мозирський НПЗ, "випадково", "кацапські"
03.10.2024 22:25 Ответить
https://t.me/eRadarrua 🔊⚠️єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека

Мазыр (рб) - встрічай шахеда, проліт східніше Наровлі.

04:43
03.10.2024 19:43 Ответить
Там жеж вусатий гвинтокрилом літав. То може він збив?)
03.10.2024 19:43 Ответить
"Добрай раніци, Бєларусь!" Надіюся - наступного разу "гупнє, де трєба.." - щоб до білорусів "дійшло" - "куди яні вляпалися...".
03.10.2024 19:49 Ответить
25 кілометрів перельоту. Недопрацювання ). Якось треба перехоплювати управління GPS-приймачем.
03.10.2024 20:28 Ответить
ех, як жалко!!((( летів же прямо над Міхалками, міг же прямо в НПЗ захєрачить.
03.10.2024 20:25 Ответить
слава богу как ни как небесная концелярия где то работает
03.10.2024 20:55 Ответить
 
 