Три "Шахеда" залетели в Беларусь, в небе находился и вертолет Лукашенко, - Беларускі Гаюн
3 октября днем, когда Украину с территории РФ атакуют десятки "Шахедов", три из них залетели в воздушное пространство Беларуси.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает аналитический проект "Беларускі Гаюн"
"По данным @eRadarrua и @war_monitor около 12:55 3 "шахэды" залетели из Черниговской обл. Украины в направлении Гомельской обл. Беларуси", - говорится в сообщении.
Как сообщают в мониторинговой группе, что два из них перелетели в районе Новой Гуты и движутся курсом на Гомель, еще один зашел в районе Лоева и движется в направлении Хойников.
Также там добавляют, что одновременно в небе над Беларусью находится и вертолет с Лукашенко, который направляется южным курсом из резиденции "Озерный". По предварительным данным, вертолет летит в Микашевичи.
Ранее сообщалось, что в ночь на 26 сентября четыре российских "шахеда" нарушили воздушное пространство Беларуси, один ударный беспилотник залетел не из Украины, а с территории России.
