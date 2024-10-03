РУС
Новости
Три "Шахеда" залетели в Беларусь, в небе находился и вертолет Лукашенко, - Беларускі Гаюн

Шахеди в Білорусі

3 октября днем, когда Украину с территории РФ атакуют десятки "Шахедов", три из них залетели в воздушное пространство Беларуси.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает аналитический проект "Беларускі Гаюн"

"По данным @eRadarrua и @war_monitor около 12:55 3 "шахэды" залетели из Черниговской обл. Украины в направлении Гомельской обл. Беларуси", - говорится в сообщении.

Как сообщают в мониторинговой группе, что два из них перелетели в районе Новой Гуты и движутся курсом на Гомель, еще один зашел в районе Лоева и движется в направлении Хойников.

Также читайте: Беларусь начала проверку боевой готовности подразделений ВВС и войск ПВО

Также там добавляют, что одновременно в небе над Беларусью находится и вертолет с Лукашенко, который направляется южным курсом из резиденции "Озерный". По предварительным данным, вертолет летит в Микашевичи.

Ранее сообщалось, что в ночь на 26 сентября четыре российских "шахеда" нарушили воздушное пространство Беларуси, один ударный беспилотник залетел не из Украины, а с территории России.

Топ комментарии
+5
Я вже подумав що він наче ''рембо'' полетів на перехоплення шахєдів..
03.10.2024 13:56 Ответить
+4
Треба бульбофюреру сказати шо то його ***** хоче вбити за те шо він допомагає Україні шахеди збивати
03.10.2024 13:53 Ответить
+4
Лукашенко. Привет, куйло.
03.10.2024 13:56 Ответить
Охорона, чи останній мирний супровід ху.. лостану
03.10.2024 13:53 Ответить
Треба бульбофюреру сказати шо то його ***** хоче вбити за те шо він допомагає Україні шахеди збивати
03.10.2024 13:53 Ответить
Це тема!
03.10.2024 13:54 Ответить
Лукашенко. Привет, куйло.
03.10.2024 13:56 Ответить
Я вже подумав що він наче ''рембо'' полетів на перехоплення шахєдів..
03.10.2024 13:56 Ответить
Учкудук. Три колодца.
03.10.2024 14:00 Ответить
Учкудук - місце самої епічної авіакатастрофи совка.
03.10.2024 16:10 Ответить
Вміємо, можемо. Плесень дальше множитьсь?
03.10.2024 14:02 Ответить
Бий пюрера,!
03.10.2024 14:15 Ответить
А вертоліт Луки на що націлювавсь?
03.10.2024 14:45 Ответить
Чуда не сталося 😁
03.10.2024 15:01 Ответить
А Я ЗАРАЗ ПОКАЖУ ЗВІДКИ ГОТУВАВСЯ НАПАД
03.10.2024 15:37 Ответить
Ну, і чому вони не зустрілись в повітрі?
03.10.2024 16:11 Ответить
 
 