РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4732 посетителя онлайн
Новости
1 423 32

Беларусь начала проверку боевой готовности подразделений ВВС и войск ПВО

ППО Білорусь

С 30 сентября в Беларуси начался очередной этап проверки воинских подразделений. Основное внимание уделяется готовности воинских частей, а также подразделений ВВС и ПВО выполнять свои задачи.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе минобороны Беларуси.

В процессе проверки предусмотрено постепенное расширение мер с привлечением всех полигонов Вооруженных Сил для проведения учебно-боевых задач. Военнослужащим, в том числе военнообязанным, которые были призваны из запаса, необходимо будет выполнить ряд задач по подготовке вооружения и техники к использованию и отправиться в определенные районы.

Во время проверки запланированы перемещения военной техники, что может повлечь временные ограничения движения транспорта на отдельных участках дорог.

Напомним, в июне Беларусь начала внезапную проверку боевой готовности армии на границе с Украиной.

Также читайте: Нестандартных ситуаций на границе с Беларусью нет, - ГПСУ

Автор: 

Беларусь (7901) граница (5274)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+2
Вусатий бульботарган понти ганяє, щоб про нього не забули. Гордон на своїх каналах постійно його тролить. Каже, молодець, збиває шахеди, з заходом у нього домовленості і з Україною постійно на зв'язку. Він працює проти ***** та т.і.
показать весь комментарий
30.09.2024 13:52
+2
Шо бульбашний ************, і тебе вже кацапські дрони дістали? Це твій плешивий дружбан їх тобі на голову запускає так що «нравиться не нравиться, терпи моя красавица!».
показать весь комментарий
30.09.2024 15:06
+1
Хай перевіряють! Бо "Шахєдів" кацапам іранці вже не дадуть (там уже йдуть розмови про "замирення" з Європою) - а "Герані" роблять "руки з жопи"..... Тому не відомо - КУДИ вони полетять! А у білорусів лише ДВА НПЗ!
показать весь комментарий
30.09.2024 13:50
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хай перевіряють! Бо "Шахєдів" кацапам іранці вже не дадуть (там уже йдуть розмови про "замирення" з Європою) - а "Герані" роблять "руки з жопи"..... Тому не відомо - КУДИ вони полетять! А у білорусів лише ДВА НПЗ!
показать весь комментарий
30.09.2024 13:50 Ответить
Ви так пишете, ніби хвилюєтесь за тих **************.
показать весь комментарий
30.09.2024 13:56 Ответить
"Ти так пишеш" - що видно: слово "сарказм" тобі не відоме...........
показать весь комментарий
30.09.2024 14:00 Ответить
Ми з Вами разом свині пасли?
показать весь комментарий
30.09.2024 14:02 Ответить
Що не подобається? Напиши скаргу адміністратору - про "порушення" мною Правил форуму.....
показать весь комментарий
30.09.2024 15:34 Ответить
Та порушень нема, просто трішки коробить від вашого "криворіжського етикету".
показать весь комментарий
01.10.2024 15:12 Ответить
А мене "коробить" від кацапської манери - "викать" незнайомим людям... Звертання на "Ви" (в українській історичній манері) - ознака шаноби до близьких людей.. А як ти правильно зауважив - "Ми з тобою разом свиней не пасли"...
показать весь комментарий
01.10.2024 16:27 Ответить
Тобто звертання, наприклад, у Львові до незнайомої пані чи пана на ви - це "кацапська манера" а в "історичній українській традиції" тикати? Це всього лиш у вашій рагульській традиції.
показать весь комментарий
01.10.2024 16:42 Ответить
Дурний ти, як двері! Знайди в "Пошуковику" "Волинські грамоти" і почитай.. Це юридичні документи 18 століття! Зверни увагу на звертання та титулування..... А потім глянь у дзеркало......... Саме там і буде "дурний рагуль"!!!
показать весь комментарий
01.10.2024 16:50 Ответить
Та куди ж мені до такої розумної гопоти, як ти.
показать весь комментарий
01.10.2024 16:58 Ответить
Так іди до дурної! Там ти будеш виглядіть "найрозумнішим"! Я тебе до діалогу не запрошував!
показать весь комментарий
01.10.2024 17:03 Ответить
Не бикуй,холодний..
показать весь комментарий
01.10.2024 17:22 Ответить
показать весь комментарий
01.10.2024 17:39 Ответить
Он - глянь нижче.. Знайшовся характерний представник "дурної гопоти" Нічого розумного по темі обговорення написать не здатен (з-за нестачі інтелекту) Тому бігає за мною і старається мені "на килимок при вхідних дверях насрать" (Прямо, як ти сьогодні...) От з ним і спілкуйся... Це - ТВІЙ рівень!
показать весь комментарий
01.10.2024 17:43 Ответить
Гусаку ментяра не товарищ..
показать весь комментарий
01.10.2024 17:47 Ответить
А хто проти? "Мєнти" таких, як ти, "гусаків", "общипують" ... А потім "їдять - без солі і хліба....." А ви тільки "гелгочете"...
показать весь комментарий
01.10.2024 17:59 Ответить
Вусатий бульботарган понти ганяє, щоб про нього не забули. Гордон на своїх каналах постійно його тролить. Каже, молодець, збиває шахеди, з заходом у нього домовленості і з Україною постійно на зв'язку. Він працює проти ***** та т.і.
показать весь комментарий
30.09.2024 13:52 Ответить
показать весь комментарий
30.09.2024 14:26 Ответить
Шо бульбашний ************, і тебе вже кацапські дрони дістали? Це твій плешивий дружбан їх тобі на голову запускає так що «нравиться не нравиться, терпи моя красавица!».
показать весь комментарий
30.09.2024 15:06 Ответить
 
 