Беларусь начала проверку боевой готовности подразделений ВВС и войск ПВО
С 30 сентября в Беларуси начался очередной этап проверки воинских подразделений. Основное внимание уделяется готовности воинских частей, а также подразделений ВВС и ПВО выполнять свои задачи.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе минобороны Беларуси.
В процессе проверки предусмотрено постепенное расширение мер с привлечением всех полигонов Вооруженных Сил для проведения учебно-боевых задач. Военнослужащим, в том числе военнообязанным, которые были призваны из запаса, необходимо будет выполнить ряд задач по подготовке вооружения и техники к использованию и отправиться в определенные районы.
Во время проверки запланированы перемещения военной техники, что может повлечь временные ограничения движения транспорта на отдельных участках дорог.
Напомним, в июне Беларусь начала внезапную проверку боевой готовности армии на границе с Украиной.
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