Беларусь начала проверку боевой готовности подразделений ВВС и войск ПВО

С 30 сентября в Беларуси начался очередной этап проверки воинских подразделений. Основное внимание уделяется готовности воинских частей, а также подразделений ВВС и ПВО выполнять свои задачи.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе минобороны Беларуси.

В процессе проверки предусмотрено постепенное расширение мер с привлечением всех полигонов Вооруженных Сил для проведения учебно-боевых задач. Военнослужащим, в том числе военнообязанным, которые были призваны из запаса, необходимо будет выполнить ряд задач по подготовке вооружения и техники к использованию и отправиться в определенные районы.

Во время проверки запланированы перемещения военной техники, что может повлечь временные ограничения движения транспорта на отдельных участках дорог.

Напомним, в июне Беларусь начала внезапную проверку боевой готовности армии на границе с Украиной.

Также читайте: Нестандартных ситуаций на границе с Беларусью нет, - ГПСУ