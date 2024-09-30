Білорусь почала перевірку бойової готовності підрозділів ВПС та військ ППО

З 30 вересня у Білорусі розпочався черговий етап перевірки військових підрозділів. Основна увага приділяється готовності військових частин, а також підрозділів ВПС і ППО виконувати свої завдання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі міноборони Білорусі.

У процесі перевірки передбачено поступове розширення заходів із залученням усіх полігонів Збройних Сил для проведення навчально-бойових завдань. Військовослужбовцям, у тому числі військовозобов'язаним, які були призвані із запасу, необхідно буде виконати ряд завдань з підготовки озброєння та техніки до використання і вирушити в визначені райони.

Під час перевірки заплановані переміщення військової техніки, що може спричинити тимчасові обмеження руху транспорту на окремих ділянках доріг.

Нагадаємо, у червні Білорусь розпочала раптову перевірку бойової готовності армії на кордоні з Україною.

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