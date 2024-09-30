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Новини
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Білорусь почала перевірку бойової готовності підрозділів ВПС та військ ППО

ППО Білорусь

З 30 вересня у Білорусі розпочався черговий етап перевірки військових підрозділів. Основна увага приділяється готовності військових частин, а також підрозділів ВПС і ППО виконувати свої завдання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі міноборони Білорусі.

У процесі перевірки передбачено поступове розширення заходів із залученням усіх полігонів Збройних Сил для проведення навчально-бойових завдань. Військовослужбовцям, у тому числі військовозобов'язаним, які були призвані із запасу, необхідно буде виконати ряд завдань з підготовки озброєння та техніки до використання і вирушити в визначені райони.

Під час перевірки заплановані переміщення військової техніки, що може спричинити тимчасові обмеження руху транспорту на окремих ділянках доріг.

Нагадаємо, у червні Білорусь розпочала раптову перевірку бойової готовності армії на кордоні з Україною.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лукашенко на зустрічі з ватажком "ДНР" Пушиліним: Білорусь готова співпрацювати з Україною на тих самих засадах

Автор: 

Білорусь (7941) кордон (4775)


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Топ коментарі
+2
Вусатий бульботарган понти ганяє, щоб про нього не забули. Гордон на своїх каналах постійно його тролить. Каже, молодець, збиває шахеди, з заходом у нього домовленості і з Україною постійно на зв'язку. Він працює проти ***** та т.і.
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30.09.2024 13:52
+2
Шо бульбашний ************, і тебе вже кацапські дрони дістали? Це твій плешивий дружбан їх тобі на голову запускає так що «нравиться не нравиться, терпи моя красавица!».
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30.09.2024 15:06
+1
Хай перевіряють! Бо "Шахєдів" кацапам іранці вже не дадуть (там уже йдуть розмови про "замирення" з Європою) - а "Герані" роблять "руки з жопи"..... Тому не відомо - КУДИ вони полетять! А у білорусів лише ДВА НПЗ!
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30.09.2024 13:50
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Хай перевіряють! Бо "Шахєдів" кацапам іранці вже не дадуть (там уже йдуть розмови про "замирення" з Європою) - а "Герані" роблять "руки з жопи"..... Тому не відомо - КУДИ вони полетять! А у білорусів лише ДВА НПЗ!
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30.09.2024 13:50 Відповісти
Ви так пишете, ніби хвилюєтесь за тих **************.
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30.09.2024 13:56 Відповісти
"Ти так пишеш" - що видно: слово "сарказм" тобі не відоме...........
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30.09.2024 14:00 Відповісти
Ми з Вами разом свині пасли?
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30.09.2024 14:02 Відповісти
Що не подобається? Напиши скаргу адміністратору - про "порушення" мною Правил форуму.....
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30.09.2024 15:34 Відповісти
Та порушень нема, просто трішки коробить від вашого "криворіжського етикету".
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01.10.2024 15:12 Відповісти
А мене "коробить" від кацапської манери - "викать" незнайомим людям... Звертання на "Ви" (в українській історичній манері) - ознака шаноби до близьких людей.. А як ти правильно зауважив - "Ми з тобою разом свиней не пасли"...
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01.10.2024 16:27 Відповісти
Тобто звертання, наприклад, у Львові до незнайомої пані чи пана на ви - це "кацапська манера" а в "історичній українській традиції" тикати? Це всього лиш у вашій рагульській традиції.
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01.10.2024 16:42 Відповісти
Дурний ти, як двері! Знайди в "Пошуковику" "Волинські грамоти" і почитай.. Це юридичні документи 18 століття! Зверни увагу на звертання та титулування..... А потім глянь у дзеркало......... Саме там і буде "дурний рагуль"!!!
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01.10.2024 16:50 Відповісти
Та куди ж мені до такої розумної гопоти, як ти.
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01.10.2024 16:58 Відповісти
Так іди до дурної! Там ти будеш виглядіть "найрозумнішим"! Я тебе до діалогу не запрошував!
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01.10.2024 17:03 Відповісти
Не бикуй,холодний..
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01.10.2024 17:22 Відповісти
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01.10.2024 17:39 Відповісти
Он - глянь нижче.. Знайшовся характерний представник "дурної гопоти" Нічого розумного по темі обговорення написать не здатен (з-за нестачі інтелекту) Тому бігає за мною і старається мені "на килимок при вхідних дверях насрать" (Прямо, як ти сьогодні...) От з ним і спілкуйся... Це - ТВІЙ рівень!
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01.10.2024 17:43 Відповісти
Гусаку ментяра не товарищ..
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01.10.2024 17:47 Відповісти
А хто проти? "Мєнти" таких, як ти, "гусаків", "общипують" ... А потім "їдять - без солі і хліба....." А ви тільки "гелгочете"...
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01.10.2024 17:59 Відповісти
Вусатий бульботарган понти ганяє, щоб про нього не забули. Гордон на своїх каналах постійно його тролить. Каже, молодець, збиває шахеди, з заходом у нього домовленості і з Україною постійно на зв'язку. Він працює проти ***** та т.і.
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30.09.2024 13:52 Відповісти
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30.09.2024 14:26 Відповісти
Шо бульбашний ************, і тебе вже кацапські дрони дістали? Це твій плешивий дружбан їх тобі на голову запускає так що «нравиться не нравиться, терпи моя красавица!».
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30.09.2024 15:06 Відповісти
 
 