Беларусь начала внезапную проверку боевой готовности армии на границе с Украиной
В пятницу, 21 июня, Беларусь начала внезапную проверку готовности воинских частей к выполнению задач по назначению. Для этого будут задействованы полигоны и районы вблизи границ Украины и Польши.
Об этом сообщает министерство обороны Беларуси, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что к проверке привлекут воинские части и подразделения оперативных командований, сил специальных операций, ракетных войск и артиллерии, ВВС и войск ПВО.
"На первом этапе будут отработаны вопросы оперативного занятия назначенных районов, подготовки их с инженерной точки зрения, организации охраны и обороны, заступа на боевое дежурство. В дальнейшем воинские части и подразделения должны выполнить учебно-боевые задачи", - говорится в сообщении.
Для проведения проверки будут задействованы полигоны и участки местности в Брестской и Гомельской областях, добавили в Минобороны Беларуси.
Ранее сообщалось, что Беларусь присоединилась ко второму этапу учений РФ по применению нестратегического ядерного оружия.
«В зв»язку з посиленням навчань Збройних Сил Білорусі поблизу кордонів України терміново розвернуть вздовж кордону України мережу підприємств по автоматичному виготовленню «чіпсів»
Забезпечить їх відповідним інвентарем для просмажування…»
Білоруси не хочуть воювать не тому, що так українців *******, чи не ******* кацапів Їм просто не хочеться буть "горілим м"ясом"! Саме це кричали "бунтарі" у березні під Михайло-Коцюбинським, коли колона білоруської БТГр зупинилася і не пішла далі Кацапи ж їм виділили маршрут руху по трасі, де перед тим бої були А техніку згорілу свою (з трупами всередині) - не поприбирали Ну, білоруси і побачили своє «майбутнє» І «очконули»!
- Где в армии служил?
- В Вицебскай брыгаде!
- Кем? Снайпер? Командир БМД?
- Да я толька плац падметал да картошку на кухне чистил!
- А что же ты делать будешь, кагда "бендеры" нападут?
- То, ша умею: начищу им картошки да плац падмяту!
- Гей саседи! Давайте мирицца!
- Przyjdź - porozmawiajmy! (Приходите - поговорим!)
- Сейчас! Только в ачередной раз насру вам на коврик пад дверью!
Неужто призываете к геноциду потейто-образных, уничтожению клубнепитеков и расжигание ненависти к топинамбуру?))