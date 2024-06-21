Беларусь начала внезапную проверку боевой готовности армии на границе с Украиной

В пятницу, 21 июня, Беларусь начала внезапную проверку готовности воинских частей к выполнению задач по назначению. Для этого будут задействованы полигоны и районы вблизи границ Украины и Польши.

Об этом сообщает министерство обороны Беларуси, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что к проверке привлекут воинские части и подразделения оперативных командований, сил специальных операций, ракетных войск и артиллерии, ВВС и войск ПВО.

"На первом этапе будут отработаны вопросы оперативного занятия назначенных районов, подготовки их с инженерной точки зрения, организации охраны и обороны, заступа на боевое дежурство. В дальнейшем воинские части и подразделения должны выполнить учебно-боевые задачи", - говорится в сообщении.

Для проведения проверки будут задействованы полигоны и участки местности в Брестской и Гомельской областях, добавили в Минобороны Беларуси.

Ранее сообщалось, что Беларусь присоединилась ко второму этапу учений РФ по применению нестратегического ядерного оружия.