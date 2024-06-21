РУС
Новости
3 017 17

Беларусь начала внезапную проверку боевой готовности армии на границе с Украиной

В пятницу, 21 июня, Беларусь начала внезапную проверку готовности воинских частей к выполнению задач по назначению. Для этого будут задействованы полигоны и районы вблизи границ Украины и Польши.

Об этом сообщает министерство обороны Беларуси, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что к проверке привлекут воинские части и подразделения оперативных командований, сил специальных операций, ракетных войск и артиллерии, ВВС и войск ПВО.

"На первом этапе будут отработаны вопросы оперативного занятия назначенных районов, подготовки их с инженерной точки зрения, организации охраны и обороны, заступа на боевое дежурство. В дальнейшем воинские части и подразделения должны выполнить учебно-боевые задачи", - говорится в сообщении.

Для проведения проверки будут задействованы полигоны и участки местности в Брестской и Гомельской областях, добавили в Минобороны Беларуси.

Ранее сообщалось, что Беларусь присоединилась ко второму этапу учений РФ по применению нестратегического ядерного оружия.

Беларусь (7971) граница (5327) Лукашенко Александр (3640)
+6
21.06.2024 11:19 Ответить
+3
Чищення мішка картоплі на час. Переможцям-чіпси.
21.06.2024 10:49 Ответить
+3
Беларуси больше нет. Теперь есть Белорашка. Очень жаль что у беларусов не хватило духа сбросить Лукашенко А сейчас рашисты уверены в себе как никогда. Беларусь легла под них и Грузия то же. Грузин то же развели концертиками.
21.06.2024 11:20 Ответить
Чищення мішка картоплі на час. Переможцям-чіпси.
21.06.2024 10:49 Ответить
Північна росія зашевелилась
21.06.2024 10:54 Ответить
Наказ по ЗСУ:

«В зв»язку з посиленням навчань Збройних Сил Білорусі поблизу кордонів України терміново розвернуть вздовж кордону України мережу підприємств по автоматичному виготовленню «чіпсів»

Забезпечить їх відповідним інвентарем для просмажування»

Білоруси не хочуть воювать не тому, що так українців *******, чи не ******* кацапів Їм просто не хочеться буть "горілим м"ясом"! Саме це кричали "бунтарі" у березні під Михайло-Коцюбинським, коли колона білоруської БТГр зупинилася і не пішла далі Кацапи ж їм виділили маршрут руху по трасі, де перед тим бої були А техніку згорілу свою (з трупами всередині) - не поприбирали Ну, білоруси і побачили своє «майбутнє» І «очконули»!

- Где в армии служил?
- В Вицебскай брыгаде!
- Кем? Снайпер? Командир БМД?
- Да я толька плац падметал да картошку на кухне чистил!
- А что же ты делать будешь, кагда "бендеры" нападут?
- То, ша умею: начищу им картошки да плац падмяту!

- Гей саседи! Давайте мирицца!
- Przyjdź - porozmawiajmy! (Приходите - поговорим!)
- Сейчас! Только в ачередной раз насру вам на коврик пад дверью!
21.06.2024 10:59 Ответить
бульбло обісралося вночі?
21.06.2024 11:01 Ответить
бульбофюрер знову "теребіт" свого вялого 😁
21.06.2024 11:04 Ответить
Ну іх нах -- нехаи тренуються на кішках
21.06.2024 11:04 Ответить
********** бульбосабаки...
21.06.2024 11:06 Ответить
21.06.2024 11:19 Ответить
Беларуси больше нет. Теперь есть Белорашка. Очень жаль что у беларусов не хватило духа сбросить Лукашенко А сейчас рашисты уверены в себе как никогда. Беларусь легла под них и Грузия то же. Грузин то же развели концертиками.
21.06.2024 11:20 Ответить
БССР официально
21.06.2024 21:09 Ответить
маленькі орки
21.06.2024 11:24 Ответить
Пюрер, тікай, хоча піздно
21.06.2024 11:24 Ответить
Колись ця сволота та нарветься на знищення!
21.06.2024 11:33 Ответить
от *********** не спокойный................................
21.06.2024 13:05 Ответить
21.06.2024 14:02 Ответить
Да Вы батенька расист)))
Неужто призываете к геноциду потейто-образных, уничтожению клубнепитеков и расжигание ненависти к топинамбуру?))
21.06.2024 21:07 Ответить
Подлый ватный почерк! Прутен тоже игрался в "учения" и в 2014 и в 2022
21.06.2024 21:06 Ответить
 
 