Нестандартных ситуаций на границе с Беларусью нет, - ГПСУ

Сейчас не фиксируется никаких нестандартных ситуаций на границе Украины с Беларусью, впрочем, это направление до сих пор остается угрожающим.

Об этом в эфире общенационального телемарафона "Единые новости" сказал спикер ГПСУ Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По границе с Беларусью, которая продолжает поддерживать Россию в этой войне, ситуация остается полностью контролируемой. Все составляющие Сил обороны Украины - и пограничники, и Вооруженные силы, и Национальная гвардия - контролируют всю протяженность границы с Беларусью. Мы не фиксируем каких-то нестандартных ситуаций, которые бы могли идти со стороны Беларуси", - сказал Демченко.

Он также отметил, что это направление, как и раньше, остается угрожающим, поэтому продолжается наращивание наших оборонительных возможностей по всей протяженности границы - от Волыни до Черниговской области.

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Ранее Демченко информировал, что перемещений техники и военных Беларуси у границы Украины не фиксируют.

Напомним, ранее сообщалось, что РФ и Беларусь готовятся к совместным военным учениям "Запад-2024".