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Новости
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РФ и Беларусь готовятся к совместным военным учениям "Запад-2024", - "Беларускі Гаюн"

РФ та Білорусь готуються до спільних військових навчань

Российские военные готовятся к проведению совместных стратегических военных учений с Беларусью "Запад-2024"

Об этом сообщил мониторинговый проект "Беларускі Гаюн", передает Цензор.НЕТ.

По их данным, в начале сентября в Минске с рабочим визитом находилась делегация военнослужащих ВС РФ.

"Одной из целей визита была подготовка к совместным стратегическим учениям Беларуси и России "Запад-2024". В частности, проводилась рекогносцировка (визуальное изучение) мест размещения войск на период проведения учений.

Последний раз "Запад" ("Запад-2021") проходили с 10 по 15 сентября 2021 г. Маневры проводились на 14 полигонах, расположенных в Беларуси и России. В учениях на территории РБ приняли участие 2500 военнослужащих ВС РФ", - говорится в сообщении.

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Автор: 

Беларусь (7891) россия (95569) военные учения (3457)


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Топ комментарии
+4
кацапам, нема чим курськ відбити, які, в сраку навчання?
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18.09.2024 17:28
+2
Перед рашиським вторгненням 24 лютого 2022 року теж були так звані російсько білоруські навчання ,це наші вороги чекати можна всього.
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18.09.2024 17:52
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Воєнни психоз - віина навчання
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18.09.2024 17:25 Ответить
🤣
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18.09.2024 17:25 Ответить
Бульбаші вже так довго вчаться, що ці навчання - вже мабуть на магістерську ступінь!
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18.09.2024 17:25 Ответить
кацапам, нема чим курськ відбити, які, в сраку навчання?
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18.09.2024 17:28 Ответить
От би наші їх дронами обробили...
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18.09.2024 17:34 Ответить
Навчання,
Як безкровно здатись НОТО

Ще й позики з них отримати...

І різних плюшок багато...

Білорусь просто фізично не може воювати...
І вже не може Лукаша утримувати...

Щось треба вибирати...
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18.09.2024 17:42 Ответить
А зі сторони Роісі хто навчатися буде? 😁
Навіть срочники всі у Курську.

Масовку з Лєнфільму нагонять.
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18.09.2024 17:46 Ответить
Перед рашиським вторгненням 24 лютого 2022 року теж були так звані російсько білоруські навчання ,це наші вороги чекати можна всього.
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18.09.2024 17:52 Ответить
Зараз купа fpv-дронів одразу полетить, бо в Києві їх виробляється кожен день сотні. Логістичне плече біля 100 км. Від переходу кордону до повного розгрому пройже не більше кількох годин.
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18.09.2024 18:37 Ответить
Ну ось і наступ майбутній. Це відповідь за курську область готується? Тіпа, щоб ми відтягнули підрозділи, які стояли на кордоні з бульбостаном, назад?
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18.09.2024 18:54 Ответить
На чому навчатимуться? На тєлєгах з картоплею?
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18.09.2024 19:06 Ответить
болото 2024, а не захід
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18.09.2024 19:46 Ответить
Русские будут учить белорусов правильно сдаваться в плен украинцам
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18.09.2024 20:00 Ответить
 
 