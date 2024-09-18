РФ и Беларусь готовятся к совместным военным учениям "Запад-2024", - "Беларускі Гаюн"
Российские военные готовятся к проведению совместных стратегических военных учений с Беларусью "Запад-2024"
Об этом сообщил мониторинговый проект "Беларускі Гаюн", передает Цензор.НЕТ.
По их данным, в начале сентября в Минске с рабочим визитом находилась делегация военнослужащих ВС РФ.
"Одной из целей визита была подготовка к совместным стратегическим учениям Беларуси и России "Запад-2024". В частности, проводилась рекогносцировка (визуальное изучение) мест размещения войск на период проведения учений.
Последний раз "Запад" ("Запад-2021") проходили с 10 по 15 сентября 2021 г. Маневры проводились на 14 полигонах, расположенных в Беларуси и России. В учениях на территории РБ приняли участие 2500 военнослужащих ВС РФ", - говорится в сообщении.
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