РФ та Білорусь готуються до спільних військових навчань "Захід-2024", - "Беларускі Гаюн"
Російські військові готуються до проведення спільних стратегічних військових навчань з Білоруссю "Захід-2024"
Про це повідомив моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн", передає Цензор.НЕТ.
За їхніми даними, на початку вересня у Мінську із робочим візитом перебувала делегація військовослужбовців ЗС РФ.
"Однією з цілей візиту була підготовка до спільних стратегічних навчань Білорусі та Росії "Захід-2024". Зокрема, проводилося рекогносцирування (візуальне вивчення) місць розміщення військ на період проведення навчань.
Востаннє "Захід" ("Захід-2021") проходили з 10 по 15 вересня 2021 р. Маневри проводилися на 14 полігонах, розташованих у Білорусі та Росії. У навчаннях на території РБ взяли участь 2500 військовослужбовців ЗС РФ", - йдеться в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Як безкровно здатись НОТО
Ще й позики з них отримати...
І різних плюшок багато...
Білорусь просто фізично не може воювати...
І вже не може Лукаша утримувати...
Щось треба вибирати...
Навіть срочники всі у Курську.
Масовку з Лєнфільму нагонять.