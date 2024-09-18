РФ та Білорусь готуються до спільних військових навчань "Захід-2024", - "Беларускі Гаюн"

Російські військові готуються до проведення спільних стратегічних військових навчань з Білоруссю "Захід-2024"

Про це повідомив моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн", передає Цензор.НЕТ.

За їхніми даними, на початку вересня у Мінську із робочим візитом перебувала делегація військовослужбовців ЗС РФ.

"Однією з цілей візиту була підготовка до спільних стратегічних навчань Білорусі та Росії "Захід-2024". Зокрема, проводилося рекогносцирування (візуальне вивчення) місць розміщення військ на період проведення навчань.

Востаннє "Захід" ("Захід-2021") проходили з 10 по 15 вересня 2021 р. Маневри проводилися на 14 полігонах, розташованих у Білорусі та Росії. У навчаннях на території РБ взяли участь 2500 військовослужбовців ЗС РФ", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Поки що тільки Білорусь відзначилася збиттям російських "шахедів", - Зеленський