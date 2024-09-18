УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10034 відвідувача онлайн
Новини
2 020 13
Білорусь (7833) росія (63552) військові навчання (2758)

РФ та Білорусь готуються до спільних військових навчань "Захід-2024", - "Беларускі Гаюн"

РФ та Білорусь готуються до спільних військових навчань

Російські військові готуються до проведення спільних стратегічних військових навчань з Білоруссю "Захід-2024"

Про це повідомив моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн", передає Цензор.НЕТ.

За їхніми даними, на початку вересня у Мінську із робочим візитом перебувала делегація військовослужбовців ЗС РФ.

"Однією з цілей візиту була підготовка до спільних стратегічних навчань Білорусі та Росії "Захід-2024". Зокрема, проводилося рекогносцирування (візуальне вивчення) місць розміщення військ на період проведення навчань.

Востаннє "Захід" ("Захід-2021") проходили з 10 по 15 вересня 2021 р. Маневри проводилися на 14 полігонах, розташованих у Білорусі та Росії. У навчаннях на території РБ взяли участь 2500 військовослужбовців ЗС РФ", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Поки що тільки Білорусь відзначилася збиттям російських "шахедів", - Зеленський

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+4
кацапам, нема чим курськ відбити, які, в сраку навчання?
показати весь коментар
18.09.2024 17:28
+2
Перед рашиським вторгненням 24 лютого 2022 року теж були так звані російсько білоруські навчання ,це наші вороги чекати можна всього.
показати весь коментар
18.09.2024 17:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Воєнни психоз - віина навчання
показати весь коментар
18.09.2024 17:25 Відповісти
🤣
показати весь коментар
18.09.2024 17:25 Відповісти
Бульбаші вже так довго вчаться, що ці навчання - вже мабуть на магістерську ступінь!
показати весь коментар
18.09.2024 17:25 Відповісти
кацапам, нема чим курськ відбити, які, в сраку навчання?
показати весь коментар
18.09.2024 17:28 Відповісти
От би наші їх дронами обробили...
показати весь коментар
18.09.2024 17:34 Відповісти
Навчання,
Як безкровно здатись НОТО

Ще й позики з них отримати...

І різних плюшок багато...

Білорусь просто фізично не може воювати...
І вже не може Лукаша утримувати...

Щось треба вибирати...
показати весь коментар
18.09.2024 17:42 Відповісти
А зі сторони Роісі хто навчатися буде? 😁
Навіть срочники всі у Курську.

Масовку з Лєнфільму нагонять.
показати весь коментар
18.09.2024 17:46 Відповісти
Перед рашиським вторгненням 24 лютого 2022 року теж були так звані російсько білоруські навчання ,це наші вороги чекати можна всього.
показати весь коментар
18.09.2024 17:52 Відповісти
Зараз купа fpv-дронів одразу полетить, бо в Києві їх виробляється кожен день сотні. Логістичне плече біля 100 км. Від переходу кордону до повного розгрому пройже не більше кількох годин.
показати весь коментар
18.09.2024 18:37 Відповісти
Ну ось і наступ майбутній. Це відповідь за курську область готується? Тіпа, щоб ми відтягнули підрозділи, які стояли на кордоні з бульбостаном, назад?
показати весь коментар
18.09.2024 18:54 Відповісти
На чому навчатимуться? На тєлєгах з картоплею?
показати весь коментар
18.09.2024 19:06 Відповісти
болото 2024, а не захід
показати весь коментар
18.09.2024 19:46 Відповісти
Русские будут учить белорусов правильно сдаваться в плен украинцам
показати весь коментар
18.09.2024 20:00 Відповісти
 
 