Поки що тільки Білорусь відзначилася збиттям російських "шахедів", - Зеленський
Президент Володимир Зеленський дорікнув партнерам України за відмову від збиття російських ракет та дронів, що атакують Україну.
Про це він заявив під час звернення до учасників ХХ щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії, передає Цензор.НЕТ.
"Якщо союзники разом збивають ракети та дрони в небі Близького Сходу, то чому досі немає аналогічного рішення про спільне збиття російських ракет, іранських "шахедів" в небі України?" - наголосив Зеленський, додавши, що це не робиться навіть тоді, коли ракети та дрони прямують буквально на територію сусідів України.
За словами президента, коли це питання підіймають на зустрічах із партнерами, то ті намагаються його просто заговорити.
"Бояться навіть сказати: "Ми працюємо над цим". Навіть цих слів бояться. Поки що лише Білорусь відзначилася збиттям російських "шахедів". Я не думав, що в такому форматі це буде. Це принизливо для сильного, демократичного світу", - додав Зеленський.
5 вересня 2024 року повідомлялось, що у білоруському місті Гомель пролунали вибухи. ППО збивала російські "шахеди".
Будь ласка, зачекайте...
На Близькому Сході ***** не нападьот!
****** ротом....
ну їди поцілyй зоотехніка...
копійку за 20 доллярів продасть і не по красніє...
А ти, нєлох херпідушевич, можеш похвалитися таким самим договором України з сусідами, який є у тієї країни Близького Сходу (зі своїми союзниками), в небі якої союзники збивали ракети?
До речі! А чому не працюють ті офігітельні "безпекові угоди" яких ти понапідписував? Чи "ета другоє"?
Це недолуге створіння та його "5-6 менеджерів" роблять все для руйнації країни з середини, а у світі вибудовують політику так, щоб коли в Україні все посиплеться (економіка, державне управління і т.п.), то звинуватити в цьому Захід загалом і США конкретно (не давали, затримували і т.д.). А про те, що дєрьмаківська шобла робила і робить усе для того, щоб посваритися з країнами, які нам допомагають - не буде сказано а ні слова!
все до цього йде...
А теперь давайте подумаем, почему над Тель-авивом сбивают, а над Львовом нет..
Прикиньте наскільки европейці та їх армія куколди, що навіть дрони не збивають, які до них летять.
Таких, на місці русаків, гріх не штурманути повномасштабкою.
Зараз вони бьють граніт, далі піде пісочок, біженцям доведеться на плотах в Америку уйобувати.
Нехай беруть приклад з Турції, літак залетів - літак приземлився.".
погіб бе біля мавзолею 4 рази...
бо бубік же не тряпка і не лох...