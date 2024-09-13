Поки що тільки Білорусь відзначилася збиттям російських "шахедів", - Зеленський

Президент Володимир Зеленський дорікнув партнерам України за відмову від збиття російських ракет та дронів, що атакують Україну.

Про це він заявив під час звернення до учасників ХХ щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо союзники разом збивають ракети та дрони в небі Близького Сходу, то чому досі немає аналогічного рішення про спільне збиття російських ракет, іранських "шахедів" в небі України?" - наголосив Зеленський, додавши, що це не робиться навіть тоді, коли ракети та дрони прямують буквально на територію сусідів України.

За словами президента, коли це питання підіймають на зустрічах із партнерами, то ті намагаються його просто заговорити.

"Бояться навіть сказати: "Ми працюємо над цим". Навіть цих слів бояться. Поки що лише Білорусь відзначилася збиттям російських "шахедів". Я не думав, що в такому форматі це буде. Це принизливо для сильного, демократичного світу", - додав Зеленський.

5 вересня 2024 року повідомлялось, що у білоруському місті Гомель пролунали вибухи. ППО збивала російські "шахеди".

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