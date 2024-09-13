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Білорусь (7834) Зеленський (22411)

Поки що тільки Білорусь відзначилася збиттям російських "шахедів", - Зеленський

Зеленський дорікнув партнерам, що ті не хочуть збивати ракети над Україною

Президент Володимир Зеленський дорікнув партнерам України за відмову від збиття російських ракет та дронів, що атакують Україну.

Про це він заявив під час звернення до учасників ХХ щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо союзники разом збивають ракети та дрони в небі Близького Сходу, то чому досі немає аналогічного рішення про спільне збиття російських ракет, іранських "шахедів" в небі України?" - наголосив Зеленський, додавши, що це не робиться навіть тоді, коли ракети та дрони прямують буквально на територію сусідів України.

За словами президента, коли це питання підіймають на зустрічах із партнерами, то ті намагаються його просто заговорити.

"Бояться навіть сказати: "Ми працюємо над цим". Навіть цих слів бояться. Поки що лише Білорусь відзначилася збиттям російських "шахедів". Я не думав, що в такому форматі це буде. Це принизливо для сильного, демократичного світу", - додав Зеленський.

5 вересня 2024 року повідомлялось, що у білоруському місті Гомель пролунали вибухи. ППО збивала російські "шахеди".

Читайте: Україна потребує достатньої далекобійності, щоб примусити РФ шукати мир, - Зеленський

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Топ коментарі
+6
бубік а джавеліни і атакамси теж тобі білорусь - підвезла?
****** ротом....
ну їди поцілyй зоотехніка...
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13.09.2024 16:01
+5
Знову бульбофюреру підлизує. Невже знову потрібен бітум для нового крадівництва!
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13.09.2024 16:07
+4
А як зеля відзначився ''сайдьомся па срєдінє'', ''убєрі аружіє'', я прєзідєнт, а нє лох'' відведення військ, заборона стріляти у відповідь. Чи і тут ''папєрєднікі'' тобі винні?
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13.09.2024 16:01
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опа,гумор 95 подвезли
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13.09.2024 15:52 Відповісти
Так це правда.
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13.09.2024 15:57 Відповісти
Ну так це ж професійне. Це те, що він добре вміє робити. Троллінг.
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13.09.2024 16:03 Відповісти
Слушайте, а этот Зе-кий вообще кто? Он сказал, отметил, упрекнул, выступил... Артист разговорного жанра!!!
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13.09.2024 17:55 Відповісти
А Татаров?
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13.09.2024 15:58 Відповісти
"Якщо союзники разом збивають ракети та дрони в небі Близького Сходу, то чому досі немає аналогічного рішення про спільне збиття російських ракет, іранських "шахедів" в небі України?"

На Близькому Сході ***** не нападьот!
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13.09.2024 15:58 Відповісти
бубік а джавеліни і атакамси теж тобі білорусь - підвезла?
****** ротом....
ну їди поцілyй зоотехніка...
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13.09.2024 16:01 Відповісти
А як зеля відзначився ''сайдьомся па срєдінє'', ''убєрі аружіє'', я прєзідєнт, а нє лох'' відведення військ, заборона стріляти у відповідь. Чи і тут ''папєрєднікі'' тобі винні?
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13.09.2024 16:01 Відповісти
Якщо повірити, що Таракань ризикнув збивати, а не "Операція відмазка".
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13.09.2024 16:02 Відповісти
він таки вимогне з усіх і все - ну настоящій українець!
копійку за 20 доллярів продасть і не по красніє...
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13.09.2024 16:06 Відповісти
та взагалі то він правий
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13.09.2024 17:19 Відповісти
75ть таки взагалі..
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13.09.2024 17:21 Відповісти
Зеленский! Как бы так сделать, чтобы тебя не видно было и не слышно? Надоел ты всем до безобразия!
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13.09.2024 16:06 Відповісти
Знову бульбофюреру підлизує. Невже знову потрібен бітум для нового крадівництва!
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13.09.2024 16:07 Відповісти
цей мальчик спорчений
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13.09.2024 16:12 Відповісти
Сахар сладкий. Моча тёплая. Выступал зеленский.
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13.09.2024 16:14 Відповісти
Він то збивав але сказав що то ти шахеди пускав на нього
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13.09.2024 16:24 Відповісти
"Якщо союзники разом збивають ракети та дрони в небі Близького Сходу, то чому досі немає аналогічного рішення про спільне збиття російських ракет, іранських "шахедів" в небі України?" Джерело:

А ти, нєлох херпідушевич, можеш похвалитися таким самим договором України з сусідами, який є у тієї країни Близького Сходу (зі своїми союзниками), в небі якої союзники збивали ракети?
До речі! А чому не працюють ті офігітельні "безпекові угоди" яких ти понапідписував? Чи "ета другоє"?

Це недолуге створіння та його "5-6 менеджерів" роблять все для руйнації країни з середини, а у світі вибудовують політику так, щоб коли в Україні все посиплеться (економіка, державне управління і т.п.), то звинуватити в цьому Захід загалом і США конкретно (не давали, затримували і т.д.). А про те, що дєрьмаківська шобла робила і робить усе для того, щоб посваритися з країнами, які нам допомагають - не буде сказано а ні слова!
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13.09.2024 16:25 Відповісти
пристыдить это не ссорить
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13.09.2024 16:38 Відповісти
мамусіки наші рідненьки, кохані аж на зустрічь - повбирайте там в схронах...
все до цього йде...
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13.09.2024 16:40 Відповісти
У Украины было 30 лет, что б найти себе таких союзников, при которых казластан боялся бы даже пикнуть в сторону Киева. Но первые 20 она потратила на совместные с срусней военные учения и парады, а последние пять на встречу посередине, разминирование Чонгара, отмену финансирования ракетных программ и отправку рестораторов послами во всякие третьеразрядные страны типа США.
А теперь давайте подумаем, почему над Тель-авивом сбивают, а над Львовом нет..
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13.09.2024 16:49 Відповісти
А що заважає США і Європі зараз збивати ракети і шахеди на території України що конкретно?
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13.09.2024 23:21 Відповісти
серливіть конкретно. про що він і сказав. і всі це знають.
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14.09.2024 02:40 Відповісти
@ "https://t.me/stanislav_osman Говорять Снайпер ✙

Прикиньте наскільки европейці та їх армія куколди, що навіть дрони не збивають, які до них летять.
Таких, на місці русаків, гріх не штурманути повномасштабкою.
Зараз вони бьють граніт, далі піде пісочок, біженцям доведеться на плотах в Америку уйобувати.
Нехай беруть приклад з Турції, літак залетів - літак приземлився.".
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13.09.2024 16:55 Відповісти
мама ріма мене комарік вкусив, але Крим би я не здав!
погіб бе біля мавзолею 4 рази...
бо бубік же не тряпка і не лох...
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13.09.2024 17:06 Відповісти
дроны пид@рашки уже в Латвии.-НАТА да не будем эскалировать!
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13.09.2024 17:06 Відповісти
Був би нормальний президент, він би відкрито не дорікав союзникам
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13.09.2024 17:50 Відповісти
А як треба з союзниками які є імпотентами і боягузами а?
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13.09.2024 23:22 Відповісти
що він не так сказав? що вони серливе г*но? так вони і самі це знають.
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14.09.2024 02:41 Відповісти
Тому що Білорусь не боїться розширення війни, а НАТО хвилює тільки одне,щоб війна не вийшла за межі України
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13.09.2024 18:01 Відповісти
 
 