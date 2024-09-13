Пока только Беларусь отличилась сбиванием российских "шахедов", - Зеленский
Президент Владимир Зеленский упрекнул партнеров Украины за отказ от сбивания российских ракет и дронов, атакующих Украину.
Об этом он заявил во время обращения к участникам ХХ ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии, передает Цензор.НЕТ.
"Если союзники вместе сбивают ракеты и дроны в небе Ближнего Востока, то почему до сих пор нет аналогичного решения о совместном сбивании российских ракет, иранских "шахедов" в небе Украины?" - подчеркнул Зеленский, добавив, что это не делается даже тогда, когда ракеты и дроны направляются буквально на территорию соседей Украины.
По словам президента, когда этот вопрос поднимают на встречах с партнерами, то те пытаются его просто заговорить.
"Боятся даже сказать: "Мы работаем над этим". Даже этих слов боятся. Пока только Беларусь отличилась сбиванием российских "шахедов". Я не думал, что в таком формате это будет. Это унизительно для сильного, демократического мира", - добавил Зеленский.
5 сентября 2024 года сообщалось, что в белорусском городе Гомель прогремели взрывы. ПВО сбивала российские "шахеды".
Пожалуйста, подождите...
На Близькому Сході ***** не нападьот!
****** ротом....
ну їди поцілyй зоотехніка...
копійку за 20 доллярів продасть і не по красніє...
А ти, нєлох херпідушевич, можеш похвалитися таким самим договором України з сусідами, який є у тієї країни Близького Сходу (зі своїми союзниками), в небі якої союзники збивали ракети?
До речі! А чому не працюють ті офігітельні "безпекові угоди" яких ти понапідписував? Чи "ета другоє"?
Це недолуге створіння та його "5-6 менеджерів" роблять все для руйнації країни з середини, а у світі вибудовують політику так, щоб коли в Україні все посиплеться (економіка, державне управління і т.п.), то звинуватити в цьому Захід загалом і США конкретно (не давали, затримували і т.д.). А про те, що дєрьмаківська шобла робила і робить усе для того, щоб посваритися з країнами, які нам допомагають - не буде сказано а ні слова!
все до цього йде...
А теперь давайте подумаем, почему над Тель-авивом сбивают, а над Львовом нет..
Прикиньте наскільки европейці та їх армія куколди, що навіть дрони не збивають, які до них летять.
Таких, на місці русаків, гріх не штурманути повномасштабкою.
Зараз вони бьють граніт, далі піде пісочок, біженцям доведеться на плотах в Америку уйобувати.
Нехай беруть приклад з Турції, літак залетів - літак приземлився.".
погіб бе біля мавзолею 4 рази...
бо бубік же не тряпка і не лох...