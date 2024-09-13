Пока только Беларусь отличилась сбиванием российских "шахедов", - Зеленский

Президент Владимир Зеленский упрекнул партнеров Украины за отказ от сбивания российских ракет и дронов, атакующих Украину.

Об этом он заявил во время обращения к участникам ХХ ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии, передает Цензор.НЕТ.

"Если союзники вместе сбивают ракеты и дроны в небе Ближнего Востока, то почему до сих пор нет аналогичного решения о совместном сбивании российских ракет, иранских "шахедов" в небе Украины?" - подчеркнул Зеленский, добавив, что это не делается даже тогда, когда ракеты и дроны направляются буквально на территорию соседей Украины.

По словам президента, когда этот вопрос поднимают на встречах с партнерами, то те пытаются его просто заговорить.

"Боятся даже сказать: "Мы работаем над этим". Даже этих слов боятся. Пока только Беларусь отличилась сбиванием российских "шахедов". Я не думал, что в таком формате это будет. Это унизительно для сильного, демократического мира", - добавил Зеленский.

5 сентября 2024 года сообщалось, что в белорусском городе Гомель прогремели взрывы. ПВО сбивала российские "шахеды".

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