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Беларусь (7765) Зеленский (19024)

Пока только Беларусь отличилась сбиванием российских "шахедов", - Зеленский

Зеленський дорікнув партнерам, що ті не хочуть збивати ракети над Україною

Президент Владимир Зеленский упрекнул партнеров Украины за отказ от сбивания российских ракет и дронов, атакующих Украину.

Об этом он заявил во время обращения к участникам ХХ ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии, передает Цензор.НЕТ.

"Если союзники вместе сбивают ракеты и дроны в небе Ближнего Востока, то почему до сих пор нет аналогичного решения о совместном сбивании российских ракет, иранских "шахедов" в небе Украины?" - подчеркнул Зеленский, добавив, что это не делается даже тогда, когда ракеты и дроны направляются буквально на территорию соседей Украины.

По словам президента, когда этот вопрос поднимают на встречах с партнерами, то те пытаются его просто заговорить.

"Боятся даже сказать: "Мы работаем над этим". Даже этих слов боятся. Пока только Беларусь отличилась сбиванием российских "шахедов". Я не думал, что в таком формате это будет. Это унизительно для сильного, демократического мира", - добавил Зеленский.

5 сентября 2024 года сообщалось, что в белорусском городе Гомель прогремели взрывы. ПВО сбивала российские "шахеды".

Читайте также: Украина нуждается в достаточной дальнобойности, чтобы заставить РФ искать мира, - Зеленский
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Топ комментарии
+6
бубік а джавеліни і атакамси теж тобі білорусь - підвезла?
****** ротом....
ну їди поцілyй зоотехніка...
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13.09.2024 16:01
+5
Знову бульбофюреру підлизує. Невже знову потрібен бітум для нового крадівництва!
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13.09.2024 16:07
+4
А як зеля відзначився ''сайдьомся па срєдінє'', ''убєрі аружіє'', я прєзідєнт, а нє лох'' відведення військ, заборона стріляти у відповідь. Чи і тут ''папєрєднікі'' тобі винні?
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13.09.2024 16:01
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опа,гумор 95 подвезли
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13.09.2024 15:52 Ответить
Так це правда.
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13.09.2024 15:57 Ответить
Ну так це ж професійне. Це те, що він добре вміє робити. Троллінг.
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13.09.2024 16:03 Ответить
Слушайте, а этот Зе-кий вообще кто? Он сказал, отметил, упрекнул, выступил... Артист разговорного жанра!!!
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13.09.2024 17:55 Ответить
А Татаров?
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13.09.2024 15:58 Ответить
"Якщо союзники разом збивають ракети та дрони в небі Близького Сходу, то чому досі немає аналогічного рішення про спільне збиття російських ракет, іранських "шахедів" в небі України?"

На Близькому Сході ***** не нападьот!
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13.09.2024 15:58 Ответить
бубік а джавеліни і атакамси теж тобі білорусь - підвезла?
****** ротом....
ну їди поцілyй зоотехніка...
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13.09.2024 16:01 Ответить
А як зеля відзначився ''сайдьомся па срєдінє'', ''убєрі аружіє'', я прєзідєнт, а нє лох'' відведення військ, заборона стріляти у відповідь. Чи і тут ''папєрєднікі'' тобі винні?
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13.09.2024 16:01 Ответить
Якщо повірити, що Таракань ризикнув збивати, а не "Операція відмазка".
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13.09.2024 16:02 Ответить
він таки вимогне з усіх і все - ну настоящій українець!
копійку за 20 доллярів продасть і не по красніє...
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13.09.2024 16:06 Ответить
та взагалі то він правий
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13.09.2024 17:19 Ответить
75ть таки взагалі..
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13.09.2024 17:21 Ответить
Зеленский! Как бы так сделать, чтобы тебя не видно было и не слышно? Надоел ты всем до безобразия!
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13.09.2024 16:06 Ответить
Знову бульбофюреру підлизує. Невже знову потрібен бітум для нового крадівництва!
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13.09.2024 16:07 Ответить
цей мальчик спорчений
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13.09.2024 16:12 Ответить
Сахар сладкий. Моча тёплая. Выступал зеленский.
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13.09.2024 16:14 Ответить
Він то збивав але сказав що то ти шахеди пускав на нього
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13.09.2024 16:24 Ответить
"Якщо союзники разом збивають ракети та дрони в небі Близького Сходу, то чому досі немає аналогічного рішення про спільне збиття російських ракет, іранських "шахедів" в небі України?" Джерело:

А ти, нєлох херпідушевич, можеш похвалитися таким самим договором України з сусідами, який є у тієї країни Близького Сходу (зі своїми союзниками), в небі якої союзники збивали ракети?
До речі! А чому не працюють ті офігітельні "безпекові угоди" яких ти понапідписував? Чи "ета другоє"?

Це недолуге створіння та його "5-6 менеджерів" роблять все для руйнації країни з середини, а у світі вибудовують політику так, щоб коли в Україні все посиплеться (економіка, державне управління і т.п.), то звинуватити в цьому Захід загалом і США конкретно (не давали, затримували і т.д.). А про те, що дєрьмаківська шобла робила і робить усе для того, щоб посваритися з країнами, які нам допомагають - не буде сказано а ні слова!
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13.09.2024 16:25 Ответить
пристыдить это не ссорить
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13.09.2024 16:38 Ответить
мамусіки наші рідненьки, кохані аж на зустрічь - повбирайте там в схронах...
все до цього йде...
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13.09.2024 16:40 Ответить
У Украины было 30 лет, что б найти себе таких союзников, при которых казластан боялся бы даже пикнуть в сторону Киева. Но первые 20 она потратила на совместные с срусней военные учения и парады, а последние пять на встречу посередине, разминирование Чонгара, отмену финансирования ракетных программ и отправку рестораторов послами во всякие третьеразрядные страны типа США.
А теперь давайте подумаем, почему над Тель-авивом сбивают, а над Львовом нет..
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13.09.2024 16:49 Ответить
А що заважає США і Європі зараз збивати ракети і шахеди на території України що конкретно?
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13.09.2024 23:21 Ответить
серливіть конкретно. про що він і сказав. і всі це знають.
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14.09.2024 02:40 Ответить
@ "https://t.me/stanislav_osman Говорять Снайпер ✙

Прикиньте наскільки европейці та їх армія куколди, що навіть дрони не збивають, які до них летять.
Таких, на місці русаків, гріх не штурманути повномасштабкою.
Зараз вони бьють граніт, далі піде пісочок, біженцям доведеться на плотах в Америку уйобувати.
Нехай беруть приклад з Турції, літак залетів - літак приземлився.".
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13.09.2024 16:55 Ответить
мама ріма мене комарік вкусив, але Крим би я не здав!
погіб бе біля мавзолею 4 рази...
бо бубік же не тряпка і не лох...
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13.09.2024 17:06 Ответить
дроны пид@рашки уже в Латвии.-НАТА да не будем эскалировать!
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13.09.2024 17:06 Ответить
Був би нормальний президент, він би відкрито не дорікав союзникам
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13.09.2024 17:50 Ответить
А як треба з союзниками які є імпотентами і боягузами а?
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13.09.2024 23:22 Ответить
що він не так сказав? що вони серливе г*но? так вони і самі це знають.
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14.09.2024 02:41 Ответить
Тому що Білорусь не боїться розширення війни, а НАТО хвилює тільки одне,щоб війна не вийшла за межі України
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13.09.2024 18:01 Ответить
 
 