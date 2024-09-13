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Зеленский (19024) оружие (10028)

Украина нуждается в достаточной дальнобойности, чтобы заставить РФ искать мира, - Зеленский

Зеленський про необхідність дозволу на удари по РФ

Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина нуждается в разрешении на удары дальнобойным оружием по военным объектам на территории РФ.

Об этом глава государства заявил во время обращения к участникам ХХ ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии, передает Цензор.НЕТ.

Президент подчеркнул важность для Украины получить системы Patriot.

"Которых достаточно в мире и которых мы давно ожидаем от наших партнеров. Когда говоришь на встречах, важных, закрытых, с партнерами, что нам нужна ПВО, то очень трудно каждый раз слышать в ответ: "Мы работаем над этим". Российские ракеты и предоставленные Ираном "шахеды" в это время, к сожалению, тоже работают, но - в нашем небе и против наших людей. Путину не нужны никакие разрешения, согласования на дальнобойность", - подчеркнул Зеленский.

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"Каждый, кто просто видит на карте, откуда Россия ежедневно наносит удары, где Россия готовит силы, где Россия держит резервы, где она располагает военные объекты и какую использует логистику. Каждый, кто все это видит, очевидно, понимает, для чего Украине дальнобойность", - сказал президент, добавив, что об этом подробно говорили с главой МИД Великобритании Лемми и госсекретарем США Блинкеном.

Зеленский надеется, что после разговора с ними уже не может быть ни одного незакрытого вопроса о том, почему Украина нуждается в достаточной дальнобойности.

"Хочу подчеркнуть еще раз - достаточной. Достаточной не для того, чтобы просто сказать, что решение есть. Дальнобойности достаточной, чтобы изменить ход войны и заставить Россию искать мира. Мы очень надеемся на наших партнеров. Надеемся на результат", - подытожил президент.

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Топ комментарии
+6
Далекобійні ракети потрібні? Так пошукай іх дурбецало під асфальтом! Ти ж іх туди усі закатав перед війною більш ніж на 40 мільярдів $!!!! Або пошукай в черговий раз мир в очах або в дупі у путіна - це ж так звично для тебе!
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13.09.2024 16:15
+5
"Знайти мир в очах путіна" це вже щось знайоме. Якийсь Лох, любітєль рускава міра, щось подібне скрипів.
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13.09.2024 16:04
+2
Чому замість «вивести війська русні з України», Зєля вживає розмите поняття «мир»?
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13.09.2024 15:50
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Поки Захід не дає ракет і добро на удар - вдарим по кацапам вітчизняним
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13.09.2024 15:48 Ответить
асфальтом! Пля, він же теж кацапський через Бульбофюрера куплений! Так от чому він не с тріляє!
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13.09.2024 15:59 Ответить
Чому замість «вивести війська русні з України», Зєля вживає розмите поняття «мир»?
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13.09.2024 15:50 Ответить
Ну да, потужно зняли ЗАЛУЖНОГО, тепер потужно просираємся до києва ?
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13.09.2024 16:03 Ответить
Та, ну нафіг. Ще ж недавно Україна потребувала великого асфальтівництва, мільяр лісництва і смартфонів кожній пенсіонерці. Не розумію, що змінилося? Невже асфальт погано стріляє?
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13.09.2024 15:58 Ответить
Відкопуй з під асфальту свої далекобійні ракети! Для чого ти їх туди заховав? Чи і тут тобі хтось винен?!
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13.09.2024 15:58 Ответить
"Знайти мир в очах путіна" це вже щось знайоме. Якийсь Лох, любітєль рускава міра, щось подібне скрипів.
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13.09.2024 16:04 Ответить
Далекобійні ракети потрібні? Так пошукай іх дурбецало під асфальтом! Ти ж іх туди усі закатав перед війною більш ніж на 40 мільярдів $!!!! Або пошукай в черговий раз мир в очах або в дупі у путіна - це ж так звично для тебе!
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13.09.2024 16:15 Ответить
Ага, потребує. А де українські ракети ???!!!!
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13.09.2024 17:33 Ответить
Закатав ти цю далекобійність в асфальт та інші шахрайські схеми!
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13.09.2024 18:09 Ответить
 
 