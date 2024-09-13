Украина нуждается в достаточной дальнобойности, чтобы заставить РФ искать мира, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина нуждается в разрешении на удары дальнобойным оружием по военным объектам на территории РФ.

Об этом глава государства заявил во время обращения к участникам ХХ ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии, передает Цензор.НЕТ.

Президент подчеркнул важность для Украины получить системы Patriot.

"Которых достаточно в мире и которых мы давно ожидаем от наших партнеров. Когда говоришь на встречах, важных, закрытых, с партнерами, что нам нужна ПВО, то очень трудно каждый раз слышать в ответ: "Мы работаем над этим". Российские ракеты и предоставленные Ираном "шахеды" в это время, к сожалению, тоже работают, но - в нашем небе и против наших людей. Путину не нужны никакие разрешения, согласования на дальнобойность", - подчеркнул Зеленский.

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"Каждый, кто просто видит на карте, откуда Россия ежедневно наносит удары, где Россия готовит силы, где Россия держит резервы, где она располагает военные объекты и какую использует логистику. Каждый, кто все это видит, очевидно, понимает, для чего Украине дальнобойность", - сказал президент, добавив, что об этом подробно говорили с главой МИД Великобритании Лемми и госсекретарем США Блинкеном.

Зеленский надеется, что после разговора с ними уже не может быть ни одного незакрытого вопроса о том, почему Украина нуждается в достаточной дальнобойности.

"Хочу подчеркнуть еще раз - достаточной. Достаточной не для того, чтобы просто сказать, что решение есть. Дальнобойности достаточной, чтобы изменить ход войны и заставить Россию искать мира. Мы очень надеемся на наших партнеров. Надеемся на результат", - подытожил президент.

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