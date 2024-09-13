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Україна потребує достатньої далекобійності, щоб примусити РФ шукати мир, - Зеленський

Зеленський про необхідність дозволу на удари по РФ

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна потребує дозволу на удари далекобійною зброєю по військових об'єктах на території РФ.

Про це глава держави заявив під час звернення до учасників ХХ щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії, передає Цензор.НЕТ.

Президент наголосив на важливості для України отримати системи Patriot.

"Яких достатньо у світі та яких ми давно очікуємо від наших партнерів. Коли говориш на зустрічах, важливих, закритих за партнерами, що нам потрібна ППО, то дуже важко щоразу чути у відповідь: "Ми працюємо над цим". Російські ракети та надані Іраном шахеди у цей час, на жаль, також працюють, але в нашому небі і проти наших людей. Путіну не потрібні жодні дозволи, погодження на далекобійність", - наголосив Зеленський.

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"Кожен, хто просто бачить на мапі, звідки Росія щоденно завдає ударів, де Росія готує сили, де Росія тримає резерви, де вона розташовує військові об'єкти та яку використовує логістику. Кожен, хто все це бачить, очевидно розуміє, для чого Україні далекобійність", - сказав президент, додавши, що про це детально говорили із главою МЗС Великої Британії Леммі та держсекретарем США Блінкеном. 

Зеленський сподівається, що після розмови із ними вже не може бути жодного незакритого питання про те, чому Україна потребує достатньої далекобійності. 

"Хочу підкреслити ще раз - достатньої. Достатньої не для того, щоб просто сказати, що рішення є. Далекобійності достатньої, щоб змінити хід війни і змусити Росію шукати миру. Ми дуже сподіваємось на наших партнерів. Сподіваємось на результат", - підсумував президент.

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Топ коментарі
+6
Далекобійні ракети потрібні? Так пошукай іх дурбецало під асфальтом! Ти ж іх туди усі закатав перед війною більш ніж на 40 мільярдів $!!!! Або пошукай в черговий раз мир в очах або в дупі у путіна - це ж так звично для тебе!
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13.09.2024 16:15
+5
"Знайти мир в очах путіна" це вже щось знайоме. Якийсь Лох, любітєль рускава міра, щось подібне скрипів.
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13.09.2024 16:04
+2
Чому замість «вивести війська русні з України», Зєля вживає розмите поняття «мир»?
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13.09.2024 15:50
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Поки Захід не дає ракет і добро на удар - вдарим по кацапам вітчизняним
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13.09.2024 15:48 Відповісти
асфальтом! Пля, він же теж кацапський через Бульбофюрера куплений! Так от чому він не с тріляє!
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13.09.2024 15:59 Відповісти
Чому замість «вивести війська русні з України», Зєля вживає розмите поняття «мир»?
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13.09.2024 15:50 Відповісти
Ну да, потужно зняли ЗАЛУЖНОГО, тепер потужно просираємся до києва ?
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13.09.2024 16:03 Відповісти
Та, ну нафіг. Ще ж недавно Україна потребувала великого асфальтівництва, мільяр лісництва і смартфонів кожній пенсіонерці. Не розумію, що змінилося? Невже асфальт погано стріляє?
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13.09.2024 15:58 Відповісти
Відкопуй з під асфальту свої далекобійні ракети! Для чого ти їх туди заховав? Чи і тут тобі хтось винен?!
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13.09.2024 15:58 Відповісти
"Знайти мир в очах путіна" це вже щось знайоме. Якийсь Лох, любітєль рускава міра, щось подібне скрипів.
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13.09.2024 16:04 Відповісти
Далекобійні ракети потрібні? Так пошукай іх дурбецало під асфальтом! Ти ж іх туди усі закатав перед війною більш ніж на 40 мільярдів $!!!! Або пошукай в черговий раз мир в очах або в дупі у путіна - це ж так звично для тебе!
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13.09.2024 16:15 Відповісти
Ага, потребує. А де українські ракети ???!!!!
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13.09.2024 17:33 Відповісти
Закатав ти цю далекобійність в асфальт та інші шахрайські схеми!
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13.09.2024 18:09 Відповісти
 
 