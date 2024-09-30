Нестандартних ситуацій на кордоні з Білоруссю немає, - ДПСУ
Наразі не фіксується жодних нестандартних ситуацій на кордоні України з Білоруссю, втім цей напрямок досі залишається загрозливим.
Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" сказав речник ДПСУ Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"По кордону з Білоруссю, яка продовжує підтримувати Росію в цій війні, ситуація залишається повністю контрольованою. Всі складові Сил оборони України - і прикордонники, і Збройні сили, і Національна гвардія - контролюють всю протяжність кордону з Білоруссю. Ми не фіксуємо якихось нестандартних ситуацій, які б могли йти з боку Білорусі", - сказав Демченко.
Він також зазначив, що цей напрямок, які і раніше, залишається загрозливим, тож продовжується нарощування наших оборонних можливостей по всій протяжності кордону - від Волині до Чернігівської області.
Раніше Демченко інформував, що переміщень техніки та військових Білорусі біля кордону України не фіксують.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що РФ та Білорусь готуються до спільних військових навчань "Захід-2024".
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