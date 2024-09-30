Нестандартних ситуацій на кордоні з Білоруссю немає, - ДПСУ

Наразі не фіксується жодних нестандартних ситуацій на кордоні України з Білоруссю, втім цей напрямок досі залишається загрозливим.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" сказав речник ДПСУ Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"По кордону з Білоруссю, яка продовжує підтримувати Росію в цій війні, ситуація залишається повністю контрольованою. Всі складові Сил оборони України - і прикордонники, і Збройні сили, і Національна гвардія - контролюють всю протяжність кордону з Білоруссю. Ми не фіксуємо якихось нестандартних ситуацій, які б могли йти з боку Білорусі", - сказав Демченко.

Він також зазначив, що цей напрямок, які і раніше, залишається загрозливим, тож продовжується нарощування наших оборонних можливостей по всій протяжності кордону - від Волині до Чернігівської області.

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Раніше Демченко інформував, що переміщень техніки та військових Білорусі біля кордону України не фіксують.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що РФ та Білорусь готуються до спільних військових навчань "Захід-2024".